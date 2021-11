CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 24 novembre au 30 novembre 2021.

Comme chaque semaine, 34 infos vous présente le programme complet du Cinéma MEGA CGR de Lattes. Retrouvez ici toutes les nouveautés, les avant-premières, proposées dans votre cinéma.

LES SORTIES DE LA SEMAINE

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL

Genre : Animation, comédie, Famille, fantastique

Titre original : Encanto

Date de sortie : 24/11/2021

Réalisé par Charise Castro Smith, Byron Howard, Jared Bush

Durée : 1h43.

Avec Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez

SYNOPSIS : Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

Mer, Sam : 14h45 | 21h00 | 22h00

Jeu, Lun, Mar : 22h00

Ven : 21h00 | 22h00

Dim : 14h45 | 22h00

Séances en Atmos :

Tous les jours : 10h55 | 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h15

RESIDENT EVIL, WELCOME TO RACCOON CITY

Genre : Action, Epouvante-horreur

Titre original : Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Date de sortie : 24/11/2021

Réalisé par Johannes Roberts

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h47.

Avec Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia

SYNOPSIS : Autrefois le siège en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est aujourd’hui une ville à l’agonie. L’exode de la société a laissé la ville en friche… et un grand mal se prépare sous la surface. Lorsque celui-ci se déchaîne, les habitants de la ville sont à jamais… changés… et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur Umbrella et survivre à la nuit.

Mer, Sam, Dim : 15h10 | 17h50 | 21h10

Jeu : 15h05 | 17h50 | 20h10 | 21h10

Ven : 15h05 | 18h00 | 21h00

Lun, Mar : 15h05 | 17h50 | 21h10

EN SALLE ICE :

Mer, Sam, Dim, Lun, Mar : 13h45 | 15h50 | 20h00 | 22h15

Jeu : 13h45 | 15h50 | 22h15

Ven : 13h45 | 15h50 | 19h55 | 22h15

SUPREMES

Genre : Biopic, musical

Date de sortie : 24/11/2021

Réalisé par Audrey Estrougo

Durée : 1h52.

Avec Théo Christine, Sandor Funtek, Félix Lefebvre, César Chouraqui, François Neycken

SYNOPSIS : Le film est présenté en séance de minuit au Festival de Cannes 20211989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains trouve un moyen d’expression grâce au mouvement hip-hop tout juste arrivé en France. Après la danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve dans les banlieues. Leurs rythmes enfiévrés et leurs textes révoltés ne tardent pas à galvaniser les foules et … à se heurter aux autorités. Mais peu importe, le Suprême NTM est né et avec lui le rap français fait des débuts fracassants !

Mer, Sam, Dim : 11h00 | 14h00 | 16h40 | 19h45 | 22h15

Jeu : 11h00 | 13h40 | 16h00 | 20h05 | 22h15

Ven, Lun, Mar : 11h00 | 14h00 | 16h45 | 19h45 | 22h15

DE SON VIVANT

Genre : Drame

Date de sortie : 24/11/2021

Réalisé par Emmanuelle Bercot

Durée : 2h02.

Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara, Cécile De France, Oscar Morgan

SYNOPSIS : Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le docteur SARA dans son propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.

Mer, Sam : 10h45 | 13h30 | 15h30 | 18h00 | 20h30

Jeu, Lun, Mar : 10h45 | 13h15 | 15h30 | 18h00 | 20h30

Ven : 10h45 | 14h00 | 15h30 | 18h00 | 20h30

Dim : 10h45 | 13h30 | 15h30 | 18h00 | 19h30

HOUSE OF GUCCI

Genre : Biopic, drame

Date de sortie : 24/11/2021

Réalisé par Ridley Scott

Durée : 2h37.

Avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto

SYNOPSIS : Gucci est une marque reconnue et admirée dans le monde entier. Elle a été créée par Guccio Gucci qui a ouvert sa première boutique d’articles de cuir de luxe à Florence il y a exactement un siècle. À la fin des années 1970, l’empire italien de la mode est à un tournant critique de son histoire. Si l’entreprise rayonne désormais à l’international, elle est handicapée par des rumeurs de malversations financières, une innovation en berne et une dévalorisation de la marque. Le groupe est dirigé par les deux fils du fondateur – Aldo, personnage rusé et haut en couleur, et son frère Rodolfo, beaucoup plus froid et traditionnel. Pugnace, Aldo n’a pas la moindre intention de céder le contrôle de l’empire à qui que ce soit – et certainement pas à son fils Paolo, garçon fantaisiste qui aspire à devenir styliste. Quant à Maurizio, fils timide et surprotégé de Rodolfo, il a davantage envie d’étudier le droit que de diriger un groupe de luxe mondialisé. C’est alors que Maurizio tombe amoureux de la ravissante et manipulatrice Patrizia Reggiani et, contre l’avis de son père, décide de l’épouser. Lorsque Aldo se découvre des affinités avec Patrizia, il réussit, avec l’aide de la jeune femme, à convaincre son neveu de renoncer à ses ambitions juridiques pour intégrer l’entreprise dont il devient, de facto, le probable héritier. Ce qui ne manque pas de nourrir la rancoeur de Paolo, dont le talent n’est pas à la hauteur de ses rêves artistiques…

