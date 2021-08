MONTPELLIER : L’organisation annule le FISE prévu en septembre.

Face à la dégradation sanitaire et aux multiples restrictions, qui limitent drastiquement le nombre de personnes, l’organisation du FISE a décidé d’annuler l’édition de septembre 2021 prévue devant la mairie de Montpellier notamment.

Crédit photo N.PODÉROSO/34 INFOS©

Depuis le début de la saison, les équipes d’Hurricane Group se sont mobilisées pour renouer physiquement avec la promesse initiale du FISE, de réunir les riders et leurs fans pour célébrer les valeurs qui les rassemblent. Ce FISE Montpellier se voulait comme une réelle fête des sports urbains où chacun est convié, des Kids aux Pros, en passant par les Amateurs ainsi que les nombreux spectateurs, tous indispensables à ce festival iconique.

La dégradation de la situation sanitaire et les multiples restrictions, qui limitent drastiquement le nombre de personnes accueillies sur l’événement, rendent impossible le respect de cet engagement. Sans les foules de passionnés et les riders internationaux dont la venue est compromise, aucun format envisagé ne permet de recréer ce qui a assuré le succès du FISE Montpellier depuis 1997.

Face à ce constat, l’organisation est contrainte d’annuler l’édition de septembre du FISE Montpellier 2021. Dès à présent, l’objectif est de revenir en 2022 avec un vrai FISE Montpellier encore plus ambitieux que toutes ses éditions précédentes.

D’ici là, les étapes 2021 des FISE Xperience Series, FISE Métropole et Savoie Mont Blanc Freestyle Tour presented by FISE sont maintenues ainsi que le E-FISE Junior by Hot Wheels 2021, dont la compétition se poursuit tout l’été.