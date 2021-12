Ce samedi 18 décembre à 18h, la grande parade de Noël va silloner les rues du centre-ville biterrois. Un spectacle féerique et grandiose à ne pas manquer…

Crédit photo ville de Béziers ©

Pas moins de 160 danseurs en costumes colorés et 10 chars lumineux vont former un cortège unique où le rêve et la réalité se côtoieront. Au rythme de la musique et des lumières, entrez dans la magie de Noël!

Départ vers 18h des Allées Paul Riquet, rond-point de la victoire, rue de la République, rue Paul Riquet et arrivée place du Forum.