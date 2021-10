MONTPELLIER : Cœur animal, ce samedi sur l’esplanade Charles-de-Gaulle.

Forte de son engagement auprès du monde animal et son bien-être, la ville de Montpellier se mobilise avec les associations œuvrant pour la protection des animaux et propose une journée d’échanges et de rencontres ce samedi 23 octobre sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle.

Au programme : village des Associations, conférences, animations musicales…L’occasion de se familiariser avec les démarches pour adopter un animal, de connaître la réglementation et les bons gestes, de se mettre en relation avec les associations actives dans la protection animale, ou encore de découvrir les nombreuses actions menées par la Ville.

« Cette nouvelle manifestation en faveur de la protection animale s’adresse à toutes celles et tous ceux qui veulent agir et faire de Montpellier un territoire exemplaire en la matière. Je remercie la vingtaine d’associations investies dans ce projet. Présentes tout au long de la journée sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle, elles conseilleront le public, présenteront leurs actions, proposeront de s’impliquer par du bénévolat. La création de l’évènement Coeur animal démontre l’ambition forte de la municipalité pour promouvoir la protection animale, dans le prolongement des actions menées ces derniers mois : voeu appelant à une interdiction des cirques avec animaux, résiliation des conventions de chasse dans la commune, projet de création d’un hôpital de la faune sauvage, soutien accru aux acteurs associatifs... », souligne Eddine Ariztegui, adjoint au maire délégué au bien-être animal.

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouvert de 10h à 19hEntrée libre et gratuitePasse sanitaire obligatoire