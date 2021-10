CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 13 octobre au 19 octobre 2021.

Le CGR de Lattes vous propose une nouvelle fois un programme complet avec de nombreuses séances en salle ICE. Venez vite les découvrir !

LES SORTIES DE LA SEMAINE.

LE LOUP ET LE LION

Genre : Aventure, Famille

Date de sortie : 13/10/2021

Réalisé par Gilles De Maistre

Durée : 1h39.

Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick, Derek Johns, Rhys Slack

SYNOPSIS : A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert…

Mer, Sam, Dim : 11h15 | 13h30 | 15h55 | 18h00 | 19h50

Jeu, Lun, Mar : 11h15 | 13h20 | 15h55 | 18h00 | 19h50

Ven : 11h15 | 13h25 | 15h55 | 18h00 | 19h50

LE DERNIER DUEL

Genre : Drame, Historique

Titre original : The Last Duel

Date de sortie : 13/10/2021

Réalisé par Ridley Scott

Interdit aux -12 ans

Durée : 2h33.

Avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck, Harriet Walter

SYNOPSIS : D’après l’ouvrage Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386 d’Eric Jager.Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France – également nommé « Jugement de Dieu » – entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un écuyer normand dont l’intelligence et l’éloquence font de lui l’un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris – une accusation que ce dernier récuse – elle refuse de garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s’imposer dans un acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L’épreuve de combat qui s’ensuit – un éprouvant duel à mort – place la destinée de chacun d’eux entre les mains de Dieu.

Tous les jours : 13h30 | 16h30 | 19h30 | 21h40

EIFFEL

Genre : Biopic, comédie, drame

Date de sortie : 13/10/2021

Réalisé par Martin Bourboulon

Durée : 1h49.

Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps, Armande Boulanger, Andranic Manet

SYNOPSIS : Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

Mer, Sam, Dim : 11h00 | 13h40 | 15h40 | 18h00 | 20h05 | 21h45

Jeu : 11h00 | 13h40 | 15h25 | 17h30 | 20h05 | 21h45

Ven, Mar : 11h00 | 13h40 | 15h40 | 18h00 | 20h05 | 22h30

Lun : 11h00 | 13h40 | 15h25 | 17h40 | 20h05 | 21h45

LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIREE EN ENFER

Genre : Animation, comédie, Famille, Epouvante-horreur

Titre original : The Addams Family 2

Date de sortie : 13/10/2021

Réalisé par Greg Tiernan, Conrad Vernon

SYNOSPIS : La famille la plus adorablement épouvantable d’entre toutes revient sur les écrans pour la suite de ses premières aventures avec La Famille Addams 2. Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se retrouver emberlificotée dans des aventures complètement déjantées, faites de situations loufoques, face à des personnages à la naïveté désarmante. Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes, la famille Addams ne manquera pas d’y apporter sa touche d’étrangeté et de bizarrerie.

Tous les jours sauf Jeu : 11h05 | 13h30 | 15h30 | 17h30 | 19h30

Jeu : 11h05 | 13h30 | 15h30 | 17h45 | 19h40

SAM LE POMPIER ET LES MYSTERIEUX SUPER HEROS

Genre : Aventure, Animation, comédie, Famille

Date de sortie : 13/10/2021

Durée : 0h58.

SYNOPSIS : Un enchaînement d’incidents interpelle Sam le pompier et l’agent de police Malcom alors qu’un mystérieux « homme volant » joue à chaque fois les sauveurs in extremis. Pendant ce temps, l’héroïque « super Nicolas » cherche des personnes à secourir mais visiblement, il ne trouve que des ennuis.

Mer, Sam, Dim : 11h00 | 13h15 | 14h50

AVANT-PREMIERE

RON DEBLOQUE

Genre : Aventure, Animation, Famille, science-fiction

Titre original : Ron’s Gone Wrong

Date de sortie : 20/10/2021

Réalisé par Octavio Rodriguez, Jean-Philippe Vine, Sarah Smith

SYNOSPIS : L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre…

DIMANCHE 17 OCTOBRE 11H ET 13H45

VENOM : LET THERE BE CARNAGE

Genre : Action, fantastique

Date de sortie : 20/10/2021

Réalisé par Andy Serkis

Durée : 1h37.

