CORONAVIRUS : Faux pass sanitaire, l’amende va passer à 1 000€.

La situation sanitaire devient de plus en plus alarmante sur l’ensemble du territoire suite maintenant au nouveau variant Omicron. Le gouvernement met donc la pression sur les personnes utilisant de faux pass sanitaire.

Illustration – DR

Dans cette optique, les autorités gouvernementales ont décidé de renforcer prochainement les sanctions pour les utilisateurs de faux pass sanitaire estimés à plus de 180 000.

L’amende forfaitaire, établie à 135€, pourrait passer rapidement à 1 000€ de quoi dissuader certains utilisateurs de document frauduleux.

Enfin, les faussaires, ceux qui vendent des faux pass et qui en font un commerce lucratif risqueront jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende et ce, même si la justice n’arrive pas à démontrer que ce sont eux qui les ont fabriqués.