CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 08 décembre au 14 décembre 2021

Comme chaque semaine, 34 INFOS vous présente le programme complet du Cinéma MEGA CGR de Lattes. Retrouvez ici toutes les nouveautés, les avant-premières, proposées dans votre cinéma.

LES SORTIES DE LA SEMAINE

LES TUCHE 4

Genre : Comédie

Date de sortie : 08/12/2021

Réalisé par Olivier Baroux

Durée : 1h41.

Avec Jean-paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc, Claire Nadeau, Sarah Stern

SYNOPSIS : Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet.

Tous les jours : 11h00 | 13h45 | 15h55 | 18h00 | 20h15 | 22h30

LES ELFKINS

Genre : Animation, Famille

Titre original : Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen

Date de sortie : 08/12/2021

Réalisé par Ute Von Münchow-pohl

Durée : 1h18.

SYNOPSIS : Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

Mer : 11h10 | 13h45 | 15h50 | 18h00

Jeu, Ven : 11h10 | 13h40 | 16h05

Sam, Dim : 11h10 | 13h45 | 15h50 | 17h50

Lun : 11h10 | 13h45 | 15h50

Mar : 11h10 | 13h45 | 16h00

OU EST ANNE FRANK

Genre : Animation, Biopic, drame, Historique

Titre original : Where Is Anne Frank

Date de sortie : 08/12/2021

Réalisé par Ari Folman

Durée : 1h39

SYNOPSIS : Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs du monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part. Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de redonner au message d’Anne Frank sens, vie et espoir…

Mer, Sam : 11h10 | 13h40 | 15h35 | 17h50 | 20h05

Jeu : 11h10 | 13h30 | 15h40 | 17h40 | 20h05

Ven : 11h10 | 13h30 | 15h40 | 18h00 | 20h05

Dim : 11h10 | 13h40 | 15h35 | 18h15 | 20h05

Lun : 11h10 | 13h40 | 15h30 | 17h35 | 20h05

Mar : 11h10 | 13h30 | 15h30 | 17h35 | 20h05

ROSE

Genre : Comédie, drame

Date de sortie : 08/12/2021

Réalisé par Aurélie Saada

Durée : 1h43.

Avec Françoise Fabian, Aure Atika, Gregory Montel, Damien Chapelle, Pascal Elbé

SYNOPSIS : Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé…

Tous les jours : 10h50 | 13h15 | 15h30 | 17h45 | 20h00

WEST SIDE STORY

Genre : Drame, musical, Romance

Date de sortie : 08/12/2021

Réalisé par Steven Spielberg

Durée : 2h37.

Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Álvarez, Rita Moreno





SYNOPSIS : WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

Tous les jours : 10h40 | 14h00 | 17h15 | 20h30

AVANT – PREMIERE

MES TRES CHERS ENFANTS

Genre : Comédie

Date de sortie : 15/12/2021

Réalisé par Alexandra Leclere

Durée : 1h35.

Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry, Ben, Laurent Stocker

SYNOPSIS : Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares… Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c’en est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu’ils ont touché le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…

MARDI 14 DECEMBRE À 20H

TOUS EN SCENE 2

Genre : Animation, Famille, comédie musicale

Titre original : Sing 2

Date de sortie : 22/12/2021

Réalisé par Garth Jennings

Durée : 1h50.

Avec Jenifer Bartoli, Elodie Martelet, Camille Combal, Damien Bonnard

SYNOPSIS : Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe — dont Rosita la mère de famille nombreuse constamment débordée, Ash la rockeuse porc-épique, Johnny le gorille romantique, Meena l’éléphante à la timidité maladive sans oublier l’incroyable Gunter, le cochon le plus extraverti de la profession — Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en véritable nabab. Dans un effort désespéré pour attirer l’attention de Jimmy, Gunter lance soudainement un pari fou que Buster relève sur le champ : la promesse de faire participer au spectacle le roi du rock, le lion Clay Calloway. Le problème est que… Buster n’a jamais rencontré Clay… surtout depuis que ce dernier s’est retiré de la scène 10 ans plus tôt, après avoir perdu sa femme. Mais pire que tout notre koala préféré ne se rend pas compte qu’il fait cette promesse à un escroc à l’égo surdimensionné qui préférerait défenestrer quelqu’un plutôt qu’on lui mente. Tiraillé entre les rêves de spectacle dithyrambique de Gunter et les menaces quasi littérales de Jimmy Crystal, qui en profite pour remplacer le rôle principal tenu par Rosita par sa propre fille pourrie gâtée Porsha, Buster va se mettre à la recherche de l’idole du rock pour le persuader de revenir sur scène. Ce qui avait commencé comme une course au succès va finir par rappeler à tous que la musique est le remède ultime pour tous les cœurs, même les plus brisés.

