BÉZIERS : La 2ème édition de la fête de la bière débute vendredi.

La fête de la bière fait son grand retour à Béziers vendredi et samedi dans les arènes. Une nouvelle édition qui s’annonce déjà une grande réussite…

Crédit photo ville de Béziers©

Pour l’occasion, nous retrouverons une dizaine de brasseurs de Béziers et de la région qui proposeront des dégustations de bières blondes, brunes, ambrées, blanches, sucrées ou même acidulées. La manifestation, qui avait accueilli lors de la première édition plus de 10.000 personnes sur 2 jours, s’annonce une nouvelle fois un grand moment de convivialité. Toute la journée, l’animation musicale sera garantie avec une restauration possible sur place. Une belle idée de sortie entre amis…

L’entrée est totalement gratuite, pass sanitaire obligatoire.