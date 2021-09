MONTPELLIER : « Tous les matchs doivent être considérés comme à risques… »

Suite à la rixe qui a opposé les supporters du MHSC et des Girondins de Bordeaux, le syndicat Unité SGP Police FO 34 a tenu à réagir par le biais de notre rédaction.

Illustration – DR

En effet, ce mercredi en toute fin d’après-midi, les supporters de Bordeaux qui se rendaient au stade de la Mosson pour voir leur équipe affronter le MHSC, sont tombés dans un véritable guet-apens au niveau du rond-point Maurice Gennevaux à Montpellier. Le bilan communiqué par les forces de police fait état de 16 blessés au sein des supporters bordelais.

Une soixantaine d’individus, dont certains cagoulés et armés de barres de fer, a bloqué le bus et une bagarre générale a éclaté.



Le syndicat USGP Police Fo 34 condamne fermement ce genre d’action qui ne fait qu’entacher l’image du sport mais aussi celle de la ville en général.

« Les évènements du week­end ont démontré une fois de plus que les matchs de football sont devenus le théâtre d’affrontement entre supporters qui n’en ont que le nom. Aujourd’hui tous les matchs doivent être considérés comme à risques. Hier soir à Montpellier, 2 motards de la DDSP 34, chargés d’escorter le bus des supporters bordelais, sont tombés dans un véritable traquenard sur le trajet menant au stade.

Heureusement, nos collègues s’en sortent sans aucun dommage corporel mais avec un gros choc psychologique comme d’ailleurs l’ensemble des automobilistes pris au piège.

L’unité SGP Police FO 34 tire la sonnette d’alarme et demande une révision immédiate et complète des schémas tactiques de sécurisation de ces évènements et demande à Monsieur le Préfet de prendre des mesures fortes afin que de tels évènements ne se reproduisent plus. »