Avec Tom Hardy, Reid Scott, Stephen Graham, Peggy Lu, Woody Harrelson

SYNOSOPIS : Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l’un des personnages les plus complexes de l’univers Marvel.

VENDREDI 15 OCTOBRE 20H ET 22H15 ; MARDI 19 OCTOBRE 20H ET 22H15

TOUT NOUS SOURIT

Genre : Comédie

Date de sortie : 20/10/2021

Réalisé par Melissa Drigeard

Durée : 1h41.

Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand, Anne Benoit, Émilie Caen

SYNOPSIS : Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps d’un week-end, ils partent chacun de leur côté… Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c’est l’explosion. Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs craquent…

LUNDI 18 OCTOBRE À 20H

FILMS TOUJOURS À L’AFFICHE

MOURIR PEUT ATTENDRE

Genre : Action, espionnage, thriller

Titre original : No Time To Die

Date de sortie : 06/10/2021

Réalisé par Cary Joji Fukunaga

Durée : 2h44.

Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, ANA DE ARMAS





SYNOPSIS : James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

SALLE CLASSIQUE :

Mer, Dim : 14h45 | 18h00 | 21h15 | 21h50

Jeu, Sam : 14h45 | 21h15 | 21h50

Ven : 14h45 | 18h00 | 20h30

Lun : 14h45 | 18h00 | 21h50

Mar : 14h45 | 18h00 | 20h30 | 21h15

Séances en Atmos :

Mer, Ven : 13h15 | 19h45

Jeu, Dim : 16h30 | 19h45

Sam, Lun : 13h15 | 16h30 | 19h45

Mar : 13h15 | 16h30

EN 3D:

Jeu, Sam : 18h00

Ven, Lun : 21h15

Séances en Atmos :

Mer, Ven : 16h30

Jeu, Dim : 13h15

Mar : 19h45

EN SALLE ICE :

Mer : 14h00 | 17h15 | 20h30

Jeu, Dim : 10h45 | 14h00 | 17h15

Ven : 10h45 | 13h50 | 16h55 | 22h00

Sam : 10h45 | 17h15 | 20h30

Lun : 10h45 | 14h00 | 20h30

Mar : 10h45 | 16h55 | 22h00

EN 3D SALLE ICE :

Mer : 10h45

Jeu, Dim : 20h30

Sam : 14h00

Lun : 17h15

Mar : 13h50

CANDYMAN

Genre : Epouvante-horreur

Date de sortie : 29/09/2021

Réalisé par Nia DaCosta

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h31.

Avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Kyle Kaminsky

SYNOPSIS : Remake du film d’épouvante Candyman dont le scénario a été écrit par Bernard Rose (1992) d’après la nouvelle de Clive Barker, The Forbidden.D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, les habitants de Cabrini Green, une des cités les plus insalubres en plein cœur de Chicago, ont toujours été terrorisés par une effroyable histoire de fantôme, passant de bouche à oreille, où il est question d’un tueur tout droit sorti de l’enfer, avec un crochet en guise de main, qui pourrait apparemment être convoqué très facilement par qui l’oserait, rien qu’en répétant son nom 5 fois devant un miroir.Dix ans après que la dernière des tours de la cité ait été détruite, l’artiste peintre Anthony McCoy et sa petite amie Cartwright, directrice de galerie d’art, emménagent dans un appartement luxueux, sur le site de l’ancienne cité, aujourd’hui complètement nettoyé et reconverti en résidence réservée à une classe sociale jeune et aisée. Alors que la carrière d’Anthony est au point mort, il rencontre par hasard un ancien habitant de la cité d’avant sa rénovation qui lui raconte ce qui se cache réellement derrière la légende du CANDYMAN. Désireux de relancer sa carrière, le jeune artiste commence à se servir des détails de cette macabre histoire comme source d’inspiration pour ses tableaux, sans se rendre compte qu’il rouvre la porte d’un passé trouble qui va mettre en danger son équilibre mental et déclencher une vague de violence qui en se propageant va le forcer à faire face à son destin.

Mer, Sam, Dim : 17h45 | 22h30

Jeu, Ven, Lun, Mar : 15h35 | 17h45 | 22h30

STILLWATER

Genre : Drame, thriller

Date de sortie : 22/09/2021

Réalisé par Tom Mccarthy

Durée : 2h20.

Avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin, Lilou Siauvaud, Deanna Dunagan

SYNOPSIS : Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2021Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se lier d’amitié avec une jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant une conscience élargie de son appartenance au monde.

Mer, Sam : 10h50 | 21h50

Jeu, Lun : 10h50 | 13h30 | 21h50

Ven, Mar : 10h50 | 21h45

Dim : 21h50

DUNE

Genre : Drame, science-fiction

Date de sortie : 15/09/2021

Réalisé par Denis Villeneuve

Durée : 2h36.

Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgard

SYNOPSIS : L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre.

Mer, Jeu, Sam, Lun : 11h00 | 13h40 | 16h45 | 18h30 | 20h00

Ven, Mar : 11h00 | 13h40 | 17h00 | 18h30 | 20h00

Dim : 11h00 | 13h40 | 16h45 | 18h40 | 20h00

POURRIS GATES

Genre : Comédie

Date de sortie : 15/09/2021

Réalisé par Nicolas Cuche

Durée : 1h35.

Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus, Louka Meliava, Tom Leeb

SYNOSPIS : Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: travailler !

Mer, Sam : 11h10 | 13h35 | 15h40 | 19h50

Jeu, Lun : 11h10 | 13h40 | 15h40

Ven, Mar : 11h10 | 13h35 | 15h40

Dim : 11h10 | 13h30 | 15h40 | 19h50

DELICIEUX

Genre : Comédie, Historique

Date de sortie : 08/09/2021

Réalisé par Eric Besnard

Durée : 1h53.

Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, Guillaume De Tonquédec, Christian Bouillette

SYNOPSIS : A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

Mer, Ven, Sam, Dim, Mar : 11h05

Jeu, Lun : 10h55

BOITE NOIRE

Genre : Drame, thriller

Date de sortie : 08/09/2021

Réalisé par Yann Gozlan

Durée : 2h09.

Avec Pierre Niney, Lou De Laâge, André Dussollier, Sébastien Pouderoux, Olivier Rabourdin

SYNOSPIS : Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

Mer, Jeu, Sam, Dim, Lun : 16h20 | 19h10 | 22h20

Ven, Mar : 13h40 | 16h20 | 19h10

SHANG-CHI ET LA LEGENDE DES DIX ANNEAUX

Genre : Action, fantastique

Titre original : Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Date de sortie : 01/09/2021

Réalisé par Destin Daniel Cretton

Durée : 2h12.

Avec Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-Wai, Michelle Yeoh, Meng’er Zhang

SYNOPSIS : hang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux.

Tous les jours sauf Dim : 10h45 | 15h45 | 22h00

Dim : 10h45 | 16h00 | 22h00

BABYBOSS 2

Genre : Animation, comédie, Famille

Titre original : The Boss Baby: Family Business

Date de sortie : 18/08/2021

Réalisé par Tom Mcgrath

Durée : 1h47.

Avec Jérôme Commandeur

SYNOPSIS : Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères…

Mer, Sam, Dim : 10h50 | 15h30

Jeu, Ven, Lun, Mar : 10h50

BAC NORD

Genre : Film noir-policier, thriller

Date de sortie : 18/08/2021

Réalisé par Cédric Jimenez

Durée : 1h44.

Avec Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou, Adèle Exarchopoulos, Kenza Fortas





SYNOSPIS : Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 20212012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

Mer, Sam, Dim : 17h40 | 20h15 | 22h20

Jeu, Lun : 13h20 | 17h40 | 19h40 | 22h20

Ven, Mar : 13h30 | 17h40 | 20h15 | 22h20

LA PAT PATROUILLE – LE FILM

Genre : Aventure, Animation, comédie, Famille

Titre original : Paw Patrol: The Movie

Date de sortie : 11/08/2021

Réalisé par Cal Brunker

Durée : 1h26.

Avec Valentina

SYNOPSIS : La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et commence à semer le trouble. C’est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un de nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville. Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

Mer, Sam : 11h10 | 13h35

Jeu, Ven, Dim, Lun, Mar : 11h10

KAAMELOTT

Genre : Aventure, comédie, Historique

Date de sortie : 21/07/2021

Réalisé par Alexandre Astier

Durée : 2h00.

Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot, Jean-Christophe Hembert, Lionnel Astier





SYNOPSIS : Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île.

Mer, Sam, Dim : 13h15

Jeu, Ven, Lun, Mar : 10h50 | 13h15