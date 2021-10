CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 3 novembre au 9 novembre 2021.

Le CGR de Lattes vous propose une nouvelle fois un programme complet avec de nombreuses séances en salle ICE. Venez vite les découvrir ! Profitez en, les vacances continuent….

LES SORTIES DE LA SEMAINE.

SI ON CHANTAIT

Genre : Comédie

Date de sortie : 03/11/2021

Réalisé par Fabrice Maruca

Durée : 1h35.

Avec Jérémy Lopez, Alice Pol, Artus, Clovis Cornillac, Chantal Neuwirth

SYNOPSIS : Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), José (qui chante comme une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans un projet un peu fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! Départs en retraite, anniversaires ; à force de débrouille, ils commencent à avoir de plus en plus de demandes. Mais entre chansons, tensions et problèmes de livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter !

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 10h40 | 13h30 | 16h00

Lun, Mar : 10h40 | 13h30 | 16h00 | 18h10 | 20h10

LES ETERNELS

Genre : Action, fantastique, science-fiction

Titre original : Eternals

Date de sortie : 03/11/2021

Réalisé par Chloé Zhao

Durée : 2h37.

Avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie, Barry Keoghan







SYNOPSIS : Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité…

Mer : 10h40 | 16h00 | 17h00 | 20h15 | 21h45

Jeu : 10h40 | 16h00 | 20h15 | 21h15 | 21h45

Ven : 13h50 | 16h00 | 17h00 | 21h15 | 21h45

Sam : 13h50 | 17h00 | 20h15 | 21h15 | 21h45

Dim : 10h40 | 13h50 | 16h00 | 20h15 | 21h45

Lun : 10h40 | 13h50 | 20h15 | 21h45

Mar : 13h50 | 17h00 | 21h15 | 21h45

EN 3D :

Mer : 13h50 | 21h15

Jeu : 13h50 | 17h00

Ven, Mar : 10h40 | 20h15

Sam : 10h40 | 16h00

Dim, Lun : 17h00 | 21h15

MANY SAINTS OF NEWARK – UNE HISTOIRE DE SOPRANO

Genre : Film noir-policier, drame

Titre original : The Many Saints Of Newark

Date de sortie : 03/11/2021

Réalisé par Alan Taylor

Durée : 2h03.

Avec Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Vera Farmiga, Jon Bernthal, Corey Stoll





SYNOPSIS : Avant d’être une légende du crime, Tony Soprano a fait ses gammes auprès de son oncle, Dickie Moltisanti. Dans un contexte explosif de guerre des gangs, cet intraitable parrain a ouvert les portes de la mafia à son neveu.

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 10h45 | 13h30 | 19h20 | 22h20

Lun, Mar : 10h45 | 13h30 | 16h00 | 19h20 | 22h20

MY SON

Genre : Film noir-policier, drame, thriller

Date de sortie : 03/11/2021

Réalisé par Christian Carion

Durée : 1h34.

Avec Claire Foy, James Mcavoy, Max Wilson, Paul Rattray, Tom Cullen (III)

SYNOPSIS : Edmond Murray, divorcé, s’est éloigné de son ex-femme et de son fils de 7 ans pour poursuivre une carrière internationale. Lorsque le garçon disparaît, Murray revient précipitamment dans les Highlands. Rapidement, il devient clair que l’enfant a été kidnappé. Les parents cèdent d’abord au désespoir, mais Murray va très vite se montrer prêt à tout pour retrouver son fils. Il se lance dans une traque qui l’obligera à aller au bout de lui-même et à remettre en cause toutes ses convictions…

EN VO :

Mer : 22h00

Jeu, Dim : 20h00

Ven, Lun : 15h55

Sam : 13h40

Mar : 11h00

Mer : 13h40 | 15h55 | 20h00

Jeu, Dim : 13h40 | 15h55 | 22h00

Ven : 13h40 | 20h00 | 22h00

Sam : 15h55 | 20h00 | 22h00

Lun : 11h00 | 13h40 | 20h00 | 22h00

Mar : 13h40 | 15h55 | 20h15 | 22h20

AVANT-PREMIERE

CRY MACHO

Genre : Drame, western

Date de sortie : 10/11/2021

Réalisé par Clint Eastwood

Durée : 1h44.

Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau, Eduardo Minett, Natalia Traven

SYNOPSIS : Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé.

MARDI 9 NOVEMBRE À 21H00

AMMAATTHE

Genre : Action, drame

Date de sortie : 04/11/2021

Réalisé par Siva

Durée : 2h43.

