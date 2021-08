CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 1er septembre au 7 septembre 2021.

C’est la rentrée! Retrouvez le programme complet du Méga CGR de Lattes avec toutes les sorties de la semaine, les avants-premières et tous les films à l’affiche…

LES SORTIES DE LA SEMAINE.

UN TRIOMPHE

Genre : Comédie

Date de sortie : 01/09/2021

Réalisé par Emmanuel Courcol

Durée : 1h46.

Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho, Sofian Khammes, Pierre Lottin

SYNOPSIS : Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

Mer, Sam : 11h00 | 13h45 | 15h20 | 17h50 | 20h05

Jeu, Ven, Lun, Mar : 11h00 | 13h30 | 15h40 | 17h50 | 20h05

Dim : 11h00 | 13h20 | 15h20 | 17h55 | 20h05

MALIGNANT

Genre : Epouvante-horreur, thriller

Date de sortie : 01/09/2021

Réalisé par James Wan

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h52.

Avec Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jacqueline Mckenzie

SYNOPSIS : La vie de Madison Mitchell est perturbée lorsque de terribles visions viennent la hanter. Quelle est cette créature malveillante qui la poursuit et commet ces meurtres atroces ? Une nouvelle histoire originale par James Wan, le maitre de l’horreur.

Mer, Sam, Dim : 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h15 | 22h00

Jeu, Ven, Lun, Mar : 10h55 | 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h15 | 22h15

SHANG-CHI ET LA LEGENDE DES DIX ANNEAUX

Genre : Action, fantastique

Titre original : Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Date de sortie : 01/09/2021

Réalisé par Destin Daniel Cretton

Durée : 2h12.

Avec Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-Wai, Michelle Yeoh, Meng’er Zhang

SYNOPSIS : hang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux.

Tous les jours : 11h00 | 13h45 | 16h30 | 19h20 | 22h00

AVANT PREMIERE

DELICIEUX

Genre : Comédie, Historique

Date de sortie : 08/09/2021

Réalisé par Eric Besnard

Durée : 1h53.

Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, Guillaume De Tonquédec, Christian Bouillette





SYNOPSIS : A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 18H15

BOITE NOIRE

Genre : Drame, thriller

Date de sortie : 08/09/2021

Réalisé par Yann Gozlan

Durée : 2h09.

Avec Pierre Niney, Lou De Laâge, André Dussollier, Sébastien Pouderoux, Olivier Rabourdin

SYNOPSIS : Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

MARDI 7 SEPTEMBRE À 19H45

FILMS TOUJOURS À L’AFFICHE

REMINISCENCE

Genre : Romance, science-fiction, thriller

Date de sortie : 25/08/2021

Réalisé par Lisa Joy

Durée : 1h56.

Avec Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Marina De Tavira





SYNOPSIS : Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots, suite aux effets du changement climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister, est engagé par des clients afin de retrouver leurs précieux souvenirs. Au cours de sa dernière affaire, il tombe éperdument amoureux de sa cliente. A sa disparition, le détective est désemparé et se lance à sa recherche. Il se retrouve alors perdu dans une boucle temporelle et découvre des aspects de sa personnalité qu’il ne connaissait pas auparavant.

Mer, Sam : 13h40 | 19h45

Jeu, Lun : 16h10 | 22h00

Ven, Mar : 11h00 | 13h50 | 19h45

Dim : 13h35 | 19h55

EN SALLE ICE :

Mer, Sam, Dim : 22h10

Jeu, Lun : 11h00 | 13h50 | 19h45

Ven, Mar : 16h20 | 22h00

DON’T BREATHE 2

Genre : Epouvante-horreur, thriller

Date de sortie : 25/08/2021

Réalisé par Rodolfo Sayagues

Interdit aux -16 ans

Durée : 1h39.

Avec Stephen Lang, Madelyn Grace, Brendan Sexton Iii, Bobby Schofield, Rocci Williams

SYNOPSIS : Suite du film Don’t Breathe – La Maison des ténèbres (2016)Quelques années après la première effraction mortelle au domicile de Norman Nordstrom, ce dernier vit des jours tranquilles et paisibles. Mais ses anciens péchés le rattrapent…

Tous les jours : 17h45 | 19h50 | 22h30

FRAGILE

Genre : Comédie, Romance

Date de sortie : 25/08/2021

Réalisé par Emma Benestan

Durée : 1h40.

