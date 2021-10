MONTPELLIER : Ivre et sans permis, il percute le véhicule de la police municipale.

Ce jeudi, en début de soirée, un automobiliste a pris la fuite et a refusé d’obtempérer à un contrôle de la police municipale de Montpellier. Une course poursuite s’est alors engagée avec les policiers.

Illustration – 34 INFOS ©

Les faits ont commencé dans le secteur d’Antigone près la mairie de Montpellier où un automobiliste a refusé de se soumettre à un contrôle des policiers municipaux montpelliérains. Les agents ont alors pris le véhicule en chasse mais malgré les avertisseurs sonores et lumineux, le chauffard a continué sa course. Un deuxième véhicule de police est alors arrivé en renfort.

Au niveau du secteur de Boirargues, près des rives du Lez alors que les policiers voulait intercepter le chauffard, l’automobiliste a foncé délibérément sur un des véhicules des policiers municipaux. Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer.

L’individu, âgé de 25 ans, a pu être interpellé quelques minutes plus tard. Alcoolisé et sans permis, il a été placé en garde à vue après avoir reconnu les faits. L’homme était déjà connu pour ses faits similaires.