DIMANCHE 12 DECEMBRE À 13H45

LES FILMS TOUJOURS À L’AFFICHE

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL

Genre : Animation, comédie, Famille, fantastique

Titre original : Encanto

Date de sortie : 24/11/2021

Réalisé par Charise Castro Smith, Byron Howard, Jared Bush

Durée : 1h43.

Avec Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez

SYNOPSIS : Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

Mer : 10h50 | 13h30 | 15h45 | 17h40 | 19h45 | 22h00

Jeu : 10h50 | 13h50 | 17h50 | 20h20 | 22h10

Ven : 10h50 | 13h50 | 17h50 | 20h00 | 22h10

Sam, Dim : 10h55 | 14h00 | 16h30 | 17h40 | 19h45 | 22h00

Lun : 10h55 | 14h00 | 17h40 | 19h45 | 22h00

Mar : 10h55 | 15h40 | 17h50 | 19h45 | 22h00

RESIDENT EVIL, WELCOME TO RACCOON CITY

Genre : Action, Epouvante-horreur

Titre original : Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Date de sortie : 24/11/2021

Réalisé par Johannes Roberts

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h47.

Avec Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia

SYNOPSIS : Autrefois le siège en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est aujourd’hui une ville à l’agonie. L’exode de la société a laissé la ville en friche… et un grand mal se prépare sous la surface. Lorsque celui-ci se déchaîne, les habitants de la ville sont à jamais… changés… et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur Umbrella et survivre à la nuit.

Tous les jours : 22h20

SUPREMES

Genre : Biopic, musical

Date de sortie : 24/11/2021

Réalisé par Audrey Estrougo

Durée : 1h52.

Avec Théo Christine, Sandor Funtek, Félix Lefebvre, César Chouraqui, François Neycken

SYNOPSIS : Le film est présenté en séance de minuit au Festival de Cannes 20211989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains trouve un moyen d’expression grâce au mouvement hip-hop tout juste arrivé en France. Après la danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve dans les banlieues. Leurs rythmes enfiévrés et leurs textes révoltés ne tardent pas à galvaniser les foules et … à se heurter aux autorités. Mais peu importe, le Suprême NTM est né et avec lui le rap français fait des débuts fracassants .

Tous les jours : 22h15

DE SON VIVANT

Genre : Drame

Date de sortie : 24/11/2021

Réalisé par Emmanuelle Bercot

Durée : 2h02.

Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara, Cécile De France, Oscar Morgan

SYNOPSIS : Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le docteur SARA dans son propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.

Mer, Sam : 13h00

Jeu : 13h10

Ven : 13h15

Lun, Mar : 13h00 | 16h30

HOUSE OF GUCCI

Genre : Biopic, drame

Date de sortie : 24/11/2021

Réalisé par Ridley Scott

Durée : 2h37.

Avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto

SYNOPSIS : Gucci est une marque reconnue et admirée dans le monde entier. Elle a été créée par Guccio Gucci qui a ouvert sa première boutique d’articles de cuir de luxe à Florence il y a exactement un siècle. À la fin des années 1970, l’empire italien de la mode est à un tournant critique de son histoire. Si l’entreprise rayonne désormais à l’international, elle est handicapée par des rumeurs de malversations financières, une innovation en berne et une dévalorisation de la marque. Le groupe est dirigé par les deux fils du fondateur – Aldo, personnage rusé et haut en couleur, et son frère Rodolfo, beaucoup plus froid et traditionnel. Pugnace, Aldo n’a pas la moindre intention de céder le contrôle de l’empire à qui que ce soit – et certainement pas à son fils Paolo, garçon fantaisiste qui aspire à devenir styliste. Quant à Maurizio, fils timide et surprotégé de Rodolfo, il a davantage envie d’étudier le droit que de diriger un groupe de luxe mondialisé. C’est alors que Maurizio tombe amoureux de la ravissante et manipulatrice Patrizia Reggiani et, contre l’avis de son père, décide de l’épouser. Lorsque Aldo se découvre des affinités avec Patrizia, il réussit, avec l’aide de la jeune femme, à convaincre son neveu de renoncer à ses ambitions juridiques pour intégrer l’entreprise dont il devient, de facto, le probable héritier. Ce qui ne manque pas de nourrir la rancoeur de Paolo, dont le talent n’est pas à la hauteur de ses rêves artistiques…

Tous les jours sauf Dim : 10h40 | 17h30 | 20h45

Dim : 17h30 | 20h45

CLIFFORD

Genre : Aventure, comédie, Famille

Titre original : Clifford The Big Red Dog

Date de sortie : 01/12/2021

Réalisé par Walt Becker

Durée : 1h37.