Avec Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Raphaël Quenard, Tiphaine Daviot, Guillermo Guiz

SYNOPSIS : Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres il connaît ça par cœur, il les ouvre par centaines. Dans l’une d’elle, Az décide de cacher une bague, pour demander sa petite amie Jess en mariage. Elle ne dit pas oui. Heureusement, sa bande d’amis est prête à tout pour l’aider à sortir la tête de l’eau.

Mer : 11h05 | 18h15

Jeu, Ven, Lun, Mar : 13h20 | 15h35

Sam : 18h15

Dim : 17h50

L’ARCHE MAGIQUE

Genre : Animation

Date de sortie : 25/08/2021

Réalisé par Vasiliy Rovenskiy

Durée : 1h22.

SYNOSPIS : Delphi, un dauphin des plus timides, découvre l’Arche Magique, permettant de transformer n’importe quel poisson en ce qu’il souhaite devenir. Un jour, les murènes malintentionnées découvrent l’Arche et deviennent géantes. Elles prévoient alors de prendre le contrôle d’Aquaville où vivent paisiblement tous les poissons. Delphi part donc à la recherche de son père disparu et compte bien obtenir la force et le pouvoir nécessaires pour vaincre les murènes, protéger Aquaville et conquérir l’amour de sa vie.

Mer, Sam, Dim : 11h00 | 13h30 | 16h00

Jeu, Ven, Lun, Mar : 11h00

D’ARTAGNAN ET LES TROIS MOUSQUETAIRES

Genre : Aventure, Animation, Famille

Titre original : D’Artacán y los tres mosqueperros

Date de sortie : 25/08/2021

Réalisé par Toni García

Durée : 1h29.

Avec JIM REDLER

SYNOPSIS : Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour se rendre à Paris avec pour ambition de devenir Mousquetaire du Roi. À peine arrivé, il tombe sous le charme de la douce Constance, la dame de confiance de la Reine… Intrépide et ne refusant aucun combat, il se rend vite indispensable auprès des trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis qui l’intègrent dans la célèbre garde du Roi. Ensemble ils vont devoir déjouer un complot imaginé par le Cardinal de Richelieu et retrouver le collier de la Reine ! Adaptation en long-métrage de la série animée des années 1980, tirée du roman d’Alexandre Dumas père.

Mer, Sam, Dim : 11h10 | 13h55 | 15h55

Jeu, Ven, Lun : 11h10

Mar : 11h05

BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILL

Genre : Animation, comédie, Famille

Titre original : The Boss Baby: Family Business

Date de sortie : 18/08/2021

Réalisé par Tom Mcgrath

Durée : 1h47.

SYNOPSIS : Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères…

Mer, Sam, Dim : 10h50 | 13h30 | 16h00

Jeu, Ven, Lun, Mar : 13h30

ATTENTION AU DEPART !

Genre : Comédie

Date de sortie : 18/08/2021

Réalisé par Benjamin Euvrard

Durée : 1h33.

Avec André Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert, Nils Othenin-Girard, Charly De Witte

SYNOPSIS : Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de se rattraper…

Mer, Dim : 20h00

Jeu : 11h05 | 17h35

Ven : 11h05 | 13h30

Sam : 17h50

Lun : 11h05 | 15h35

Mar : 11h05 | 17h50

BAC NORD

Genre : Thriller

Date de sortie : 18/08/2021

Réalisé par Cédric Jimenez

Durée : 1h44.

Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil, Adèle Exarchopoulos, Kenza Fortas

SYNOPSIS Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 20212012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

Tous les jours : 10h45 | 13h40 | 15h50 | 17h45 | 20h00 | 22h15

LES FANTASMES

Genre : Comédie, Romance

Date de sortie : 18/08/2021

Réalisé par Stéphane Foenkinos, David Foenkinos

Durée : 1h41.

Avec Karin Viard, Jean-paul Rouve, Ramzy Bédia, Monica Bellucci, Carole Bouquet





SYNOPSIS : Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, six histoires séparées avec au centre le même questionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre…

Mer, Dim : 17h50

Jeu : 15h30 | 19h40

Ven : 17h40 | 19h40

Sam : 19h50

Lun : 13h30 | 17h30

Mar : 15h40 | 19h40

LA PAT PATROUILLE – LE FILM

Genre : Aventure, Animation, comédie, Famille

Titre original : Paw Patrol: The Movie

Date de sortie : 11/08/2021

Réalisé par Cal Brunker

Durée : 1h26.

