FRONTIGNAN : La magie de Noël a débuté.

La ville de Frontignan-La-Peyrade et les associations de la commune vont proposer un programme d’animations riche en féerie de Noël, avec expositions, spectacles, marchés, patinoire,… Quels que soient votre âge ou vos envies, partagez ces moments de p ! Voici le programme.

Toutes les générations de la commune sont conviées à plus d’un mois de festivités traditionnelles, d’animations culturelles, commerciales, solidaires, responsables et toujours conviviales, organisées par la Ville, le CCAS et de nombreuses associations. Du 20 novembre 2021 et jusqu’au 9 janvier 2022 ils ont à cœur de proposer un programme d’animations, pour toutes et tous, quel que soit son âge ou ses envies, riche en féérie mais aussi porteur de sens et des valeurs qui sont associés à ces fêtes : la solidarité, la générosité, le vivre ensemble…

Illustration – Ville de Frontignan ©

LA FÊTE DE L’ENFANCE

Les fêtes de fin d’année, c’est avant tout la féérie de Noël pour les enfants. Village de Noël à La Peyrade, Noël des ALP et des crèches, patinoire, spectacle, parcours enchantés et déambulations en coeur de Ville et à La Peyrade, … Nos petits pourront pleinement profiter de nombreuses activités gratuites pour immortaliser ce moment de fêtes.

ACHATS DE NOËL

Pour les plus grands, outre le plaisir de retomber un peu en enfance, ces fêtes sont aussi l’occasion de partager en famille, entre amis, entre voisins cadeaux, bons repas et bons moments. Après le succès du marché de Noël de Frontignan et celui de La Peyrade pour que chacun puisse remplir sa hotte et préparer agréablement ses cadeaux, outre un stationnement gratuit, Frontignan la Peyrade, en lien avec les commerçants et artisans, sédentaires, des marchés et des halles, ou ceux de la boutique éphémère d’ARTelelier, offre de nombreuses opportunités à saisir.

SOLIDARITÉ

Et comme il n’y a pas d’âge pour qu’opère la magie de Noël, nos aînés ne sont pas oubliés et reçoivent soit une boîte de chocolat soit se retrouvent, au choix, autour d’un thé dansant ou d’un goûter-spectacle. D’autres préfèrent la solidarité en faisant don de la somme allouée à leur cadeau au CCAS pour des actions en faveur de personnes en grande difficulté.

La solidarité, le partage, la générosité sont des valeurs chères aux habitants de la commune qu’ils font vivre toute l’année et plus fort encore en ce mois de décembre. À l’occasion du week-end du Téléthon, la Ville et ses associations (club loisirs La Peyrade, Joyeuse pétanque mixte, MuscatRames, etc.) se mobilisent et vous proposent de nombreuses activités pour partager ce moment de solidarité.

ÉVÈNEMENTS

Ces fêtes de fin d’année proposent également de grands évènements incontournables à partager à tout âge comme la crèche géante de Frontignan. Après une 22e édition 2020 virtuelle, en raison des conditions sanitaires inadaptées, une 23e édition revient, ouverte au public, avec une installation grandeur nature qui donne à voir des scènes de la vie frontignanaise et ses figures locales, dans un cadre à la mesure de son succès et de son ambition : la chapelle Saint-Jacques. Jusqu’au 1er janvier inclus.

À cela s’ajoute des expositions, un concert, des rencontres littéraires, l’incontournable salon Rétrolux des Compagnons du livre, une après-midi animations et gouter organisée par Femmes en Languedoc-Roussillon, le grand réveillon organisé par le comité des fêtes, etc.

Une fin d’année festive pour le plaisir de toutes et tous.

Et pour bien commencer 2022, le dimanche 9 janvier, dans une ambiance assurément méditerranéenne et parfois un peu scandinave, chacun pourra choisir soit de tenter l’expérience du grand bain ou d’assister sagement depuis la plage à cette folle baignade en musique.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

▪️20 et 21 novembre – exposition de Noël ACAL – salle François-Bouvier-Donnat

Organisée par l’association culture accueil loisirs. Tombola et téléthon. De 10h à 19h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade. Vernissage le samedi 20/11 à 11h30.

▪️Jeudi 02 décembre – 20h – Eglise Saint-Paul – Entrée libre Concert – Raphael Lemonnier – « Up Above my Head » « Negro Spirituals – Blues et work songs » Raphael Lemonnier feat. Olympe Asshoto et Kristel Dobat

Une plongée aux racines du jazz : Raphael Lemonnier puise son inspiration et ses références dans la musique afro-américaine des gospels, des black convict songs et chants de prisons pénitentiaires du Sud des États-Unis.

▪️Vendredi 3 décembre

Loto organisé par le club loisirs La Peyrade. Ouvert à tous. Tarifs : 5€ les 3 cartons (6 trains de plaisirs + 1 carton plein. Pass sanitaire obligatoire.

