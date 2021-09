PRADES-LE-LEZ : L’Hérault fête la bio.

C’est le dimanche 12 septembre qu’aura lieu la 10ème édition de « L’Hérault fête la bio » au domaine Restinclières à Prades-Le-Lez.

Le domaine de Restinclières – Crédit photo OT Montpellier

Ce grand marché biologique initié par le département de l’Hérault et le Civam Bio 34 ouvrira ses portes de 9h30 à 18h. Il sera ponctué d’animations et de conférences avec la possibilité de rencontrer tous les acteurs du bio.

L’Hérault devient le 5ème département français en nombre d’exploitations avec 1359 exploitations notifiées à l’Agence Bio (chiffres 2020). Cela représente 37 334 ha soit 20.2% de la surface agricole utile en mode de production biologique (contre 8.5% au niveau national).

Illustration – DR

TOUTE LA JOURNÉE

▪️Ateliers enfants : découverte du poney et promenade, poterie, jeux en bois …

▪️Ateliers pour tous : l’association Kermit propose toute la journée un stand naturaliste « Nouveau climat, nouvelle

biodiversité ? L’impact du changement climatique sur la biodiversité héraultaise », d’autres animations sur les

stands des associations d’éducation à l’environnement et à l’alimentation (Nature et Progrès, Semeurs de Jardins,

Goupil Connexion, Comité Départemental de Randonnée Pédestre, Pic’assiette…).

▪️Exposition photos NATURACOTTA « Couleurs de la nature », par Alain COTTALORDA

À HEURE FIXE

Patrimoine : visites guidées de l’extérieur du château, exposition d’anciens outils agricoles, à 11h, 14h et 15h.

▪️11h et 16h : Contes sous l’arbre pour petites et grandes oreilles, association « Il m’était fée conter »

▪️11h30 : Inauguration

▪️12h : Relâché d’oiseaux soignés à l’hôpital de la faune sauvage, Goupil Connexion

▪️14h : Venez discuter en famille de la chaîne alimentaire (échanges autour de photos) / Tartines et Bestioles

▪️15h30 et 16h30 : Balade contée « Vertus des plantes et légendaire végétal », Magalie Feuillas

▪️17h : Tirage au sort de la tombola

L’entrée est libre mais soumise au Pass Sanitaire, au port du masque et au respect des règles de distanciation en vigueur.