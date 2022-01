CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 05 janvier au 11 janvier 2022.

Comme chaque semaine, 34 INFOS vous présente le programme complet du Cinéma CGR de Lattes. Retrouvez ici toutes les nouveautés et les avant-premières, proposées dans votre cinéma.

LES SORTIES DE LA SEMAINE

355

Genre : Action, espionnage, thriller

Titre original : The 355

Date de sortie : 05/01/2022

Réalisé par Simon Kinberg

Durée : 2h03.

Avec Jessica Chastain, Pénélope Cruz, Bingbing Fan Fan, Diane Kruger, Lupita Nyong’o

SYNOPSIS : Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les agences de renseignements du monde entier envoient leurs agentes les plus redoutables là où l’arme destructrice a été localisée : à Paris. Leur mission : empêcher des organisations terroristes ou gouvernementales de s’en emparer pour déclencher un conflit mondial. Les espionnes vont devoir choisir entre se combattre ou s’allier…

Mer : 10h45 | 13h55 | 16h40 | 19h30 | 22h00

Tous les jours sauf Mer : 10h45 | 13h50 | 16h40 | 19h30 | 22h00

EN ATTENDANT BOJANGLES

Genre : Comédie dramatique

Date de sortie : 05/01/2022

Réalisé par Régis Roinsard

Durée : 2h05.

Avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois, Solan Machado-Graner, Orianne Daudin

SYNOPSIS : Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

Mer, Sam : 10h45 | 13h20 | 15h15 | 18h00 | 19h30 | 22h00

Jeu, Ven, Lun, Mar : 10h45 | 13h25 | 15h30 | 18h00 | 19h20 | 22h00

Dim : 10h40 | 13h10 | 15h15 | 17h20 | 19h30 | 22h00

SWORD ART ONLINE

Genre : Action, Animation, science-fiction

Titre original : Gekijouban Sword Art Online : Progressive – Hoshinaki Yoru no Aria

Date de sortie : 06/01/2022

Réalisé par Ayoko Kôno

Durée : 1h38.





SYNOPSIS : Notre histoire se passe longtemps avant que l’Éclair et l’Épéiste noir ne soient connus sous ces noms-là… Le jour où elle enfile le Nerve Gear, Yûki Asuna n’est qu’une élève de troisième, au collège, qui n’a jamais touché à un jeu en ligne de sa vie. Le 6 novembre 2022, sa vie bascule avec le lancement du premier VRMMORPG au monde, Sword Art Online. Les joueurs se retrouvent pris au piège en apprenant qu’il s’agit certes d’un jeu mais qu’ils ne sont pas là pour jouer… Toute mort dans le jeu semble se répercuter dans la réalité. Un vent de panique souffle alors sur la Ville du Départ. Sans connaître les règles, Asuna joue sa vie et tente de surmonter toutes les épreuves qui se présentent à elle. Sa rencontre avec l’épéiste solitaire Kirito risque de tout changer…

Jeu : 20h00 (EN VO)

Ven : 22h15 (EN VO)

Sam : 15h45 (EN VO)

Dim : 18h00

LES FILMS TOUJOURS À L’AFFICHE

LE TEST

Genre : Comédie

Date de sortie : 29/12/2021

Réalisé par Emmanuel Poulain-Arnaud

Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez, Joaquim Fossi, Chloé Barkoff-Gaillar

SYNOPSIS : Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

Mer, Sam : 11h00 | 13h30 | 15h50 | 17h45 | 19h45 | 21h30

Jeu : 11h00 | 13h45 | 15h55 | 18h00 | 19h45 | 21h30

Ven : 11h00 | 13h30 | 15h55 | 18h00 | 19h45 | 21h30

Dim : 11h00 | 13h30 | 15h40 | 17h45 | 19h45 | 21h30

Lun, Mar : 11h00 | 13h45 | 16h00 | 18h00 | 19h45 | 21h30

THE KINGSMAN : PREMIERE MISSION

Genre : Action, espionnage

Titre original : The King’s Man

Date de sortie : 29/12/2021

Réalisé par Matthew Vaughn

Durée : 2h11.

Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander

SYNOPSIS : Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.

Mer, Sam, Dim : 10h45 | 13h45 | 16h40 | 19h00 | 21h40

Jeu, Ven, Lun, Mar : 10h45 | 13h35 | 16h15 | 19h00 | 21h50

BELLE

Genre : Aventure, Animation, science-fiction

Titre original : Ryu to Sobakasu no Hime

Date de sortie : 29/12/2021

Réalisé par Mamoru Hosoda

Durée : 2h02.

Avec Louane Emera

SYNOPSIS : Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.

EN VO :

Mer : 13h45

Ven : 19h20

Sam : 16h25

Mar : 11h00

Mer : 11h00 | 16h25

Jeu, Ven, Dim, Lun : 11h00 | 13h45 | 16h25

Sam : 11h00 | 13h45

Mar : 13h45 | 16h25

TOUS EN SCENE

Genre : Animation, Famille, comédie musicale

Titre original : Sing 2

Date de sortie : 22/12/2021

Réalisé par Garth Jennings, Christophe Lourdelet

Durée : 1h50.