14h30, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

Tournoi de football e-sport (dans le cadre des activités jeunesse)

Tournoi nocturne sur le jeu FIFA 22. Tarif : 3€ par joueur. Les frais d’inscriptions seront entièrement reversés à l’Association Française de Myopathies (AFM).

De 19h à minuit, salle Alexandre-Soubrier, pour les 10/17 ans. Inscriptions auprès des animateurs de l’espace Kifo.

▪️Samedi 4 décembre

Vente de crêpes pour le Téléthon

L’espace Kifo s’engage et se mobilise à l’occasion du Téléthon. Les profits seront reversés à l’Association Française de Myopathies (AFM).

De 8h à 13h, marché du centre-ville. Inscriptions auprès des animateurs de l’espace Kifo.

Vide grenier

Organisé par le club loisirs La Peyrade. De 9h30 à 18h30, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade. Tarif : 5€. Pass sanitaire obligatoire.

Rens. et insc. : 06 78 91 51 17.



Pétanque spéciale Téléthon – Concours de doublettes, 16 joueurs par équipe, organisée par la Joyeuse Pétanque Mixte. Tarif : 5€ par joueur. Buvette et restauration sur place. L’intégralité des bénéfices de cette journée sera reversée au Téléthon. Ouvert à tous.

De 9h à 17h, boulodrome Carpentier-Nourrigat, avenue du 81e R.I.

Initiation et défi rames

Organisés par MuscatRames, en partenariat avec le comité des fêtes. Tarif : 2€, reversés au profit du Téléthon. Inscriptions sur place. Ouvert à tous.

De 14h à 18h, quai du Caramus.

▪️Dimanche 5 décembre – Gala de variété

Organisé par le club loisirs La Peyrade. Ouvert à tous. Tarif : 5€. Pass sanitaire obligatoire.

15h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

▪️Dimanche 05 décembre – 10h à 18h – Salle de l’Aire – Plan du Bassin

Salon vintage Retrolux – les Compagnons du Livre

Libraires spécialisés, photographes avec matériel rétro, de laboratoire et studio, musiciens avec instruments et spécialistes de matériel hi-fi, vinyles, radios, etc…Une belle occasion de chiner local et vintage pour le plaisir des petits et des grands.

▪️Mardi 7 et mercredi 8 décembre – salle François-Bouvier-Donnat et maison des seniors Vincent-Giner

Distribution de boites de chocolats aux seniors de la ville

Réservé aux seniors (sur inscriptions – closes)

▪️Vendredi 10 décembre – 14h45 – Noël du Relais d’assistantes maternelles – salle François-Bouvier-Donnat Réservé aux parents-usagers du RAM

▪️Vendredi 10 au dimanche 12 décembre – C’est déjà Noël à La Peyrade !

Le village de Noël et ses espaces ludiques pour les petits et les grands !

Noël s’invite à La Peyrade ! Venez découvrir le village de noël et ses artisans ; Venez vous amuser et partager un moment de convivialité durant ce week-end.

Place Gabriel-Péri

Vendredi 14h-minuit/ Samedi 9h-minuit/ Dimanche 9h-23h

▪️Samedi 11 décembre – 17h – 23ème Crèche géante de Noël

Dans l’intimité de la chapelle Saint-Jacques, l’artiste peintre plasticien spécialiste des santonades, Jean-Louis Delorme et son équipe, vous présentent la 23ème crèche géante de Frontignan. Cette crèche languedocienne grandeur nature, unique dans la région, est l’occasion rêvée pour une sortie en famille

Chapelle St Jacques, avenue Frédéric-Mistral

Ouverture au public : du samedi 11 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022 ;

Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h

Vernissage le samedi 11 décembre à 17h

▪️Samedi 11 décembre – 10h à 18h – Cour Vincent Giner

Marche de noël des Solidaires intergénération

▪️Dimanche 12 décembre – 11h – Crèche du Temps Jadis – Église Saint-Paul

Bénédiction de la crèche à l’occasion de la messe des familles le 12/12 à 11h

Ouverture au public du 10/12 au 2/01, de 9h à 12h et de 14h à 17h

▪️Lundi 13 décembre – 14h30 – Goûter spectacle avec la Revue Frenchy – Salle de l’Aire – Plan du Bassin

Réservé aux seniors (sur inscriptions – closes)

▪️Mardi 14 décembre – Noël de la crèche Roger-Michel

▪️Mercredi 15 décembre – dès 14h – animations et goûter de Noël avec FLR – avenue Pasteur

Après-midi organisée par l’association Femmes en Languedoc-Roussillon. Gâteaux, boissons, ateliers jeux et dessins pour les enfants, chants de Noël et cadeaux pour les enfants des adhérents. Gratuit. Ouvert à tous.

