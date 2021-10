PÉROLS : La foire internationale de Montpellier est de retour.

Du 8 au 18 octobre, la foire internationale s’installe au parc des expositions de Montpellier. Cette année l’une des plus importantes capitales du monde est à l’honneur, TOKYO.

Après 2 ans d’attente, c’est le grand retour de le grand retour de la foire internationale de Montpellier. Durant 11 jours, le parc des expositions de Montpellier va se transformer en un immense magasin éphémère autour de 5 univers : shopping, maison et jardin, mieux vivre et s’informer, gastronomie, nations du monde.

Crédit photo Foire de Montpellier ©

L’occasion d’apprécier des produits locaux et artisanaux, concrétiser ses projets maison ou tout simplement se faire plaisir.

Animations pour petits et grands rythmeront chaque journée afin que l’expérience Foire reste toujours un plaisir partagé par tous !

Pour cette édition 2021, la Foire internationale de Montpellier promet de nombreux temps forts. De grands rendez-vous et des animations pour toute la famille autour de la thématique Tokyo mais aussi des jeux, du sport et de l’Esports, du bricolage, du théâtre…

DES ÉVÉNEMENTS INÉDITS PENDANT LES WEEKENDS

L’Occitanie Esports revient à Montpellier pour sa 4ème édition, avec un événement attendu de tous les fans de jeu vidéo et d’Esport du sud de la France : tournois, invités de marque, tables rondes, concours de cosplay (avec entrée gratuite pour tous les cosplayers)

Samedi 09 et dimanche 10 octobre – Centre de conférences

Sortons jouer à la Foire ! Le Festival du Jeu de Montpellier propose un avant-goût de son Festival ! De nouveaux jeux de société à découvrir grâce aux animateurs bénévoles pour petits et grands.

Samedi 09 et dimanche 10 octobre – Hall B5

Compétition et démos de Speedcubing (discipline consistant en la résolution de casse-têtes de type rotatifs dont le 3×3). De célèbres cubeurs seront présents !

Samedi 09 et dimanche 10 octobre – Hall B5

Première édition du Salon des Vins – Sud de France ! C’est un véritable

retour aux sources qui s’opère avec ce week-end spécial Salon des vins

puisque la Foire, c’est initialement La Foire de la Vigne et du Vin. Organisé

en partenariat avec le Syndicat AOC du Languedoc, le Salon des Vins – Sud

de France accueillera 50 vignerons représentant les terroirs et toutes les

saveurs du Languedoc. Un service de livraison de vos achats dans le coffre

de votre voiture sera assuré !

Samedi 16 et dimanche 17 octobre – Hall B5

DES ANIMATIONS POUR TOUS



Un POLE LOISIRS avec quatre acteurs montpelliérains :

Sport Break présente notamment un simulateur de réalité virtuelle,

Upside pour tester un jeu d’archers coopératifs,

Prizoners Montpellier propose un jeu de piste grandeur nature sur le thème de Tokyo à jouer en équipe,

Twist’Air avec son simulateur de vol en réalité virtuelle. Tous les jours – Hall A2

Crédit photo 34 INFOS©

Et toujours un programme varié avec : la Place de l’Artisanat avec la Chambre de Métiers de l’Artisanat de l’Hérault, un espace beauté et bien-être avec Silvya Terrade, des ateliers de bricolage avec Leroy Merlin, un espace voyance avec la Licorne d’Or, un pôle défense et

protection de la population, une fête foraine, une exposition Playmobil, du street-art avec Yep Production, des animations sportives avec Hérault Sport, des démos d’arts martiaux avec

Aikiciam, du spectacle avec la TV Love Sisters (11 octobre), une rando vélo avec Cyrpeo (17 octobre)…

QUI DIT ANIMATIONS DIT NOCTURNES !

Pour vivre la Foire autrement dans une ambiance festive et conviviale : du théâtre avec le Kawa Théâtre, des soirées animées par les DJ Hugo Brancato, Germain Rojo, Olivier Darock et l’école de DJ Network, de la musique avec les groupes Insolit, The

Green Duck et un défilé de pin-up avec Pin girls rock n’roll attitude.

Samedi 09 / mardi 12 /vendredi 15 / samedi 16 – entrée gratuite de 19h à 21h

Toutes les mesures sanitaires seront mises en œuvre afin de garantir la sécurité des exposants, des visiteurs et adaptées dans le respect de la réglementation en vigueur.

ACHETEZ DES BILLETS À 5,00€