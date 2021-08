SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIÈRE : 25 hectares de végétation détruits par les flammes.

Ce jeudi, aux alentours de 12h45, un incendie s’est déclaré sur la commune de Saint-Jean-de-la-Blaquière, concernant de la garrigue et un massif de chênes vert dans le secteur du hameau « Les Marcassins ».

Crédit photo 34 INFOS©

Les forestiers-sapeurs, arrivés les premiers sur place, n’ont pu contenir le foyer. Rapidement, les sapeurs-pompiers de l’Hérault ont engagé 2 groupes d’intervention feux de forêt, un groupe alimentation et un poste de commandement soit environ une soixantaine de soldats du feu. Au vu de la situation, 2 avions bombardiers d’eau de la cellule aérienne départementale du SDIS 34 ainsi que 2 Canadairs de la sécurité civile de la base de Nîmes-Garons ont appuyé les hommes et femmes au sol effectuant une trentaine de largages.

Grâce à l’action rapide des personnels engagés, un lotissement n’a pas été impacté et aucune évacuation n’a été nécessaire.

Crédit photo 34 INFOS©

Toutefois, des lignes électriques ont été endommagées et Enedis travaille activement pour effectuer la remise en service au plus vite.

Par précaution, 2 groupes électrogènes ont été acheminés ce soir au lotissement des Marcassins. Selon le maire de Saint-Jean-de-la-blaquière, aucun blessé n’est à déplorer, il tient d’ailleurs à remercier les sapeurs-pompiers, des forestiers-sapeurs, les gendarmes et les élus, présents toute l’après-midi sur les lieux du sinistre, pour leur engagement rapide et efficace.

L’incendie a tout de même parcouru 25 hectares.