CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 22 septembre au 28 septembre 2021.

Le CGR de Lattes vous propose une nouvelle fois un programme complet avec de nombreuses séances en salle ICE. Venez vite les découvrir !

LA SORTIE DE LA SEMAINE.

STILLWATER

Genre : Drame, thriller

Date de sortie : 22/09/2021

Réalisé par Tom Mccarthy

Durée : 2h20.

Avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin, Lilou Siauvaud, Deanna Dunagan

SYNOPSIS : Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2021Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se lier d’amitié avec une jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant une conscience élargie de son appartenance au monde.

EN VO :

Jeu, Dim : 19h00

Ven : 13h35

Sam, Mar : 10h45

Lun : 16h25

Mer : 10h45 | 13h35 | 16h25 | 19h00 | 22h00

Jeu, Dim : 10h45 | 13h35 | 16h25 | 22h00

Ven : 10h45 | 16h25 | 19h00 | 22h00

Sam, Mar : 13h35 | 16h25 | 19h00 | 22h00

Lun : 10h45 | 13h35 | 19h00 | 22h00

LES FILMS TOUJOURS À L’AFFICHE

DUNE

Genre : Drame, science-fiction

Date de sortie : 15/09/2021

Réalisé par Denis Villeneuve

Durée : 2h36.

Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgard





SYNOPSIS : L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

Mer, Lun : 13h40 | 16h00 | 21h45

Jeu, Sam, Dim, Mar : 13h40 | 19h15 | 21h45

Ven : 13h40 | 16h00 | 19h15 | 21h45

Mer, Lun : 19h15 (EN 3D)

Jeu, Sam, Dim, Mar : 16h00 (EN 3D)

Mer, Sam, Mar : 14h45 | 17h50 | 21h00 (SALLE ICE)

Jeu, Lun : 10h45 | 14h45 | 21h00(SALLE ICE)

Ven, Dim : 10h45 | 14h45 | 17h50(SALLE ICE)

Mer, Sam, Mar : 10h45(3D ICE)

Jeu, Lun : 17h50(3D ICE)

Ven, Dim : 21h00(3D ICE)

L’ORIGINE DU MONDE

Genre : Comédie

Date de sortie : 15/09/2021

Réalisé par Laurent Lafitte

Durée : 1h38.

Avec Laurent Lafitte, Karin Viar, Vincent Macaigne, Hélène Vincent, Nicole Garcia

SYNOPSIS : Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime…

Mer : 13h30 | 15h55 | 17h55 | 20h00 | 22h10

Jeu, Ven, Lun : 11h10 | 13h30 | 15h55 | 17h55 | 20h00

Sam : 11h00 | 13h45 | 15h45 | 17h55 | 20h00

Dim : 13h45 | 15h45 | 17h55 | 20h00 | 22h10

Mar : 11h10 | 13h30 | 16h00 | 17h55 | 20h00

LA PROIE D’UNE OMBRE

Genre : Fantastique, Epouvante-horreur, thriller

Titre original : The Night House

Date de sortie : 15/09/2021

Réalisé par David Bruckner

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h48.

Avec Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Evan Jonigkeit, VONDIE CURTIS-HALL, Stacy Martin

SYNOSPIS : Déchirée par la mort brutale de son mari, Beth se retrouve seule dans la maison au bord du lac qu’il avait construite pour elle. Elle s’efforce de faire face, mais d’inexplicables cauchemars font leur apparition. Dans de troublantes visions, une présence insaisissable semble l’appeler… Contre l’avis de ses amis, Beth commence à fouiller dans les affaires de son mari, en quête de réponses. Elle va découvrir des secrets aussi étranges qu’inquiétants, et un mystère qu’elle va, malgré les risques, tenter d’élucider…

Mer : 13h15 | 15h35 | 17h50 | 20h05 | 22h20

Jeu, Ven, Lun, Mar : 15h35 | 17h50 | 20h05 | 22h20

Sam, Dim : 17h50 | 20h05 | 22h20

POURRIS GATES

Genre : Comédie

Date de sortie : 15/09/2021

Réalisé par Nicolas Cuche

Durée : 1h35.

Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus, Louka Meliava, Tom Leeb





SYNOSPIS : Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: travailler !

Mer, Dim : 11h10 | 13h30 | 15h40 | 17h45 | 19h55

Jeu, Ven, Sam, Lun, Mar : 11h10 | 13h30 | 15h40 | 17h45 | 19h55 | 22h15

DELICIEUX

Genre : Comédie, Historique

Date de sortie : 08/09/2021

Réalisé par Eric Besnard

Durée : 1h53.

Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, Guillaume De Tonquédec, Christian Bouillette

SYNOPSIS : A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

Mer : 11h00 | 13h35 | 16h15 | 19h30

Jeu : 11h00 | 13h40 | 19h30

Ven : 11h00 | 13h35 | 16h15

Sam, Dim : 11h00 | 16h15 | 19h30

Lun : 11h00 | 13h40

Mar : 11h00 | 13h40 | 16h15

BOITE NOIRE

Genre : Drame, thriller

Date de sortie : 08/09/2021

Réalisé par Yann Gozlan

Durée : 2h09.

Avec Pierre Niney, Lou De Laâge, André Dussollier, Sébastien Pouderoux, Olivier Rabourdin

SYNOSPIS : Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

Tous les jours : 10h50 | 13h50 | 16h30 | 19h40 | 22h15

LES MECHANTS

Genre : Comédie

Date de sortie : 08/09/2021

Réalisé par Mouloud Achour, Dominique Baumard

Durée : 1h21.

Avec Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier, Kyan Khojandi, Alban Ivanov





SYNOPSIS : Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021Après avoir volé une console de jeux vidéos à des migrants, Sébastien tente de la revendre à Patrick, un gentil. Jusqu’ici, rien de bien méchant. Mais quand un rappeur tout juste sorti de prison, une présentatrice de télévision prête à tout pour faire le buzz et des trafiquants de clics s’en mêlent… Patrick et Sébastien deviennent les Méchants les plus recherchés de France.

Mer : 18h10 | 20h10 | 22h30

Jeu : 16h00 | 18h10 | 20h10 | 22h30

Ven, Mar : 13h40 | 18h10 | 20h10 | 22h30

Sam, Dim : 18h00 | 20h10 | 22h30

Lun : 14h00 | 16h00 | 18h00 | 20h10 | 22h30

RESPECT

Genre : Biopic, musical

Date de sortie : 08/09/2021

Réalisé par Liesl Tommy

Durée : 2h25.

Avec Jennifer Hudson, Lodric D. Collins, Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald

SYNOPSIS : Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa renommée internationale. RESPECT est la remarquable réelle histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique.

Mer, Jeu, Dim : 10h40 | 13h20

Ven : 10h40 | 13h20 | 19h15

Sam, Lun, Mar : 10h40 | 13h20 | 19h00

BARBIE : GRANDES VILLES, GRANDS REVES

Genre : Animation

Titre original : Barbie: Big City, Big Dreams

Date de sortie : 08/09/2021

Réalisé par Scott Pleydell-Pearce

Durée : 0h59.

SYNOPSIS : Découvrez deux fois plus de chant et deux fois plus de plaisir dans le tout nouveau film musical Barbie : Grande Ville, Grands Rêves™. Barbie troque les rivages ensoleillés de Malibu pour les lumières vives de Broadway afin de suivre un programme d’été exclusif d’arts du spectacle et rencontre… Barbie ! Amies rapides, les deux découvrent qu’elles partagent plus qu’un nom en explorant la ville de New York et toutes les choses étonnantes qu’elles ont en commun. Alors qu’ils sont en compétition pour le très convoité Spotlight Solo de Times Square, les amis découvrent que la compétition ne consiste pas seulement à gagner, mais aussi à s’efforcer d’être le meilleur, à surmonter ses doutes et à partager la vedette. Cette nouvelle aventure passionnante propose de nouveaux personnages, un nouveau décor à New York et six nouvelles chansons !

Mer : 11h15

Sam, Dim : 11h15 | 14h00

UN TRIOMPHE

Genre : Comédie

Date de sortie : 01/09/2021

Réalisé par Emmanuel Courcol

Durée : 1h46.

Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho, Sofian Khammes, Pierre Lottin

SYNOPSIS : Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

Mer, Ven, Mar : 10h55 | 15h35

Jeu, Lun : 10h55 | 13h35

Sam : 11h00

Dim : 10h55

MALIGNANT

Genre : Epouvante-horreur, thriller

Date de sortie : 01/09/2021

Réalisé par James Wan

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h52.

Avec Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jacqueline Mckenzie

SYNOPSIS : La vie de Madison Mitchell est perturbée lorsque de terribles visions viennent la hanter. Quelle est cette créature malveillante qui la poursuit et commet ces meurtres atroces ? Une nouvelle histoire originale par James Wan, le maitre de l’horreur.

Mer, Ven : 17h00 | 22h20

Jeu : 22h20

Sam : 16h40 | 22h20

Dim : 13h25 | 17h00 | 22h20

Lun : 13h35 | 16h25 | 22h20

Mar : 13h30 | 17h00 | 22h20

SHANG-CHI ET LA LEGENDE DES DIX ANNEAUX

Genre : Action, fantastique

Titre original : Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Date de sortie : 01/09/2021

Réalisé par Destin Daniel Cretton

Durée : 2h12.

Avec Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-Wai, Michelle Yeoh, Meng’er Zhang

SYNOPSIS : hang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux.

Tous les jours : 13h40 | 16h20 | 19h20 | 21h50

Séances en Atmos :

Tous les jours : 10h50

BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILL

Genre : Animation, comédie, Famille

Titre original : The Boss Baby: Family Business

Date de sortie : 18/08/2021

Réalisé par Tom Mcgrath

Durée : 1h47.

SYNOPSIS : Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères…

Mer, Ven, Mar : 11h00

Sam, Dim : 11h00 | 13h40 | 15h35

BAC NORD

Genre : Thriller

Date de sortie : 18/08/2021

Réalisé par Cédric Jimenez

Durée : 1h44.

Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil, Adèle Exarchopoulos, Kenza Fortas

SYNOPSIS Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 20212012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

Mer, Jeu : 13h35 | 15h50 | 18h00 | 20h15 | 22h10

Ven, Sam, Dim, Lun, Mar : 15h50 | 18h00 | 20h15 | 22h10

LA PAT PATROUILLE – LE FILM

Genre : Aventure, Animation, comédie, Famille

Titre original : Paw Patrol: The Movie

Date de sortie : 11/08/2021

Réalisé par Cal Brunker

Durée : 1h26.

Avec Valentina

SYNOPSIS : La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et commence à semer le trouble. C’est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un de nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville. Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

Mer : 11h05 | 13h50

Jeu : 11h05 | 14h00

Sam, Dim : 11h05 | 13h50 | 16h00

Lun : 11h05

FREE GUN

Genre : Action, aventure, comédie

Date de sortie : 11/08/2021

Réalisé par Shawn Levy

Durée : 1h55.

Avec Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar

SYNOPSIS : Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Evoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit trop tard.

Jeu, Lun : 17h00

Ven : 13h30

Mar : 13h35

OSS 117 – ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE

Genre : Aventure, comédie, espionnage

Date de sortie : 04/08/2021

Réalisé par Nicolas Bedos

Durée : 1h56.

Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, FATOU N’DIAYE, Natacha Lindinger, Gilles Cohen

SYNOPSIS : Le film sera présenté en clôture du Festival de Cannes 2021. 1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

Mer, Ven : 10h55 | 19h25 | 22h05

Jeu, Dim, Lun, Mar : 10h55 | 22h05

Sam : 22h05

KAAMELOTT

Genre : Aventure, comédie, Historique

Date de sortie : 21/07/2021

Réalisé par Alexandre Astier

Durée : 2h00.

Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot, Jean-Christophe Hembert, Lionnel Astier





SYNOPSIS : Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île.

Mer : 21h55

Jeu : 10h55 | 16h20 | 19h20 | 21h55

Ven : 10h55 | 13h20 | 22h10

Sam : 13h15 | 21h55

Dim : 19h20 | 21h55

Lun, Mar : 10h55 | 19h20 | 21h55