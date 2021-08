CAP D’AGDE : 2 adeptes de jet-ski en difficulté en mer.

Sur demande du CROSS Med La Garde, les sapeurs-pompiers de l’Hérault et les bénévoles de la SNSM du Cap d’Agde ont été mobilisés ce samedi, vers 20h, pour porter assistance à 2 adeptes de Jet-Ski en difficulté.

Illustration – DR

Dans un premier temps, 2 équipes de plongeurs du SDIS 34 des centres d’Agde et Sète ont été engagées pour effectuer une recherche en mer à environ 3 miles nautiques face au poste de secours de la Plagette sur la commune du Cap d’Agde. En effet, dans un premier temps, les secours avaient été appelés, selon les éléments donnés, pour 2 plongeurs en apnée dont un n’était pas remonté.

L’hélicoptère de la sécurité civile, le DRAGON 34, de retour de mission de Leucate, a fait un survol de la zone. Finalement, après de plus amples renseignements, les 2 personnes recherchées ne plongeaient pas mais faisaient du jet ski. Le pilote, équipé de son coupe-circuit, a été éjecté. L’homme, légèrement blessé, a été récupéré par la vedette de la SNSM puis a été pris en charge par les sapeurs-pompiers d’Agde. Le passager, dans un premier temps, a dérivé sur le jet et a été récupéré sain et sauf par un plaisancier mais sans son jet.