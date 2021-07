MONTPELLIER : Démantèlement d’un important trafic de stupéfiants et de cigarettes

Lundi matin, la brigade des stupéfiants de la sûreté départementale de l’Hérault a mis un point final à une longue enquête dans le cadre d’un important trafic de stupéfiants et de cigarettes avec l’interpellation de plusieurs personnes.

En effet, c’est au mois d’avril qu’une enquête préliminaire avait été ouverte suite à des renseignements parvenus à la brigade concernant un trafic de stupéfiants et de cigarettes en lien avec une épicerie située dans une galerie du centre commercial du quartier de la Paillade.

Crédit photo DDSP34©

Les multiples surveillances techniques et physiques ont permis de démontrer que l’épicerie fonctionnait comme un «bureau de tabac», très fréquentée et comme un lieu de revente de produits stupéfiants par de nombreux jeunes du quartier et cela au désespoir des commerçants de la galerie et des riverains. Il était établi qu’environ 200 à 300 grammes de résine de cannabis étaient écoulés chaque jour dans l’épicerie.

Au vu d’un changement de comportement d’un des protagonistes, laissant supposer un passage à une action violente imminente, il a été décidé avec le concours de la brigade canine de la DDSP et de la BAC USI de procéder aux perquisitions et à l’interpellation des différents suspects de l’affaire.

Ainsi, le principal impliqué, âgé de 23 ans et identifié comme l’organisateur principal du trafic, a été interpellé à l’adresse de la seconde épicerie qu’il venait d’ouvrir sur la commune de Castelnau-Le-Lez. Le domicile de sa petite amie a permis la saisie d’un gilet pare-balles, d’un fusil d’assaut, d’un pistolet automatique et de nombreuses munitions.

Son complice, âgé de 24 ans et identifié comme fournisseur en cigarettes pour le compte de l’épicerie, a été interpellé chez ses parents avec 49 cartouches de cigarettes de marque Malboro. La fouille de son domicile a permis la saisie de ses comptes bancaires et d’un véhicule.

Le troisième individu, âgé de 19 ans et identifié comme participant à l’achat et à la fourniture des cigarettes, était au Luxembourg au moment des interpellations, pour poursuivre en parallèle sa carrière de footballeur professionnel. Ayant appris l’arrestation de ses deux comparses, il est revenu en France et s’est présenté aux autorités le 28 juillet.

Le quatrième suspect, âgé de 23 ans et identifié comme revendeur et préparateur de produits stupéfiants pour le compte du suspect principal, était absent de son domicile. Des sachets de conditionnement et une balance de précision ont été saisis lors de la perquisition.

Enfin, un dernier individu âgé de 23 ans et identifié comme le fournisseur de produits stupéfiants a lui aussi été interpellé.

La perquisition à l’adresse de l’épicerie principale a permis la saisie de 40 cartouches de cigarettes, de 30 grammes de résine de Cannabis, de boites rondes en plastique pour le conditionnement des stupéfiants, d’une balance de précision, d’un talkie-walkie et de la somme de 470 euros.

Au cours des gardes à vue, le suspect principal sur les conseils de son avocat a préféré garder le silence. Le second a reconnu son rôle de fournisseur de cigarettes et la possession du pistolet automatique. Le quatrième homme a reconnu dans un premier temps avoir vendu de la résine de canabis pour le compte du dernier et cela pendant une semaine, puis s’est muré dans le silence. Enfin le dernier mis en cause a nié les faits en déclarant avoir investi dans des parfums et non des cigarettes.

A l’issue de la prolongation des gardes à vue, les 4 premiers suspects ont été déférés en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Montpellier.