PALAVAS-LES-FLOTS : Le festival de cerfs-volants prend son envol ce week-end.

Samedi 02 octobre et dimanche 03 octobre, la plage rive droite de Palavas-les-Flots sera occupée par un des événements majeurs de cet automne, le festival de cerfs-volants « Volovent ». Une superbe manifestation haute en couleurs que petits et grands vont apprécier.

Crédit photo 34 INFOS©

Dès 7h00, ce samedi et dimanche, vous pourrez flâner à la brocante, le long de la promenade du port, qui récèle toujours des trésors que l’on chine avec plaisir. À partir de 10h00, les 50 cerfs-volistes confirmés vous présenteront leurs cerfs-volants et rempliront le ciel de multiples formes et couleurs.

L’événement se déroulera sur près de 400 mètres de plages où ateliers de fabrication, lâcher de bonbons pour le jeune public ou encore stand de kitesurf seront présents. Le tout bercé par une animation musicale qui fera danser les cerfs-volants tels des cobras devant leurs charmeurs.

Crédit photo 34 INFOS©

Ce weekend promet d’être beau, et plusieurs jardins du vent seront présents pour vous apprendre à piloter l’appareil. Cette manifestation est organisée par Turbulance avec la participation de la ville de Palavas-les-flots.