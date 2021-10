MONTPELLIER : 2 blessés graves cette nuit dans un accident sur la voie domitienne.

Dans la nuit de lundi à mardi, vers minuit, un grave accident de la circulation s’est produit sur l’avenue Henri Mares à proximité de la résidence Les Cérès à Montpellier.

Illustration – DR

Les circonstances restent encore floues mais selon nos informations, 2 automobilistes qui circulaient sur la même voie, se sont violement heurtés. Un des 2 véhicules aurait effectué un dépassement par la droite en empruntant la voie de bus. Dans la collision, un véhicule serait parti en tonneaux arrachant 2 arbres.

D’importants moyens ont tout de suite été mobilisés par les sapeurs-pompiers avec plusieurs ambulances et une équipe médicale. Dans le premier véhicule, un couple d’une vingtaine d’années s’en sort avec de légères contusions. Dans le second véhicule, 2 hommes, âgés de 32 et 34 ans, gravement blessés, ont été transportés au CHU de Montpellier en urgence absolue.

Selon les premiers éléments, le conducteur dont le pronostic vital était engagé dans un premier temps, n’était pas titulaire du permis de conduire et était connu défavorablement des services de police. Le conducteur d’une vingtaine d’années a été placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d’autrui, suite à son dépassement par la droite. La vitesse pourrait être en cause mais une enquête est en cours.