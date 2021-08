CAZOULS-LES-BÉZIERS : Un vautour dans les rues de la commune.

Ce mercredi, les sapeurs-pompiers de l’Hérault et un équipage de la police municipale de Cazouls-les-Béziers sont intervenus dans une rue de la commune après un signalement particulier.

Crédit photo Ville de Cazouls-les-Béziers/P.V

En effet, un vautour fauve en détresse a été repéré dans une ruelle de la ville. Arrivés sur place, les agents de police municipale ont demandé l’appui des sapeurs-pompiers du SDIS 34. Le rapace a pu être capturé puis conduit vers le refuge de la LPO sur la commune de Villeveyrac.

Crédit photo Ville de Cazouls-les-Béziers/P.V

Ce centre régional spécialisé dans la faune sauvage dispose d’une structure adaptée. Dans un premier temps, il sera placé à l’intérieur pour le garder en observation et lui administrer les traitements nécessaires. Une fois les médications terminés et l’état de l’animal stabilisé, il passera en volière extérieur pour se rééduquer et pour recouvrir toute son autonomie en vue de son relâché.