Avec Rajinikanth, Meena, Khushiara Khushbu Oni, Nayanthara Kurian, Keerthy Suresh

SDYNOPSIS : Kaalayan, élève sa sœur unique avec soin et amour il a promis à sa mère, sur son lit de mort, de s’occuper de sa sœur comme une mère. Il envoie sa sœur en Inde du Nord pour ses études supérieures, elle en revient diplômée. Kaalayan recherche un bon mari pour sa sœur. Il accepte une alliance avec un médecin, Thangameenakshi. Pendant ce temps, Kaalayan développe une relation duelle avec un homme d’affaires local, Naatudurai. Lorsque les préparatifs du mariage battent leur plein. Soudainement Kaalayan apprend que que sa soeur a été kidnappée…

DIMANCHE 7 NOVEMBRE À 20H15

FILMS TOUJOURS À L’AFFICHE

LUI

Genre : Drame, thriller

Date de sortie : 27/10/2021

Réalisé par Guillaume Canet

Durée : 1h28.

Avec Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz, Laetitia Casta, Nathalie Baye





SYNOPSIS : Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix.

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 10h55 | 13h55 | 19h10

Lun, Mar : 10h55 | 13h55 | 16h00 | 19h10

BARBAQUE

Genre : Comédie

Date de sortie : 27/10/2021

Réalisé par Fabrice Eboué

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h32.

Avec Fabrice Eboué, Virginie Hocq, Marina Foïs, Roby Schinasi, Christophe Hondelatte

SYNOPSIS : Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout comme leur couple, est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde. Jamais jambon n’avait connu un tel succès ! L’idée de recommencer pourrait bien les titiller…

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 15h50 | 17h55 | 19h55 | 22h00

Lun, Mar : 13h50 | 15h50 | 17h55 | 19h55 | 22h00

LA FRACTURE

Genre : Comédie, comédie dramatique, drame

Date de sortie : 27/10/2021

Réalisé par Catherine Corsini

Durée : 1h38.

Avec Valéria Bruni Tedeschi, Caroline Estremo, Marina Foïs, JEAN-LOUIS COULLOC’H, Camille Sansterre

SYNOPSIS : Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

Tous les jours sauf Mar : 17h55

LAST NIGHT IN SOHO

Genre : Epouvante-horreur, thriller

Date de sortie : 27/10/2021

Réalisé par Edgar Wright

Durée : 1h57.

Avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith (XI), Diana Rigg, Rita Tushingham

SYNOSPIS : LAST NIGHT IN SOHO met en scène l’histoire d’une jeune femme passionnée de mode et de design qui parvient mystérieusement à retourner dans les années 60 où elle rencontre son idole, une éblouissante jeune star montante. Mais le Londres des années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le temps semble se désagréger entrainant de sombres répercussions.

Tous les jours sauf Dim : 22h15

AFFAMES

Genre : Epouvante-horreur, thriller

Titre original : Antlers

Date de sortie : 17/11/2021

Réalisé par Scott Cooper

Durée : 1h39.

Avec Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Scott Haze, Rory Cochrane

SYNOPSIS : Dans une petite ville minière de l’Oregon, une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune écolier. Les secrets de ce dernier vont entraîner d’effrayantes conséquences.

S

VENOM : LET THERE BE CARNAGE

Genre : Action, fantastique

Date de sortie : 20/10/2021

Réalisé par Andy Serkis

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h37.

Avec Tom Hardy, Reid Scott, Stephen Graham, Peggy Lu, Woody Harrelson

SYNOPSIS : Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l’un des personnages les plus complexes de l’univers Marvel.

Tous les jours : 11h05 | 15h45 | 18h00 | 20h10

EN SALLE ICE :

Tous les jours : 14h00 | 22h30

RON DEBLOQUE

Genre : Aventure, Animation, Famille, science-fiction

Titre original : Ron’s Gone Wrong

Date de sortie : 20/10/2021

Réalisé par Octavio Rodriguez, Jean-Philippe Vine, Sarah Smith

SYNOPSIS : L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre…

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 10h55 | 13h35 | 15h50

Lun : 13h35

Mar : 10h55 | 13h35

HALLOWEEN KILLS

Genre : Epouvante-horreur

Date de sortie : 20/10/2021

Réalisé par David Gordon Green

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h46.

Avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, James Jude Courtney, NICK CASTLE

SYNOPSIS : Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite fille Allyson viennent d’abandonner le monstre au célèbre masque, enfermé dans le sous-sol de la maison dévorée par les flammes. Grièvement blessée, Laurie est transportée en urgence à l’Hôpital, avec la certitude qu’elle vient enfin de se débarrasser de celui qui la harcèle depuis toujours. Mais Micheal Myers parvient à s’extirper du piège où Laurie l’avait enfermé et son bain de sang rituel recommence. Surmontant sa douleur pour se préparer à l’affronter encore une fois, elle va inspirer la ville entière qui décide de l’imiter et de se soulever pour exterminer ce fléau indestructible. Les trois générations de femmes vont s’associer à une poignée de survivants du premier massacre, et prennent les choses en main en formant une milice organisée autour de la chasse et la destruction du monstre une fois pour toutes. Le mal meurt cette nuit.

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 15h45 | 22h30

Lun, Mar : 15h55 | 22h30

ILLUSIONS PERDUES

Genre : Drame, Historique

Date de sortie : 20/10/2021

Réalisé par Xavier Giannoli

Durée : 2h29.

