MARSILLARGUES : 6 blessés dont 2 dans un état grave après une violente sortie de route.

Dimanche, vers 2h du matin, un grave accident de la circulation s’est produit entre La Grande-Motte et Lunel, sur la commune de Marsillargues faisant 6 blessés dont 2 jeunes femmes de 17 et 21 ans en urgence absolue.

Illustration – DR

Le choc a été très violent, disloquant une bonne partie du véhicule. D’importants moyens de secours ont été mobilisés sur cette intervention avec notamment un véhicule de secours routier, plusieurs ambulances et un équipage du SMUR 34.

Au total, 6 blessés ont été pris en charge dont 2 jeunes femmes de 17 et 21 ans en urgence absolue. Les 2 victimes sévères ont été médicalisées puis transférées sur le service DAR du CHU Lapeyronie à Montpellier. Les 4 autres blessés entre 18 et 20 ans ont été transportés sur les centres hospitaliers de Montpellier et Nîmes.

Selon nos informations et les premiers éléments recueillis par les gendarmes, le véhicule avait fait une vingtaine de minutes avant avant un refus d’obtempérer dans le secteur de Palavas échappant aux gendarmes. Dans sa fuite, quelques kilomètres plus loin, le véhicule, à grande vitesse, aurait heurté un fossé près d’un rond-point, partant en tonneaux. Des relevés de toxicologie et d’alcoolémie ont été réalisés sur le conducteur.