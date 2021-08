HÉRAULT : Les Brescoudos arrivent ce dimanche.

L’édition du Brescoudos Bike Week (BBW), le plus grand rassemblement de motards dans le Sud débarque dans l’Hérault ce dimanche et pour une durée de 8 jours.

Le rassemblement des motards est devenu incontournable depuis plus de 30 ans maintenant dans le Sud. Des milliers de bikers parcourent plusieurs centaines de kilomètres chaque année sur nos routes, afin de partager des repas, des balades ou encore des concerts tout au long de la semaine.

Voici le programme de cette 32ème édition :

(sous réserve d’évolution de la situation sanitaire)

DIMANCHE 29 AOÛT – BEFORE

De 8h30 à 9h30 : Pour la région de Montpellier, départ de Macadam Moto, café et croissants offerts.

De 9h00 à 11h00 : PUISSERGUIER Inscriptions, petit déjeuner.

11h15 : départ direction LA SALVETAT-SUR-AGOUT.

12h15 : LA SALVETAT-SUR-AGOUT

Pot d’accueil, repas à 13h (aligot saucisse), concours de look vintage en présence de Miss Brescoudos à 14h15 (inscriptions de 10h à 13h, tous les participants seront récompensés).

16h00 : Lac de la Raviège pour un café gourmand.

17h15 : RIOLS – Rafraîchissement gourmand, concours Miss Brescoudos/Riols et Mister Barbu Brescoudos/Riols, bénédiction des machines et des pilotes par les prêtres Jean-François Descours et Christian Boudarel.

20h00 : VIAS-PLAGE – Camping Le Californie, repas (20h30), concert et concours des plus beaux/belles pirates.

9h00 à 18h00 : Accueil et renseignements à l’office de tourisme du CAP D’AGDE pendant toute la durée de la bike week.

LUNDI 30 AOÛT

De 10h30 à 19h00 : LE CAP D’AGDE – Esplanade Jean Racine, accueil et inscriptions.

12h00 : LE CAP D’AGDE – Quai Saint Martin, association des commerçants, repas.

14h30 : MARSEILLAN-PLAGE – Le Bistrot d’Enzo, un café gourmand.

18h00 : LE CAP D’AGDE – Centre port Sangria au bar l’Amnésia.

19h30 : LE CAP D’AGDE – Camping Mer et Soleil, Brasucade, animations.

MARDI 31 AOÛT : Journée Grand Orb

8h00 : LE CAPD’AGDE – Regroupement des motos parking Hyper U à Agde.

8h15 : Départ balade direction – LAMALOU-LES-BAINS.

9h30 : LAMALOU-LES-BAINS – Inscriptions, petit déjeuner.

11h15 : Départ balade direction – LE POUJOL-SUR-ORB.

11H30 : LE POUJOL-SUR-ORB : Repas, concours de kilts, stands.

15h30 : Départ balade direction LE POUJOL-SUR-ORB.

16h00 : LE POUJOL-SUR-ORB Ravitaillement des bikers et des motos à Intermarché Contact.

17h00 : départ balade direction BÉDARIEUX.

17h15 : BÉDARIEUX – Le Chantier Rafraîchissements, concert blues rock avec Black Cat Bone Gang.

19h00 : départ balade direction NÉZIGNAN-L’EVEQUE.

20h30 : NÉZIGNAN-L’EVEQUE Pizzeria Le Vieux Four, halte gourmande.

MERCREDI 01 SEPTEMBRE :

9h00 : LE CAP D’AGDE – Inscriptions esplanade Jean Racine, petit-déjeuner à la brasserie La Cantine.

11h15 : Départ balade direction AGDE.

12h00 : AGDE – Repas des commerçants.

15h30 : LE GRAU D’AGDE – Goûter, stands.

17h45 : LE CAP D’AGDE – Village naturiste, accès réglementé, rafraîchissements, animations.

JEUDI 02 SEPTEMBRE :

8h00 : LE CAP D’AGDE – Regroupement des motos parking Hyper U à Agde.

8h15 : Départ balade direction Colombiers.

9h30 : COLOMBIERS – Inscriptions, petit déjeuner.

11H15 : Départ balade direction NARBONNE-PLAGE.

12h00 : NARBONNE-PLAGE – Repas dans les restaurants partenaires, concours Tattoos, stands.

16h00 : Départ balade direction MARAUSSAN.

16h30 : MARAUSSAN – Acti Pneus Goûter.

18h00 : départ balade direction SERVIAN

18h30 : SERVIAN – Repas (bœuf à la broche) de 20h à 21H30, concert avec Cross Roads, stands.

VENDREDI 3 SEPTEMBRE :

9h00 à 11h15 : AGDE – Parking Hyper U Inscriptions sur la terrasse de l’Hippopotamus, petit déjeuner.

11h15 : Départ balade direction NARBONNE.

12h30 à 17h15: NARBONNE – Repas dans les restaurants partenaires, stands.

17h30 : Départ balade direction VIAS-PLAGE.

18h30 : VIAS-PLAGE, Fabrikus World Repas à 19h.

22h00 : LE CAP D’AGDE – Bar l’Amnésia Conso + concert avec TROCK.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE :

9h00 à 11h15 : LE CAP D’AGDE – Restaurant L’Anantara, place Terrisse, petit déjeuner, inscriptions.

11h30 : regroupement des motos, départ balade direction BÉZIERS.

12h30 : BÉZIERS – Repas dans les restaurants partenaires, concert avec

Prunelle Tigé et Collectif Blues Gang, stands.

16h30 : départ balade direction LE CAP D’AGDE.

18h00 : LE CAP D’AGDE – Quai St Martin Sangria de l’association des commerçants.

18h45 : LE CAP D’AGDE, centre port, esplanade Jean Racine et place Terrisse

LES VICTOIRES DES BRESCOUDOS (récompenses des 5 plus belles motos, des personnes les plus emblématiques, les plus fidèles, … et de nombreuses surprises) en présence de Miss Brescoudos et du couple gagnant du concours Vintage.

21h00 : ARÈNES DU CAP D’AGDE, Concert tribute Elvis Presley avec Mel Bouvay.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE :

9h00 à 11h00 : LE CAP D’AGDE, Inscriptions, petit déjeuner devant le casino Barrière.

10h00 : LE CAP D’AGDE – Eglise St Benoit messe célébrée par les pères Yannick Casajus et Guy Gilbert.

11h00 : LE CAP D’AGDE Devant le Casino Barrière, bénédiction des motos par les pères Yannick Casajus et Guy Gilbert, en présence de Gilles D’Ettore, maire d’Agde, et de Miss Brescoudos.

12h00 : Départ balade direction SÈTE

13h00 : SÈTE Repas de 13h30 à 14h30, stands, animations, concert.

