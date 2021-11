MONTPELLIER : Fêtes de Noël du 24 novembre au 02 Janvier.

Un véritable village de Noël se tiendra sur l’Esplanade Charles de Gaulle. Les artisans et commerçants accueilleront les visiteurs dans plus de 90 chalets pour le plus grand plaisir des yeux, des papilles et d’offrir. Cette année encore, la Ville de Montpellier met l’accent sur la présence d’artisans locaux et la mise en valeur de leur savoir-faire.

En effet, une vingtaine de maître-artisans, artisans en métier d’art, artistes-auteurs seront valorisés. Le public pourra trouver différents types de professions :

dans le domaine alimentaire : chocolatier, fabriquant de pains d’épices, macarons, fruits confits, bonbons,…;

dans le domaine artistique : des maîtres santonniers, des céramistes, des couteliers, des fabricants de bijoux, sacs et accessoires, tableaux.

Des illuminations viendront également embellir le centre-ville. Tout en poursuivant son objectif de développement durable et de maîtrise des coûts, la Ville utilisera des éclairages basse consommation pour les décorations.

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

Manèges

La glissade du père noël : 2€

Le traineau du père noel : 3€

Le voltigeur des glaces : 2 € le ticket et 5 € les 3 tickets

L’autoroute : 1 place 3€ – 6 places 10 € – 16 places 20 €

Concours du Plus Beau Chalet de Noël

Jeudi 2 décembre à 18h, remise du prix du Plus Beau Chalet de Noël

Dimanche 12 décembre

Parade lumineuse qui déambulera dans le marché de Noël et dans l’écusson à partir de 16h30

Dimanche 19 décembre

la Calèche du père noël qui déambulera dans le marché de noël et l’écusson, avec la possibilité de faire des photos avec le père noël

La crèche Languedocienne réalisée par Jacques Prouget, maître santonnier à Saint-Guilhem-le-Désert

JOURNÉES SPÉCIALES

Week-end Font Romeu

Le samedi 11 et le dimanche 12 décembre, Font Romeu fait ses Hivernales ! Seront au programme : Jeux, concours, confiseries, cadeaux, apéro montagnard…

Journée Super Dévoluy

Les 4 et 5 décembre, c’est la station Super Dévoluy qui accueille le public pour des jeux, animations et plein d’autres surprises.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les Hivernales accueillent le public tous les jours de 10h à 21h.

Des nocturnes se tiendront les vendredis et samedis jusqu’à 22h30.

La fermeture des Hivernales le 24 décembre se tiendra à 18h00.

Les Hivernales seront fermées le 25 décembre.

LES FÉERIES DU PEYROU ET SES CHALETS MAGIQUES DU 2 DECEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022

Les Montpelliérains et les visiteurs pourront découvrir du samedi 2 décembre 2021 au 2 janvier 2022, de 10h à 21h30, deux décors autours de l’univers Polaire (banquise, réveillon royale) et de la Magie de Noël (la maison du Père Noël, le pays des bonbons) visibles dans quatres chalets vitrés.

Ces scènes seront installées dans un décor de Noël lumineux où des figurines utilisées pour la création de ces décors de Noël permettent la mise en scène de ces deux univers : des rennes et traineau, un petit train, un bonhomme de neige, un Père Noël, des boules de Noël, petit ours… Un labyrinthe végéral installé au centre du décor permettra de changer d’univers

Deux magnifiques sapins illuminés de 8 mètres de haut complèteront ce décor féerique.

Les enfants peuvent écrire au Père Noël et venir déposer leur lettre dans une boite aux lettre dédiée. Ils auront aussi la possibilité de récuper une jolie carte distribuée par les commerçants pour inscrire leur liste de Noël. Cette année, une nouvelle application permettra de faire des selfies avec son personnage préféré tels que le Père Noël, les lutins, les bonhommes de neige…