▪️Jeudi 16 décembre : Noël de la crèche Félicie-Ametller

▪️Vendredi 17 décembre – Installation d’une patinoire de 120 m²

Place Jean-Jaurès

Du 17/12 au 2/01 (les après-midi)

Entrée gratuite et ouvert à tous

▪️Vendredi 17 décembre – 18h – Parcours enchanté – Le conte du Noël des animaux

La ville de Frontignan la Peyrade en partenariat avec l’association Cultures Urbains Sans Frontière propose à tous un conte original en plusieurs tableaux autour des aventures de Sacha qui avec le Père Noel va aider les humains à vivre en meilleure harmonie avec la nature. Sacha revient en 2021 pour la suite de ses aventures en cœur de ville.

Installation à visiter du 17 décembre au 2 janvier 2022 au square de la Liberté et place Gabriel-Peri

▪️Vendredi 17 décembre – 18h – Spectacle de Rue – Déambulation féérique – Square de la liberté

La compagnie Les Échalas – DR

La Cie Les Echalas vous invite à leur parade féérique : ces personnages rouges et blancs lumineux, accompagnés de bulles de savon géantes et de jongleries, vous invitent à déambuler avec eux dans une atmosphère douce et magique, joyeuse et lumineuse.

Ce spectacle sera suivi du défilé du Temps Jadis et du Traineau du Père Noel.

Gratuit – Pour toute la famille

▪️Vendredi 17 décembre 19h – Inauguration du marché de noël de Frontignan cœur de ville

Autour de la mairie et sur la place de la mairie venez découvrir les exposants de ce marché de noël !

Avec au menu, des idées de cadeaux, des produits du terroir et beaucoup de convivialité.

Le marché de Noël se tiendra les 17/18/19 décembre

Vendredi : 19h – 22h

Samedi : 8h- 20h

Dimanche 8h – 19h

Entrée gratuite et ouvert à tous

▪️Vendredi 17 décembre 19h>21h – Noël des Accueil de loisirs périscolaires / ALP



Organisé par les animateurs ALP de la Ville, sur le thème des marionnettes et des ombres chinoises.

Entrée libre.

Salle de l’Aire, plan du Bassin.

▪️Du 17 décembre au 31 décembre – Exposition – Notre Occitanie – Musée municipal – rue député Lucien-Salette

Du Mardi au samedi – 10h/12h – 14h/18h (sauf les 24 et 31 décembre après-midi)

Le Musée invite Hervé Di Rosa pour Noël

En 22 œuvres très colorées, Hervé Di Rosa (cofondateur du mouvement Figuration libre et du Musée international des Arts modestes à Sète) dresse un tableau tendre et populaire de son Occitanie.

Chaque tableau est accompagné d’un texte du chanteur occitan Claude Sicre, membre du groupe toulousain Fabulous Trobadors.

Entrée libre.

▪️Dimanche 19 décembre –Spectacle de Rue – 17h – « les Petrouchka »

Les Petrouchka – DR

Déambulation féérique – Square de la Liberté

La Cie Lunatypik vous offre une parade de poupées blanches lumineuses : Pour la grande fête du solstice d’hiver, un vieux mage confectionna des poupées et automates géants d’une blancheur et d’une beauté inégalables. A la tombée de la nuit, elles scintillent telle la voie lactée. Suivez les Petrouchka, ces immenses poupées lumineuses qui dansent, sourient et virevoltent sous les flocons de neige. La musique enjouée, valses classiques, mélodies de boîte à musique se mêlent aux cris de joie et d’étonnement (gratuit).

▪️Mercredi 22 décembre – Concert –19h – Pastorale de Noël Ensemble Zelindor – Église Saint-Paul

L’ensemble Zelindor proposera une interprétation de la Pastorale de Noel de Marc Antoine Charpentier créée à Paris en 1684. Cette œuvre pour ensemble vocal, dessus de viole, flûtes à bec et basse continue sera portée par une quinzaine de musiciens et chanteurs en costumes d’anges et de bergers dans un décor à la bougie.

Tarifs : 15€ / 12 € (réduit) / gratuit pour les moins de 10 ans

Réservations et informations au 07 77 94 97 54Vendredi 31 décembre – 19h30 – Réveillon de la Saint-Sylvestre – Salle de l’Aire

▪️Vendredi 31 décembre – 19h30 – Réveillon de la Saint-Sylvestre – Salle de l’Aire

Repas du réveillon et soirée dansante animée par Patrick Ginestet et Georges Olivier

85€ adultes / 20 € enfants. Inscription et règlement auprès du comité des fêtes, local citoyen place Jean-Jaurès, de 18h à 20h tous les mardis et vendredis du 9 novembre au 10 décembreDimanche 9 janvier 2022 – Le Grand bain – 11h – plage des Mouettes

▪️Dimanche 9 janvier 2022 – Le Grand bain – 11h – plage des Mouettes

Le rendez-vous incontournable des amoureux.euses de Mare Nostrum. Dans l’eau ou sur le sable, ambiance garantie. Les plus courageux et courageuses recevront le traditionnel diplôme et tout le monde pourra apprécier en musique la dégustation du célèbre Musklor pour se réchauffer.