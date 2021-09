MONTPELLIER : L’écocirque, une belle réussite.

L’Écocirque est présent encore pendant quelques semaines à quelques pas d’Odysseum. Un écocirque, Quèsaco? un cirque 100% humain sous un chapiteau mais aussi un village dans des containers recyclés avec de nombreuses associations.

Crédit photo P.BESSIÈRE/34 INFOS©

Aujourd’hui on a envie de retrouver le cirque qui nous fait rêver, le cirque traditionnel, autour de l’humain… Nous avons pu apprécier ce spectacle, il y a quelques jours.

Crédit photo P.BESSIÈRE/34 INFOS©

On attend patiemment sous un grand chapiteau, les enfants s’agitent la pression commence à monter…c’est une tout première pour nous, « The show must go on ». Le spectacle s’ouvre sur une jeune femme qui exerce des figures inimaginables sur un agrès aérien : l’anneau. L’anneliste y exécute des balancements, des tourniquets, des descentes de manière stable ou en ballant puis s’enchainent des équilibristes avec des prestations sensationnels dans les airs. Des plateaux plus farfelus les uns que les autres, des trapézistes qui exercent des acrobaties au dessus de nous et parfois sans harnais de sécurité. Alors oui, on retient notre souffle en regardant tous ces acrobates, funambules, performers aériens, jongleurs, … avec des artistes venus des quatre coins du monde. Les propositions sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres…Wahou!

Crédit photo A.TUBRY/34 INFOS©

Et pour sublimer la chose, des musiciens sortis tout droit d’un film d’Emir Kusturica tant par leur qualité de musique que par leur côté loufoque. Une musique vivante, originale et d’une qualité exceptionnelle violoniste, basse, batterie, guitare sèche…. Alors laissez vous emporter vous aussi pour un moment de spectacle fort en émotion. Des animaux ? Oui il y en a, Marcello le monsieur clown, vous les présentera de manière différente, des hologrammes aussi vrais que natures échangeront avec lui…

Crédit photo A.TUBRY/34 INFOS©

On ne vous spoile pas tout mais sachez que lancer des couteaux en feu les yeux bandés autour d’un homme c’est possible… au cirque bien entendu…

Retour en images d’un moment inoubliable, pour petits et grands…

Un réel plaisir et une superbe découverte… A la fin du spectacle mes enfants ont applaudi avec enthousiasme et sont sortis enchantés tout comme moi d’ailleurs. L’ex-dresseur, André-Joseph Bouglione a rempli sa mission : un spectacle innovant avec un réel renouvellement des formes traditionnels de son art.

Plus d’infos sur : https://ecocirque.fr/