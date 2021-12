ANIANE : Les féeries de Noël débutent ce samedi.

Après un an d’absence, faute de crise sanitaire, les féeries de Noël sont de retour ce samedi jusqu’au 08 janvier. Un événement exceptionnel qui va enchanter petits et grands…

Au cœur du quartier historique de cette petite commune d’environ 3.000 habitants, les féeries de Noël font leur grand retour cette année. Feu d’artifices, spectacle de « Son et lumières », grand marché de Noël, salon du chocolat et parade lumineuse sont parmi les temps forts de cette nouvelle saison.

Une banquise extraordinaire – Crédit photo T.VARIN/34 INFOS ©

Après plus de 3 mois de préparation, l’équipe de bénévoles, dirigée par Cédric Magnes, est enfin prête. Un travail titanesque pour cette petite association qui consacre la plupart de son temps libre à la préparation des différents décors et animations, un travail colossal et digne de véritables professionnels.

Plusieurs milliers de leds installées – Crédit photo T.VARIN/34 INFOS ©

Cette année, la plus grande crèche grandeur nature de france se tiendra à la chapelle des pénitents. Elle a été entièrement repensée sur un espace de plus de 400m² dans un décor plus vrai que nature avec un spectacle son et lumières grandiose « La Voûte Céleste« , qui va émerveiller les plus jeunes.

Vous pourrez aussi découvrir la grande banquise du Père Noël où plusieurs milliers de lumières vont scintiller dans un décor gigantesque coloré puis les visiteurs rentreront dans l’antre du Père Noël, un endroit chaleureux et idyllique.

Crédit photo T.VARIN/34 INFOS ©

Et dès ce dimanche 5 décembre, vois pourrez retrouver le premier grand marché de Noël d’Aniane avec plus de 80 exposants locaux, artisans, producteurs et les commerçants d’Aniane au cœur du vieux village, au milieu des sapins, chalets et décorations de Noël. Un magnifique marché de Noël atypique qui vous permettra de découvrir les ruelles d’Aniane et son patrimoine exceptionnel.

Vous pourrez y découvrir une profusion de produits de grande qualité pour garnir vos tables de fin d’année. Élaborez un menu de fête au fil des étals : des huîtres et fruits de mer, du foie gras et des confits, des charcuteries fines, des spécialités régionales, des marrons grillés ou glacés selon l’envie, des pains d’épices, miel et autres sucreries et bien d’autres surprises.

Après avoir concocté votre repas et décoré votre table, reste à garnir le sapin. Et là, dans la douce ambiance des féeries, vous n’aurez aucune difficulté à trouver le cadeau idéal pour chacun de vos proches. De nombreux artisans vous proposeront des jouets en bois, des broderies, de l’artisanat de grande qualité, des poteries, du linge de maison, des friandises.

Un vrai moment de plaisir où vous pourrez allier l’utile à l’agréable, à faire selon vos disponibilités les 05, 12, 19 et 28 décembre.

À ne pas manquer, le dimanche 18 décembre, à la tombée de la nuit, la grande parade de Noël va déambuler dans les ruelles d’Aniane. Elfes, fleurs multicolores et jouets géants vont accompagner le traîneau du Père Noël, un spectacle lumineux et musical grandiose.

La grande parade – Crédit photo T.VARIN/34 INFOS ©

Autant d’ingrédients pour faire vivre la magie de Noël de génération en génération.

Bien sûr, au vu de la crise sanitaire actuelle, des aménagements ont été prévus, le masque sera d’ailleurs obligatoire dans les rues du village et le pass sanitaire sera demandé pour accéder à la chapelle des pénitents et dans les halles.

LE PROGRAMME COMPLET (Cliquez sur l’image ci-dessous).