HALLOWEEN : Quelques endroits où se faire peur…

Ce dimanche 31 octobre, quelques événements vont être organisés pour amuser et régaler petits et grands. Mais où aller? Nous vous avons regroupé quelques sorties pour divertir vos monstres, zombies et petites sorcières…

LOUPIAN

Le comité des fêtes invite tous les enfants du village et des alentours à venir participer au défilé d’Halloween ainsi qu’à la récolte de friandises, dimanche 31 octobre à partir de 17h. Départ devant la mairie de Loupian. Petits et grands sont invités à revêtir leurs plus beaux costumes pour l’occasion !

Toujours à Loupian, l’amicale des sapeurs-pompiers vous convie à venir visiter sa caserne en compagnie des “Maîtres de l’Horreur”! Parcours horrifique dans les locaux du centre de secours. (Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans). Buvette et friandises seront également au rendez-vous pour régaler petits et grands.

PALAVAS-LES-FLOTS

Dimanche 31 octobre, dès 14h jusqu’à 18h, le parc du Levant sera dans l’ambiance festive et conviviale d’Halloween. Manège, maquilleuses, mascottes, distribution de bonbons, animation musicale, vente de citrouilles et de potimarrons, tombola et concours de dessins. Un joli programme… (Masque obligatoire).

Pour les plus grands, l’association Los Popinos, à qui l’on doit la réintroduction du traditionnel Carnaval de Palavas-les-Flots, vous invite à la salle des fêtes pour la grande Halloween Party, dimanche à partir de 20h30. Une soirée endiablée où vous pourrez découvrir le couloir de la peur dans une ambiance cauchemardesque musicale. Petite restauration sur place (Pass sanitaire obligatoire).

FRONTIGNAN

Dimanche 31 octobre, la ville et le comité des fêtes co-organisent une grande journée autour d’Halloween. Et pour fêter le retour de cette traditionnelle manifestation, qui n’avait pas pu se tenir l’an passé en raison des conditions sanitaires, ce sera double dose d’animations pour le plaisir des petits et des grands.

Séances de cinéma pour les plus jeunes le matin et pour les plus grands en fin de journée au CinéMistral, manèges pour enfants toute l’après-midi, atelier de confection de masques, suivi d’une boum pour les enfants à la salle de l’Aire animée par DJ Toufik.

De quoi ravir les petits monstres et les faire patienter jusqu’à 19h, pour le traditionnel défilé en centre-ville, au départ du plan du Bassin. Malheureusement le char d’Halloween ne pourra parader à cause des conditions météorologiques mais vampires et autres créatures monstrueuses déambuleront dans les rues de la ville à la recherche des moines porteurs des friandises, le tout dans une ambiance festive et conviviale. Enfin, chacun sera invité à la salle de l’Aire à 20h pour le grand bal d’Halloween, une soirée horrifique et dansante aux sons des platines de Cassou (Pass sanitaire obligatoire).

SÈTE

Dimanche dès 9h, sorcières, zombies et monstres en tous genres sont annoncés sur la place Roger Theron à l’occasion de la Color People Run édition Halloween. Au programme, des visages bariolés, des jets de poudres multicolores et de la musique dans une course originale et bon enfant. (Pass sanitaire obligatoire).