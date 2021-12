HÉRAULT : Du secourisme sous le sapin!

C’est le cadeau utile de cette fin d’année : un coffret cadeau permettant de se former dans n’importe quelle structure de la Croix-Rouge française, quand on le souhaite.

Depuis plusieurs années, les équipes pédagogiques de la Croix-Rouge de l’Hérault font le même constat : Alors que l’importance d’un sauveteur « premier maillon de la chaîne des secours » est essentielle en situation d’urgence, trop peu de citoyens se forment aux premiers secours de leur propre initiative…

Pour toucher le plus grand nombre, la délégation territoriale de l’Hérault parie sur un concept unique : une «Box» qui sauve des vies.

Alors que s’inscrire sur une formation aux premiers secours implique habituellement une démarche personnelle, tributaire du calendrier de formation des associations, le dispositif héraultais met la formation PSC1 à la portée de toutes et tous. Vous achetez tout simplement le coffret dans l’un des magasins partenaires de l’opération ou directement sur le site internet (voir en fin d’article). L’heureux bénéficiaire pourra alors s’inscrire où bon lui semble dans l’Hérault, tout au long de l’année, pour suivre une formation de 8 heures aux gestes qui sauvent.

Un dispositif technique complexe, qui aura un coût pour l’association : la Box qui sauve des vies est en vente au prix de 60€ sans supplément hors frais d’envoi.

Le concept est ambitieux, plus d’une cinquantaine de sessions sont déjà programmées pour l’année 2022. Les catastrophes sont souvent des déclencheurs qui poussent le public à venir se former aux gestes qui sauvent. Aujourd’hui, les équipes de la Croix-Rouge pensent qu’il faut aller chercher ce public en amont de l’accident. Et pourquoi pas sous le sapin…

La Box qui sauve des vies est en vente au prix de 60 euros, intégralement reversés à la Croix-Rouge française. Le cadeau utile en fin d’année.

Vous pouvez aussi retrouver en vente la Box qui sauve la vie des tout-petits, une box au prix de 20€, elle donne droit à une formation aux premiers secours enfant et nourrisson, idéale pour les parents !

POUR COMMANDER LA BOX : ICI