Avec Jenifer Bartoli, Elodie Martelet, Camille Combal, Damien Bonnard





SYNOPSIS : Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe — dont Rosita la mère de famille nombreuse constamment débordée, Ash la rockeuse porc-épique, Johnny le gorille romantique, Meena l’éléphante à la timidité maladive sans oublier l’incroyable Gunter, le cochon le plus extraverti de la profession — Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en véritable nabab. Dans un effort désespéré pour attirer l’attention de Jimmy, Gunter lance soudainement un pari fou que Buster relève sur le champ : la promesse de faire participer au spectacle le roi du rock, le lion Clay Calloway. Le problème est que… Buster n’a jamais rencontré Clay… surtout depuis que ce dernier s’est retiré de la scène 10 ans plus tôt, après avoir perdu sa femme. Mais pire que tout notre koala préféré ne se rend pas compte qu’il fait cette promesse à un escroc à l’égo surdimensionné qui préférerait défenestrer quelqu’un plutôt qu’on lui mente. Tiraillé entre les rêves de spectacle dithyrambique de Gunter et les menaces quasi littérales de Jimmy Crystal, qui en profite pour remplacer le rôle principal tenu par Rosita par sa propre fille pourrie gâtée Porsha, Buster va se mettre à la recherche de l’idole du rock pour le persuader de revenir sur scène. Ce qui avait commencé comme une course au succès va finir par rappeler à tous que la musique est le remède ultime pour tous les cœurs, même les plus brisés.

Mer, Sam : 13h45 | 16h15 | 17h30 | 19h15

Jeu : 10h50 | 17h40 | 19h15

Ven : 10h50 | 13h45 | 17h40

Dim : 13h45 | 16h15 | 19h15

Lun, Mar : 10h50 | 16h45 | 18h00 | 19h15

EN SALLE ICE :

Mer, Sam, Dim : 10h50

MINCE ALORS 2

Genre : Comédie

Date de sortie : 22/12/2021

Réalisé par Charlotte De Turckheim

Durée : 1h45.

Avec Catherine Hosmalin, Lola Dewaere, Charlotte De Turckheim, Charlotte Gaccio, Marc Riso

SYNOPSIS : Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure « pour son bien » ; et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un homme… en nette surcharge pondérale !

Mer, Sam, Dim : 13h15

Jeu, Lun, Mar : 11h00 | 13h20

Ven : 13h20

MATRIX RESURRECTIONS

Genre : Action, science-fiction

Date de sortie : 22/12/2021

Réalisé par Lana Wachowski

Durée : 2h28.

Avec Keanu Reeves, CARRIE-ANNE MOSS, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff (II), Jessica Henwick

SYNOPSIS : MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux réalités parallèles – celle de notre quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas… Neo… a bien appris quelque chose, c’est qu’une telle décision, quoique illusoire, est la seule manière de s’extraire de la Matrice – ou d’y entrer… Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. Ce qu’il ignore en revanche, c’est que la Matrice est plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un air de déjà vu…

Mer, Jeu, Ven, Lun, Mar : 10h40 | 13h35 | 16h30 | 19h30 | 20h45 | 21h40

Sam, Dim : 10h35 | 13h35 | 16h30 | 19h30 | 20h45 | 21h40

MES TRES CHERS ENFANTS

Genre : Comédie

Date de sortie : 15/12/2021

Réalisé par Alexandra Leclere

Durée : 1h35.

Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry, Ben, Laurent Stocker

SYNOPSIS : Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares… Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c’en est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu’ils ont touché le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…

Mer, Sam, Dim : 19h25

Jeu, Ven, Lun, Mar : 11h00 | 13h30 | 15h30 | 17h30 | 19h30

MYSTERE

Genre : Aventure, Famille

Date de sortie : 15/12/2021

Réalisé par Denis Imbert

Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain, Eric Elmosnino, Tcheky Karyo

SYNOPSIS : Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

Mer : 11h00 | 16h05 | 17h40

Jeu, Ven, Lun, Mar : 11h00 | 16h05

Sam : 11h00 | 17h40

Dim : 11h00 | 16h00 | 17h40

SPIDER-MAN NO WAY HOME

Genre : Action, aventure, fantastique

Date de sortie : 15/12/2021

Réalisé par Jon Watts

Durée : 2h29.

Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau

SYNOPSIS : Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.

