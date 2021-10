EXERCICE MILITAIRE : Le département au coeur de l’opération Cormoran 21.

Du 27 septembre au 15 octobre, l’armée de Terre et la Marine nationale mobilisent leurs forces pour déployer un groupe naval aéromobile (GNAM) en mer Méditerranée à l’occasion de l’exercice interarmées Cormoran 21.

Crédit photo État Major des armées

Cet exercice est l’occasion pour l’armée de Terre et la Marine nationale d’expérimenter une première phase de montée en puissance pour acquérir les automatismes de mise en œuvre de pontées massives d’hélicoptères à partir de 2 porte-hélicoptères amphibies (PHA), le Tonnerre et le Mistral.

Crédit photo État Major des armées

Dans un volume inédit, les 2 bâtiments ont embarqué 24 hélicoptères d’assaut des 1er régiment d’hélicoptères de combat (1er RHC), 3ème RHC et 5ème RHC, pendant trois semaines, dans des scénarios de complexité et de réalisme croissant, en opérations littorales et en environnement durci. Il s’en suivra une phase tactique pendant laquelle seront réalisés 3 raids aéromobiles nocturnes de difficulté croissante.

C’est à l’occasion de ces raids que des hélicoptères de combat vont survoler le département de l’Hérault. En effet, dans les nuits du 7 au 8 et du 10 au 11 octobre, les militaires vont survoler à basse altitude les communes de Clermont-l’Hérault, Roujan et Bédarieux ainsi que celles de Viols-le-Fort, Saint-Martin-de-Londres, Valflaunès et Les Matelles.