Avec Valentina

SYNOPSIS : La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et commence à semer le trouble. C’est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un de nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville. Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

Mer, Sam, Dim : 11h15 | 13h40 | 15h35 | 17h35

Jeu, Ven, Lun, Mar : 15h50

C’EST QUOI CE PAPY ?!

Genre : Comédie

Date de sortie : 11/08/2021

Réalisé par Gabriel Julien-laferrière

Durée : 1h43.

Avec Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu

SYNOPSIS : Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d’une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle que d’un mystérieux Gégé…qui pourrait être son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits enfants décident de faire le mur pour faire évader leur mamie. Ils partent à travers la France à la recherche de celui qu’ils croient être leur Papy. Mais quand Mamie rencontre Papy…La famille n’est pas au bout de ses surprises.

Mer : 13h50

Jeu : 10h55 | 13h20

Ven : 10h55 | 15h30

Sam, Dim : 15h35

Lun : 10h55 | 19h40

Mar : 10h55 | 13h30

ESCAPE GAME 2 : LE MONDE EST UN PIEGE

Genre : Epouvante-horreur, thriller

Titre original : Escape Room: Tournament of Champions

Date de sortie : 11/08/2021

Réalisé par Adam Robitel

Durée : 1h28.

Avec Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Thomas Cocquerel, Indya Moore, Holland Roden

SYNOPSIS : Escape Game 2 – Le Monde est un piège est la suite du thriller psychologique à succès qui a terrifié les spectateurs à travers le monde. Dans cet opus, six personnes se retrouvent involontairement enfermés dans une nouvelle succession d’escape games. Ils découvrent peu à peu leurs points communs qui peuvent leur permettre de survivre… et se rendent compte qu’ils ont déjà tous joué à ce jeu auparavant.

Jeu, Sam : 22h20

Ven, Mar : 22h15

Lun : 22h00

FREE GUN

Genre : Action, aventure, comédie

Date de sortie : 11/08/2021

Réalisé par Shawn Levy

Durée : 1h55.

Avec Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar

SYNOPSIS : Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Evoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit trop tard.

Mer, Sam : 16h20 | 22h15

Jeu, Lun : 13h40 | 19h35

Ven, Mar : 16h15 | 22h15

Dim : 15h35 | 22h15

EN SALLE ICE :

Mer, Sam, Dim : 13h50 | 19h40

Jeu, Lun : 16h15 | 22h15

Ven, Mar : 11h00 | 14h00 | 19h45

LES AVENTURES DE PIL

Genre : Aventure, Animation, fantastique

Date de sortie : 11/08/2021

Réalisé par Julien Fournet

Durée : 1h29.

SYNOPSIS :Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.

Mer : 11h05 | 15h50

Sam, Dim : 11h05 | 13h40

OSS 117 – ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE

Genre : Aventure, comédie, espionnage

Date de sortie : 04/08/2021

Réalisé par Nicolas Bedos

Durée : 1h56.

Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, FATOU N’DIAYE, Natacha Lindinger, Gilles Cohen

SYNOPSIS : Le film sera présenté en clôture du Festival de Cannes 2021. 1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

Mer, Dim : 10h45 | 16h30 | 19h30 | 22h00

Jeu, Lun : 10h45 | 13h55 | 16h45 | 18h00 | 19h35 | 20h45

Ven, Mar : 10h45 | 13h55 | 16h45 | 19h50 | 22h00

Sam : 10h45 | 16h30 | 18h00 | 19h30 | 20h45

AMERICAN NIGHTMARE 5 : SANS LIMITES

Genre : Action, Epouvante-horreur, thriller

Titre original : The Forever Purge

Date de sortie : 04/08/2021

Réalisé par Everardo Gout

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h44.

Avec Ana De La Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Leven Rambin, Cassidy Freeman







SYNOPSIS : Adela et son mari Juan habitent au Texas, où Juan travaille dans le ranch de la très aisée famille Tucker. Juan gagne l’estime du patriarche Caleb Tucker, ce qui déclenche la jalousie de Dylan, son fils. La matinée suivant le déchainement nocturne de violence annuelle, un groupe masqué attaque la famille Tucker, dont la femme de Dylan, et sa sœur, forçant les deux familles à s’unir et organiser une riposte alors que le pays entier sombre dans la spirale du chaos et que les États-Unis se désagrègent petit à petit autour d’eux.

