MONTPELLIER : Un bus de supporters de Bordeaux caillassé, une quinzaine de blessés.

Ce mercredi, vers 18h30, un bus des supporters bordelais, qui se rendait au stade de La Mosson pour la rencontre entre le MHSC et Bordeaux, est tombé dans un véritable guet-apens après être sorti de l’autoroute.

Illustration – DR

En effet alors que le bus, escorté par les policiers de la sécurité publique, se trouvait entre la sortie de l’autoroute de Saint-Jean-de-Védas et le stade de la Mosson, le convoi s’est retrouvé bloqué, par une cinquantaine d’individus lançant des fumigènes, au niveau du rond-point Maurice Gennevaux dans le quartier de la Martelle à Montpellier. Le bus a alors été caillassé et plusieurs vitres ont éclaté. Certains individus avaient des fumigènes, des barres de fer et ont invectivé les supporters qui sont descendus du bus, l’incident se transformant alors en une violente rixe en plein rond-point au milieu des automobilistes.

Après plusieurs minutes, le convoi a pu repartir grâce à l’arrivée de renforts de police. Selon nos informations, aucune interpellation n’a eu lieu, une enquête a été ouverte par les policiers de la sécurité publique.

Les supporters pris en charge par les sapeurs-pompiers – DR

Une quinzaine de blessés a été prise en charge par les sapeurs-pompiers de l’Hérault à l’arrivée du bus au stade de La Mosson. D’importants moyens de secours ont été mobilisés par le SDIS 34 avec notamment plusieurs ambulances.