Tous les jours : 10h45 | 13h50 | 17h00 | 20h15

AVANT PREMIERE

PERMIS DE CONSTRUIRE

Genre : Comédie

Date de sortie : 12/01/2022

Réalisé par Eric Fraticelli

Avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Anne Consigny, Simon Abkarian, Michel Ferracc

SYNOPSIS : Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu’il n’a pas vu depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu’une dernière volonté : y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème: ce terrain se situe en Corse.

JEUDI 25 NOVEMBRE À 19H15

CLIFFORD

Genre : Aventure, comédie, Famille

Titre original : Clifford The Big Red Dog

Date de sortie : 01/12/2021

Réalisé par Walt Becker

Durée : 1h37.

Avec Darby Camp, Jack Whitehall, Sienna Guillory, John Cleese, Kenan Thompson

SYNOPSIS : Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même chien devenu … géant ! Sa mère, qui l’élève seule, étant en voyages d’affaires, Emily s’embarque avec son oncle Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, dans une aventure pleine de surprises et de rebondissements à travers la Grosse Pomme. Adapté du personnage adoré de la célèbre série de livres Scholastic, CLIFFORD va donner au monde une grande leçon d’amour !

DIMANCHE 28 NOVEMBRE À 11H00

MYSTERE

Genre : Aventure, comédie, Famille

Date de sortie : 15/12/2021

Réalisé par Denis Imbert

Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain, Eric Elmosnino, Tcheky Karyo

SYNOPSIS : Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE À 13H45

LA METHODE WILLIAMS

Genre : Biopic, drame

Titre original : King Richard

Date de sortie : 01/12/2021

Réalisé par Reinaldo Marcus Green

Durée : 2h18.

Avec Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Jon Bernthal, Aunjanue Ellis

SYNOPSIS : Focus sur la personnalité de l’entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales Vénus et Serena. Il n’avait aucune expérience dans le sport mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l’entraînement des futures championnes. Les sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l’histoire du tennis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les temps, avec 23 victoires en tournois du Grand Chelem. Venus Williams a remporté sept titres en Grand Chelem.

MARDI 30 NOVEMBRE À 17H50

LES FILMS TOUJOURS À L’AFFICHE

CRY MACHO

Genre : Drame, western

Date de sortie : 10/11/2021

Réalisé par Clint Eastwood

Durée : 1h44.

Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau, Eduardo Minett, Natalia Traven





SYNOPSIS : Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé.

Mer : 18h15

Jeu, Ven, Lun : 11h00

Mar : 11h00 | 13h20

ALINE

Genre : Biopic, drame

Date de sortie : 10/11/2021

Réalisé par Valérie Lemercier

Durée : 2h06.

Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc Lafortune, Antoine Vézina

SYNOPSIS :Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Tous les jours sauf Dim : 14h00 | 16h30 | 18h00 | 19h30

Dim : 14h00 | 16h30 | 18h00

SALLE ICE :

Tous les jours : 11h00

HAUTE COUTURE

Genre : Comédie dramatique

Date de sortie : 10/11/2021

Réalisé par Sylvie Ohayon

Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot, Clotilde Courau, Claude Perron

SYNOSPIS : Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l’audace de la jeune fille et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers de la Maison Dior comme apprentie. L’occasion de transmettre à Jade un métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste…

Lun : 18h00

Mar : 15h35

LES BODIN’S EN THAILANDE

Genre : Aventure, comédie

Date de sortie : 17/11/2021

Réalisé par Frédéric Forestier

Avec Vincent Dubois, Jean-christian Fraiscinet

SYNOSPIS : Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres massages exotiques, ils n’ont clairement pas le mode d’emploi … pas simple de dépayser des paysans ! Les Bodin’s s’embarquent alors dans un road-movie rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seuls bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan.

Mer, Sam, Dim : 11h15 | 13h40 | 15h45 | 17h55 | 20h05 | 22h10

Jeu : 11h15 | 13h40 | 15h45 | 17h55 | 22h25

Ven : 11h15 | 13h40 | 15h45 | 17h55 | 22h20

Lun, Mar : 11h15 | 13h40 | 15h45 | 17h55 | 20h10 | 22h25

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE

Genre : Comédie, Romance

Date de sortie : 17/11/2021

Réalisé par Pascal Elbé

Durée : 1h33.

Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli, Emmanuelle Devos, François Berléand

SYNOPSIS : Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)… Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !

Mer, Sam : 13h10 | 17h00 | 19h00

Jeu, Lun, Mar : 11h00 | 15h50 | 17h55 | 19h55

Ven : 11h00 | 16h45 | 19h00

Dim : 13h10 | 15h45 | 18h10 | 20h30

LES ETERNELS

Genre : Action, fantastique, science-fiction

Titre original : Eternals

Date de sortie : 03/11/2021

Réalisé par Chloé Zhao

Durée : 2h37.

Avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie, Barry Keoghan







SYNOPSIS : Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité…

Mer, Ven, Sam, Dim : 10h45 | 13h50 | 17h00 | 20h15

Jeu, Lun, Mar : 10h45 | 13h50 | 17h00 | 20h15 | 22h00

BARBAQUE

Genre : Comédie

Date de sortie : 27/10/2021

Réalisé par Fabrice Eboué

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h32.

Avec Fabrice Eboué, Virginie Hocq, Marina Foïs, Roby Schinasi, Christophe Hondelatte

SYNOPSIS : Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout comme leur couple, est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde. Jamais jambon n’avait connu un tel succès ! L’idée de recommencer pourrait bien les titiller…

Jeu : 13h30 | 22h30

Ven, Lun : 13h30

Sam : 13h35

Dim : 22h30

VENOM : LET THERE BE CARNAGE

Genre : Action, fantastique

Date de sortie : 20/10/2021

Réalisé par Andy Serkis

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h37.

Avec Tom Hardy, Reid Scott, Stephen Graham, Peggy Lu, Woody Harrelson

SYNOPSIS : Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l’un des personnages les plus complexes de l’univers Marvel.

Mer, Sam, Dim : 22h30

Jeu, Ven, Lun : 13h45 | 22h30

Mar : 13h30 | 22h30

EN SALLE ICE :

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 18h00

Lun, Mar : 17h55

RON DEBLOQUE

Genre : Aventure, Animation, Famille, science-fiction

Titre original : Ron’s Gone Wrong

Date de sortie : 20/10/2021

Réalisé par Octavio Rodriguez, Jean-Philippe Vine, Sarah Smith

SYNOPSIS : L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre…

Mer : 10h50 | 13h15

Sam : 10h50

OUPS J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE

Genre : Aventure, Animation, Famille

Titre original : Ooops! The Adventure Continues…

Date de sortie : 20/10/2021

Réalisé par Toby Genkel, Sean McCormack (II)

Tous publics, à partir de 3 ans

Durée : 1h26.





SYNOPSIS : Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé­ dérive sans terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec toutes les provisions… Oups ! C’est le début d’une course contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une Arche au bord du gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction.

Mer, Sam, Dim : 11h00 | 13h00

EIFFEL

Genre : Biopic, comédie, drame

Date de sortie : 13/10/2021

Réalisé par Martin Bourboulon

Durée : 1h49.

Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps, Armande Boulanger, Andranic Manet

SYNOPSIS : Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

Jeu, Ven, Lun, Mar : 11h05

Sam : 18h10

Dim : 11h00

LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIREE EN ENFER

Genre : Animation, comédie, Famille, Epouvante-horreur

Titre original : The Addams Family 2

Date de sortie : 13/10/2021

Réalisé par Greg Tiernan, Conrad Vernon

SYNOSPIS : La famille la plus adorablement épouvantable d’entre toutes revient sur les écrans pour la suite de ses premières aventures avec La Famille Addams 2. Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se retrouver emberlificotée dans des aventures complètement déjantées, faites de situations loufoques, face à des personnages à la naïveté désarmante. Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes, la famille Addams ne manquera pas d’y apporter sa touche d’étrangeté et de bizarrerie.

Mer, Sam, Dim : 11h05

MOURIR PEUT ATTENDRE

Genre : Action, espionnage, thriller

Titre original : No Time To Die

Date de sortie : 06/10/2021

Réalisé par Cary Joji Fukunaga

Durée : 2h44.

Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, ANA DE ARMAS





SYNOPSIS : James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

Mer, Sam : 20h35

Ven, Dim, Lun : 20h30

DUNE

Genre : Drame, science-fiction

Date de sortie : 15/09/2021

Réalisé par Denis Villeneuve

Durée : 2h36.

Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgard

SYNOPSIS : L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre.

Mer, Sam : 10h45

Jeu, Ven, Lun, Mar : 11h00

Dim : 19h00

LE LOUP ET LE LION

Genre : Aventure, Famille

Date de sortie : 13/10/2021

Réalisé par Gilles De Maistre

Durée : 1h39.

Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick, Derek Johns, Rhys Slack

SYNOPSIS : A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert…

Mer, Sam, Dim : 11h10 | 16h00