BÉZIERS : Coup d’envoi des festivités de Noël ce samedi.

La ville de Béziers vient de finaliser les préparatifs des festivités des fêtes de Noël, le coup d’envoi est prévu ce samedi 27 novembre avec dès 19h, l’inauguration des illuminations.

Comme chaque année, pour les fêtes de fin d’année, la place Jean Jaurès se transforment en une immense forêt magique et lumineuse entouré de 650 sapins enneigés, d’animaux gigantesques et colorés composant plus de 40 structures monumentales. Le parcours vous fera passer dans les boules de Noël géantes lumineuses venues tout droit d’un conte de fées!

Au programme notamment, le spectacle de Noël de la fontaine musicale, place Jean Jaurès du samedi 27 novembre au dimanche 9 janvier à 18h, 18h30 et 19h, un son et lumières sur la place de la Mairie, le vendredi 17 décembre et le samedi 1er janvier à 18h, 18h30 et 19h

Il y aura aussi la traditionnelle parade de Noël, le samedi 18 décembre à 18h où un cortège de 10 chars accompagnés de 160 danseurs en costumes vont déambuler dans le centre-ville. Vous pourrez participer au défilé de lampions lumineux sur la place Jean Jaurès, le mardi 21 décembre à 18h30.

Des animations qui vont ravir petits et grands…

