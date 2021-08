LIEURAN-CABRIÈRES : Un incendie a mobilisé d’importants moyens.

Ce lundi, en début d’après-midi, un feu s’est déclaré au pied de la colline de La Ramasse dans le secteur du Mas de Roujou sur la commune de Lieuran-Cabrières. Malgré l’intervention des forestiers-sapeurs en primo-intervenants, d’importants moyens ont été demandés sur place.

Le feu s’est retrouvé rapidement en plein massif, difficile d’accès et a pris rapidement de l’ampleur. Le centre opérationnel d’incendie et de secours a dépêché d’importants avec 2 groupes d’intervention feux de forêt et 2 patrouilles de forestiers-sapeurs et une patrouille de l’office nationale des forêts déjà sur place.

Au vu de l’intensité du feu, des renforts aériens ont été demandés pour appuyer les troupes au sol. Au total, 2 Air Tractor de la cellule aérienne départementale, 1 DASH 8 et 4 Canadair ont été mobilisés effectuant plusieurs rotations. Des renforts terrestres ont aussi été engagés avec 4 groupes supplémentaires soit près de 140 sapeurs-pompiers.

Le feu a été maîtrisé vers 17h30, un premier bilan fait état de près de 10 hectares de végétation détruits.