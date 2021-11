SÈTE : La 9ème édition du festival BAZR, les 10,11 et 12 décembre.

Les 10, 11 et 12 décembre , le 9ème festival pop BAZR se tiendra sur le quai du Maroc à Sète, un évènement incontournable sur le bassin de Thau en cette fin d’année…

Illustration – DR

Le festival BAZR est de retour cette année pour le plus grand bonheur des petits et des grands. C’est le magnifique bateau-phare, le Roquerols qui servira de décor à cette extravagante kermesse. Au programme, un marché des artisans et des créateurs pour acheter ses cadeaux de Noël en circuit court, une fête foraine, des spectacles et des animations jeunes public, et un grand repas de famille en collaboration avec le festival Yeah!

Côté programmation musicale, elle fera la part belle à une nouvelle génération de DJ’s. En effet, ce sont les perfomers Louisahhh, le producteur allemand Superpitcher et le duo français Scratch Massive qui prendront possession des platines.

Au cours du festival, un nouvel atelier de fabrique artistique et d’accompagnement des musiques actuelles de l’Occitanie sera inauguré ainsi qu’un projet d’action culturelle du nom de Danse LAB sera présenté sous forme de performance de danse voltige dirigée et pensée par la Compagnie Concordance. Le documentaire sur le célèbre pilier de la French Touch, Laurent Garnier, sera projeté lors d’une séance unique.

Accès gratuit pour le marché de Noël et la fête foraine. Les tarifs pour les concerts seront de 20€, pour le vendredi et le samedi, 10€ pour le dimanche, pass pour 3 jours à 45€.