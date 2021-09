MONTPELLIER : L’Écocirque, une aventure inédite 100% humaine.

L’Écocirque fait aussi sa rentrée et vous propose un spectacle d’un nouveau genre. Installé boulevard Télémaque en face du centre commercial Odysseum à Montpellier, les artistes vous attendent dans leur chapiteau jaune et noir de 1500 places. Une véritable ruche artistique qui réinvente le mode de vie du cirque…

Crédit photo Rudy Uzan©2021

Le nom Bouglione résonne comme l’un des grands noms du cirque français. Descendant de cette illustre famille, André-Joseph Bouglione et son épouse Sandrine démarrent une aventure inédite qui marque un virage dans le monde du cirque animalier. Suite à une véritable prise de conscience sur les conditions de détention des animaux et leur bien-être, ils ont décidé de se lancer dans la création du premier Écocirque au monde. Ces anciens dompteurs sont nés et ont grandi dans le milieu du cirque traditionnel. Ils ont ensuite décidé d’entreprendre une démarche révolutionnaire pour faire changer les mentalités. Leur volonté est de proposer un spectacle 100% humain et à l’impact environnemental le plus faible possible.

Ce projet est l’aboutissement de leur volonté de faire cesser toute exploitation animale, de proposer un projet de divertissement précurseur, tout en faisant vivre la tradition artistique du cirque.

Crédit photo Rudy Uzan©2021

Le premier cirque traditionnel, sans animaux vivants, dans lequel ils sont présents sous une forme tout à fait inattendue et spectaculaire : les hologrammes. Les animaux se font messagers de la faune mondiale, porteurs d’un message d’espoir pour sensibiliser les spectateurs à la fragilité des espèces en voie d’extinction.

Sur scène, la troupe d’artistes internationaux entre en piste : des acrobates, jongleurs, cracheurs de feu, trapézistes, cascadeurs, magiciens, musiciens, danseurs, lanceurs de couteaux, funambules,

contorsionnistes et clowns font le show dans une ambiance “Rock’n’Roll Circus”. Sur la bande son originale interprétée en live par les musiciens, les décors en images projetées plongent les spectateurs dans une

atmosphère enivrante.

Ce nouvel univers artistique réunit toute la quintessence du cirque traditionnel et de la haute-technologie, tout en respectant au maximum la planète.

Les dates des représentations :

Samedi 4 septembre 16h, 20h30

Dimanche 5 septembre 14h30, 17h15

Samedi 11 septembre 16h, 20h30

Dimanche 12 septembre 14h30, 17h15

Samedi 18 septembre 16h, 20h30

Dimanche 19 septembre 14h30, 17h15

Samedi 25 septembre 16h, 20h30

Dimanche 26 septembre 16h

Samedi 2 octobre 16h, 20h30

Dimanche 3 octobre 16h

BILLETTERIE ⏩ Cliquez ICI

Restez attentif, un jeu concours sera lancé prochainement pour gagner vos places en carré d’argent pour assister à ce spectacle hors du commun.