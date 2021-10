SÈTE : Dimanche, la Color People Run en mode Halloween.

Dimanche toute la matinée, attention sorcières et monstres en tous genres sont annoncés sur la place Roger Theron du côté de Sète à l’occasion de l’édition Color People Run spécial Halloween.

Au programme : des visages bariolés, des jets de poudres multicolores et des nuages arc- en-ciel qui s’envolent au-dessus des têtes ! Venez-vous éclater et contribuer à faire de cette fête sportive, un moment fou, colorée, festif et décalée façon Halloween !

PROGRAMME DE CETTE MATINÉE COLORÉE

9h : Ouverture du village (Remise du kit de départ)

Lieu Quartier de Villeroy – Place Roger Théron – Sète

10h : Début du festival Music Didier Sabatier

11h : Départ de la Color People Run

12h30 : Fin de la Course Color People Run

L’accès au village Color se fera sur présentation du pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72H, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique.

► C’est quoi ? ◄

Une course à pied ludique Holi avec des Happy People qui se trémoussent sur un parcours de 5km, ponctué de 5 portes de couleur, tout ça en famille et en musique avec un Festival Djs suivi d’un Holi Time !

► Pour qui ? ◄

Pour TOUS, tant que tu es de bonne humeur, et que tu es motivé… pour parcourir les 5km les plus colorés de ta vie ! Viens avec ton père, ta petite soeur, tes copains de classe, ton fils…Même ton chien peut venir !

► Comment s’habiller ? ◄

A vous de voir mais un short ou un bermuda confortable avec une bonne paire de baskets le tout façon Halloween.

►Cette poudre de couleur, c’est quoi ? ◄

De l’amidon de maīs et des colorants alimentaires, c’est tout ! La poudre officielle « Color People » est garantie respectueuse de l’environnement et des personnes. Nous l’avons testé pour vous et … approuvé ! Vous l’avez trouvé dans les Holi party by L’Agence la Ds France au festival Solidays 2015/16/17, ou dans l’un des 500 événements fournis par Holifrance !

Plus d’infos ICI