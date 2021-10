SÈTE : Le premier ministre en visite surprise sur l’île singulière.

L’information avait circulé jeudi en milieu de journée, le premier ministre, Jean Castex est bien venu ce vendredi en fin de journée en visite surprise à Sète à l’occasion du centenaire du chanteur, Georges Brassens.

En effet, en fin d’après-midi, le 1er ministre, Jean Castex de retour des Pyrénées-Orientales s’est rendu tout d’abord à l’exposition de Robert Combas « Chante Sète et Georges Brassens » au musée Paul-Valéry.

L’hommage de Fred Karato sur la scène du Roquerols

Il s’est ensuite rendu au quai du Maroc au bateau « Le Roquerols » où il a profité d’un mini concert de Fred Karato et son orchestre pour l’occasion puis a dîné avec le maire de la commune et quelques élus locaux. Enfin pour finir, Jean Castex a participé au Théâtre Molière à la soirée consacrée au centenaire de Georges Brassens donnée par François Morel, Juliette et quelques complices, dont Jean-Louis Trintignant.