Mer, Ven, Dim, Lun, Mar : 22h20

THE SUICIDE SQUAD

Genre : Action, aventure, fantastique

Date de sortie : 28/07/2021

Réalisé par James Gunn

Durée : 2h12.

Avec Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Idris Elba

SYNOPSIS : Bienvenue en enfer – aka Belle Reve, la prison dotée du taux de mortalité le plus élevé des États-Unis d’Amérique. Là où sont détenus les pires super-vilains, qui feront tout pour en sortir – y compris rejoindre la super secrète et la super louche Task Force X. La mission mortelle du jour ? Assemblez une belle collection d’escrocs, et notamment Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et la psychopathe préférée de tous : Harley Quinn. Armez-les lourdement et jetez-les (littéralement) sur l’île lointaine et bourrée d’ennemis de Corto Maltese. Traversant une jungle qui grouille d’adversaires et de guerilleros à chaque tournant, l’Escouade est lancée dans une mission de recherche et de destruction, avec le seul Colonel Rick Flag pour les encadrer sur le terrain… et la technologie du gouvernement dans leurs oreilles, afin qu’Amanda Waller puisse suivre le moindre de leurs mouvements. Comme toujours, un faux pas est synonyme de mort (que ce soit des mains de leurs opposants, d’un coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu’un veut parier, mieux vaut miser contre eux – et contre eux tous.

Mer, Sam, Dim : 22h00

Jeu, Lun : 19h30 | 22h00

Ven, Mar : 16h30 | 22h00

JUNGLE CRUISE

Genre : Action, aventure, comédie, Famille

Date de sortie : 28/07/2021

Réalisé par Jaume Collet-Serra

Durée : 2h08.

Avec Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons, Jack Whitehall, Veronica Falcon





SYNOPSIS : Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à découvrir l’arbre séculaire dont les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer l’avenir de la médecine, Lily se lance dans une quête épique. L’improbable duo va dès lors affronter d’innombrables dangers – sans parler de forces surnaturelles – dissimulés sous la splendeur luxuriante de la forêt tropicale. Alors que les secrets de l’arbre perdu se révèlent peu à peu, les enjeux s’avèrent encore plus grands pour Lily et Frank. Ce n’est pas seulement leur destin qui est en jeu, mais celui de l’humanité tout entière…

Jeu, Lun : 10h45 | 13h45

Ven, Mar : 13h45

EN SALLE ICE : Mer, Sam, Dim : 10h45 | 16h15

FAST & FURIOUS 9

Genre : Action

Titre original : F9 The Fast Saga

Date de sortie : 14/07/2021

Réalisé par Justin Lin

Durée : 2h23.

Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris

SYNOPSIS : Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du bitume, auprès de Letty et de leur fils, le petit Brian, ils savent bien tous les deux que derrière les horizons les plus radieux se cachent toujours les dangers les plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé. Son équipe se rassemble pour démanteler un complot à échelle mondiale mené par le tueur le plus implacable qu’ils aient jamais affronté, aussi redoutable avec une arme que derrière un volant : Un homme qui n’est autre que le frère désavoué de Dom, Jakob.

Mer, Sam : 21h45

Jeu, Lun : 16h25 | 21h45

Ven : 19h30

Dim : 21h00

.

BLACK WIDOW

Genre : Action, aventure, espionnage

Date de sortie : 07/07/2021

Réalisé par Cate Shortland

Durée : 2h14.

Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, Ray Winstone

SYNOPSIS : Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Mer, Sam : 21h00

Jeu, Ven, Dim, Mar : 21h45

KAAMELOTT

Genre : Aventure, comédie, Historique

Date de sortie : 21/07/2021

Réalisé par Alexandre Astier

Durée : 2h00.

Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot, Jean-Christophe Hembert, Lionnel Astier





SYNOPSIS : Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretag

Mer : 10h50 | 14h00 | 18h10 | 19h15 | 20h45

Jeu, Lun : 10h50 | 14h00 | 16h35 | 19h15 | 22h00

Ven, Mar : 10h50 | 14h00 | 16h35 | 18h00 | 19h15 | 20h45

Sam : 10h50 | 14h00 | 19h15 | 22h00

Dim : 10h50 | 14h00 | 18h00 | 19h15 | 20h45