Avec Darby Camp, Jack Whitehall, Sienna Guillory, John Cleese, Kenan Thompson

SYNOPSIS : Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même chien devenu … géant ! Sa mère, qui l’élève seule, étant en voyages d’affaires, Emily s’embarque avec son oncle Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, dans une aventure pleine de surprises et de rebondissements à travers la Grosse Pomme. Adapté du personnage adoré de la célèbre série de livres Scholastic, CLIFFORD va donner au monde une grande leçon d’amour !

Mer, Sam, Dim : 11h00 | 13h35 | 15h45 | 17h50

Jeu : 11h00 | 16h10 | 18h15

Ven, Lun : 11h00 | 15h45 | 17h50

Mar : 11h00 | 14h00 | 17h50

LA METHODE WILLIAMS

Genre : Biopic, drame

Titre original : King Richard

Date de sortie : 01/12/2021

Réalisé par Reinaldo Marcus Green

Durée : 2h18.

Avec Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Jon Bernthal, Aunjanue Ellis

SYNOPSIS : Focus sur la personnalité de l’entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales Vénus et Serena. Il n’avait aucune expérience dans le sport mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l’entraînement des futures championnes. Les sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l’histoire du tennis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les temps, avec 23 victoires en tournois du Grand Chelem. Venus Williams a remporté sept titres en Grand Chelem.

Mer, Sam : 10h45 | 14h00 | 20h10

Jeu, Mar : 10h45 | 14h00 | 21h00

Ven : 10h45 | 14h00

Dim : 10h45 | 14h00 | 20h30

Lun : 10h45 | 14h00 | 20h00

ALINE

Genre : Biopic, drame

Date de sortie : 10/11/2021

Réalisé par Valérie Lemercier

Durée : 2h06.

Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc Lafortune, Antoine Vézina

SYNOPSIS :Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Mer : 17h00 | 19h50

Jeu : 16h40 | 19h50

Ven : 16h40 | 19h35

Sam, Dim : 17h00 | 19h40

Lun, Mar : 17h00 | 19h45

.

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE

Genre : Comédie, Romance

Date de sortie : 17/11/2021

Réalisé par Pascal Elbé

Durée : 1h33.

Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli, Emmanuelle Devos, François Berléand

SYNOPSIS : Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)… Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !

Jeu, Sam : 15h40

Ven : 13h55 | 15h55

Dim : 16h00

Lun : 13h40

Mar : 13h40 | 15h45

LES ETERNELS

Genre : Action, fantastique, science-fiction

Titre original : Eternals

Date de sortie : 03/11/2021

Réalisé par Chloé Zhao

Durée : 2h37.

Avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie, Barry Keoghan







SYNOPSIS : Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité…

Mer, Sam, Dim : 20h00

Jeu, Mar : 17h50

Lun : 17h50 | 21h00

LE CALENDRIER

Genre : Epouvante-horreur, thriller

Date de sortie : 01/12/2021

Réalisé par Patrick Ridremont

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h44.

Avec Eugénie Derouand, Honorine Magnier, Clément Olivieri, Janis Abrikh, Cyril Garnier

SYNOPSIS : Eva est paraplégique depuis trois ans. Pour son anniversaire, elle reçoit en cadeau un étrange calendrier de l’Avent. Mais ce ne sont pas les traditionnelles friandises qu’elle découvre chaque jour, mais des surprises plus inquiétantes, parfois agréables, souvent terrifiantes, et de plus en plus sanglantes. Cette année, Noël va être mortel !

Mer, Jeu, Ven : 22h30

Sam, Dim, Lun, Mar : 22h20

LES CHOSES HUMAINES

Genre : Drame, Judiciaire

Date de sortie : 01/12/2021

Réalisé par Yvan Attal

Durée : 2h18.

Avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi

SYNOPSIS : Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?

Mer, Sam, Dim, Lun, Mar : 10h55 | 14h00 | 20h00

Jeu : 10h55 | 13h45 | 19h20

Ven : 10h55 | 13h45 | 20h15

SOS FANTOMES

Genre : Action, aventure, comédie

Titre original : Ghostbusters: Afterlife

Date de sortie : 01/12/2021

Réalisé par Jason Reitman

Durée : 2h04.

Avec Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Paul Rudd, Logan Kim

SYNOPSIS : Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.

Tous les jours sauf Dim : 15h30 | 18h00 | 20h45

Dim : 13h30 | 15h30 | 18h00 | 20h45

EN SALLE ICE :

Tous les jours sauf Dim : 11h00 | 13h45 | 16h30 | 19h30 | 22h00

Dim : 11h00 | 16h30 | 19h30 | 22h00