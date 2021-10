COURNONSEC : 10ème édition de la fête du miel, ce dimanche.

Ce dimanche 17 octobre, à Cournonsec, se déroulera la 10ème Fête du Miel de la Métropole de Montpellier à Cournonsec.

Illustration – 34 INFOS©

Sur un territoire riche de très nombreuses essences très diverses, les ruches installées dans nos villages sont gages d’une production de qualité et d’une très grande diversité.

Vous pourrez y découvrir le travail des apiculteurs locaux, comprendre le rôle essentiel de l’apiculture dans l’écosystème et dans la préservation des équilibres naturels, et déguster les différents parfums de miels de nos villages. Au programme, dégustation-vente de miel bien évidemment, mais également expositions, ateliers de cuisine, animations gratuites pour petits et grands et rendez-vous musicaux… Dans une ambiance festive et chaleureuse, venez découvrir de nombreux produits gourmands en provenance de la ruche : pollen frais ou séché, gelée royale, cire propolis, hydromel, nougat et pain d’épices…

Au programme :

– 10h à 12h : Ateliers pour les enfants.

– 10h30 : Conférence sur le frelon asiatique et la biodiversité.

– 11h : Inauguration.

– 11h30 : Atelier de dégustation et connaissance du miel « savoir déguster le miel », animé par Thierry Boyer, formateur en dégustation.

– 12h à 14h : Restauration auprès des producteurs présents.

– 12h15 : Ouverture et « visite » commentée d’une ruche.

– 14h à 16h : Ateliers pour les enfants.

– 15h : Ouverture et « visite » commentée d’une ruche.

Possibilité de restauration sur place

Et toute la journée :

– Animations et jeux de type Quizz,

– Exposition « L’homme et l’abeille »,

– Extraction de miel en public,

– Animation musicale,

– Animations et jeux pour enfants, promenade à dos d’âne.

– Ateliers pour adultes de fabrication de cosmétiques (inscription le jour même).