Avec Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Jeanne Balibar

SYNOPSIS : Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 18h10

Lun, Mar : 10h40 | 14h00 | 18h10

LE TRESOR DU PETIT NICOLAS

Genre : Comédie, Famille

Date de sortie : 20/10/2021

Réalisé par Julien Rappeneau

Avec Ilan Debrabant, Jean-paul Rouve, Audrey Lamy, Pierre Arditi, Grégory Gadebois





SYNOPSIS : Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre.Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les croissants d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher terrain vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement.

Mer : 10h50 | 16h45

Jeu, Sam : 10h50 | 13h40 | 16h45

Ven, Dim, Lun : 10h50 | 13h40

Mar : 10h50 | 17h00

OUPS J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE

Genre : Aventure, Animation, Famille

Titre original : Ooops! The Adventure Continues…

Date de sortie : 20/10/2021

Réalisé par Toby Genkel, Sean McCormack (II)

Tous publics, à partir de 3 ans

Durée : 1h26.





SYNOPSIS : Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé­ dérive sans terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec toutes les provisions… Oups ! C’est le début d’une course contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une Arche au bord du gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction.

Mer : 11h15 | 13h40

Jeu, Sam : 11h15

Ven, Dim : 11h15 | 16h45

TOUT NOUS SOURIT

Genre : Comédie

Date de sortie : 20/10/2021

Réalisé par Melissa Drigeard

Durée : 1h41.

Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand, Anne Benoit, Émilie Caen

SYNOPSIS : Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps d’un week-end, ils partent chacun de leur côté… Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c’est l’explosion. Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs craquent…

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 22h30

Lun : 17h00 | 22h30

Mar : 13h40

LE LOUP ET LE LION

Genre : Aventure, Famille

Date de sortie : 13/10/2021

Réalisé par Gilles De Maistre

Durée : 1h39.

Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick, Derek Johns, Rhys Slack

SYNOPSIS : A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert…

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 13h35 | 16h00 | 18h05

Lun, Mar : 18h05

EIFFEL

Genre : Biopic, comédie, drame

Date de sortie : 13/10/2021

Réalisé par Martin Bourboulon

Durée : 1h49.

Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps, Armande Boulanger, Andranic Manet

SYNOPSIS : Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

Mer, Jeu, Ven, Sam : 10h50 | 13h40 | 18h05 | 20h10

Dim : 10h50 | 13h40 | 18h05

Lun : 10h50 | 18h05 | 20h10

Mar : 10h50 | 18h00 | 20h10

LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIREE EN ENFER

Genre : Animation, comédie, Famille, Epouvante-horreur

Titre original : The Addams Family 2

Date de sortie : 13/10/2021

Réalisé par Greg Tiernan, Conrad Vernon

SYNOSPIS : La famille la plus adorablement épouvantable d’entre toutes revient sur les écrans pour la suite de ses premières aventures avec La Famille Addams 2. Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se retrouver emberlificotée dans des aventures complètement déjantées, faites de situations loufoques, face à des personnages à la naïveté désarmante. Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes, la famille Addams ne manquera pas d’y apporter sa touche d’étrangeté et de bizarrerie.

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 10h50 | 13h45 | 15h50 | 18h10

Lun, Mar : 10h50 | 13h45 | 15h50

SAM LE POMPIER ET LES MYSTERIEUX SUPER HEROS

Genre : Aventure, Animation, comédie, Famille

Date de sortie : 13/10/2021

Durée : 0h58.

SYNOPSIS : Un enchaînement d’incidents interpelle Sam le pompier et l’agent de police Malcom alors qu’un mystérieux « homme volant » joue à chaque fois les sauveurs in extremis. Pendant ce temps, l’héroïque « super Nicolas » cherche des personnes à secourir mais visiblement, il ne trouve que des ennuis.

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 11h00

MOURIR PEUT ATTENDRE

Genre : Action, espionnage, thriller

Titre original : No Time To Die

Date de sortie : 06/10/2021

Réalisé par Cary Joji Fukunaga

Durée : 2h44.

Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, ANA DE ARMAS





SYNOPSIS : James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

Tous les jours : 18h00 | 21h50

EN SALLE ICE :

Tous les jours : 10h40 | 16h15 | 19h30

DUNE

Genre : Drame, science-fiction

Date de sortie : 15/09/2021

Réalisé par Denis Villeneuve

Durée : 2h36.

Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgard

SYNOPSIS : L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre.

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 13h30 | 21h15

Lun, Mar : 13h45 | 21h15



BAC NORD

Genre : Film noir-policier, thriller

Date de sortie : 18/08/2021

Réalisé par Cédric Jimenez

Durée : 1h44.

Avec Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou, Adèle Exarchopoulos, Kenza Fortas





SYNOSPIS : Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 20212012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

Tous les jours sauf Mar : 20h20