SÈTE : Les stars du ballon rond au stade Louis-Michel.

Mercredi 17 novembre à 19h00 au stade Louis-Michel, le FC Sète rencontrera à l’occasion d’un match caritatif le Variété Club de France avec un casting exceptionnel, une belle soirée de football au profit des pièces jaunes.

En effet, à l’occasion d’une conférence de presse dans les locaux du Football Club de Sète, Jacques Vendroux, Manager Géneral du Variétés Club de France et Jean-Francois Gambetti, Président du FC Sète ont officialisé la rencontre entre le Variétés Club de France et le FC Sète. Reporté à plusieurs reprises, le match se déroulera le 17 novembre à 19h00 au stade Louis-Michel.

Jean-François Gambetti et Jacques Vendroux en conférence de presse – J.CAMPAGNAC/34 INFOS©

Le Variété Club de France est une équipe de football qui a été fondée en 1971 rassemblant d’anciennes gloires du football et du sport international ainsi que des personnalités médiatiques. Depuis sa création, le Variétés CF a déjà récolté près de 6 millions d’euros pour différentes associations.

De nombreuses stars du ballon rond attendues

Le Variétés CF sera composé par Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France et parrain des Pièces Jaunes ), les champions du monde 98, Robert Pirès et Laurent Blanc, les champions d’Europe 84, Dominique Rocheteau et Alain Giresse, les internationaux français, Yohan Cabaye, Louis Saha, Clément Chantôme et Frédéric Piquionne, l’internationale française et consultante sportive de Canal+, Laure Boulleau, l’international brésilien, Sonny Anderson, l’ancien joueur de Marseille, Benoît Cheyrou, les anciens joueurs du PSG, Mathieu Bodmer et Nicolas Douchez, ainsi que le journaliste Prime-vidéo, Smail Bouabdellah.



Du côté du FC Sète, l’actuel entraîneur de l’équipe première, Nicolas Guibal ainsi que son second, Christophe Rouve, l’ancien attaquant du Montpellier Hérault Sport Club, Souleymane Camara et une sélection d’anciens joueurs du FC Sète.

Une belle soirée de football en perspective…