Mer, Sam, Dim : 10h40

Séances en Atmos :

Mer, Jeu : 15h00 | 18h00 | 21h00

Ven, Mar : 15h00 | 21h00

Sam, Lun : 18h00 | 21h00

Dim : 15h00 | 18h00

EN 3D :

Ven, Mar : 18h00

Sam, Lun : 15h00

Dim : 21h00

EN SALLE ICE :

Mer, Lun : 13h30 | 16h15 | 21h45

Jeu : 10h40 | 13h30 | 16h15 | 19h00

Ven : 10h40 | 16h15 | 19h00 | 21h45

Sam : 13h30 | 16h15 | 19h00

Dim : 16h15 | 19h00 | 21h45

Mar : 10h40 | 13h30 | 19h00

EN SALLE ICE /3D :

Mer : 19h00

Jeu, Sam : 21h45

Ven, Dim : 13h30

Lun : 10h40 | 19h00

Mar : 16h15 | 21h45

LES TUCHE 4

Genre : Comédie

Date de sortie : 08/12/2021

Réalisé par Olivier Baroux

Durée : 1h41.

Avec Jean-paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc, Claire Nadeau, Sarah Stern

SYNOPSIS : Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet.

Mer, Sam, Dim : 10h50 | 13h00 | 17h25 | 19h30 | 22h25

Jeu : 10h50 | 13h00 | 15h30 | 17h30 | 22h25

Ven : 10h50 | 13h00 | 15h20 | 17h20 | 20h00 | 22h25

Lun, Mar : 10h50 | 13h00 | 15h45 | 17h45 | 19h45 | 22h25

LES ELFKINS

Genre : Animation, Famille

Titre original : Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen

Date de sortie : 08/12/2021

Réalisé par Ute Von Münchow-pohl

Durée : 1h18.

SYNOPSIS : Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

Mer, Sam, Dim : 11h00

WEST SIDE STORY

Genre : Drame, musical, Romance

Date de sortie : 08/12/2021

Réalisé par Steven Spielberg

Durée : 2h37.

Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Álvarez, Rita Moreno





SYNOPSIS : WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

Mer, Sam, Dim, Lun, Mar : 21h30

Jeu : 13h30 | 21h30

Ven : 16h10

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL

Genre : Animation, comédie, Famille, fantastique

Titre original : Encanto

Date de sortie : 24/11/2021

Réalisé par Charise Castro Smith, Byron Howard, Jared Bush

Durée : 1h43.

Avec Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez

SYNOPSIS : Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

Mer : 10h55 | 13h50 | 15h30

Jeu, Ven, Lun, Mar : 13h50

Sam : 10h55 | 13h30 | 15h30

Dim : 10h55 | 13h40 | 15h30

HOUSE OF GUCCI

Genre : Biopic, drame

Date de sortie : 24/11/2021

Réalisé par Ridley Scott

Durée : 2h37.

Avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto

SYNOPSIS : Gucci est une marque reconnue et admirée dans le monde entier. Elle a été créée par Guccio Gucci qui a ouvert sa première boutique d’articles de cuir de luxe à Florence il y a exactement un siècle. À la fin des années 1970, l’empire italien de la mode est à un tournant critique de son histoire. Si l’entreprise rayonne désormais à l’international, elle est handicapée par des rumeurs de malversations financières, une innovation en berne et une dévalorisation de la marque. Le groupe est dirigé par les deux fils du fondateur – Aldo, personnage rusé et haut en couleur, et son frère Rodolfo, beaucoup plus froid et traditionnel. Pugnace, Aldo n’a pas la moindre intention de céder le contrôle de l’empire à qui que ce soit – et certainement pas à son fils Paolo, garçon fantaisiste qui aspire à devenir styliste. Quant à Maurizio, fils timide et surprotégé de Rodolfo, il a davantage envie d’étudier le droit que de diriger un groupe de luxe mondialisé. C’est alors que Maurizio tombe amoureux de la ravissante et manipulatrice Patrizia Reggiani et, contre l’avis de son père, décide de l’épouser. Lorsque Aldo se découvre des affinités avec Patrizia, il réussit, avec l’aide de la jeune femme, à convaincre son neveu de renoncer à ses ambitions juridiques pour intégrer l’entreprise dont il devient, de facto, le probable héritier. Ce qui ne manque pas de nourrir la rancoeur de Paolo, dont le talent n’est pas à la hauteur de ses rêves artistiques…

Tous les jours sauf Jeu : 21h30

Jeu : 16h25 | 21h30

CLIFFORD

Genre : Aventure, comédie, Famille

Titre original : Clifford The Big Red Dog

Date de sortie : 01/12/2021

Réalisé par Walt Becker

Durée : 1h37.

Avec Darby Camp, Jack Whitehall, Sienna Guillory, John Cleese, Kenan Thompson

SYNOPSIS : Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même chien devenu … géant ! Sa mère, qui l’élève seule, étant en voyages d’affaires, Emily s’embarque avec son oncle Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, dans une aventure pleine de surprises et de rebondissements à travers la Grosse Pomme. Adapté du personnage adoré de la célèbre série de livres Scholastic, CLIFFORD va donner au monde une grande leçon d’amour !

Mer, Sam, Dim : 13h15 | 15h20

SOS FANTOMES

Genre : Action, aventure, comédie

Titre original : Ghostbusters: Afterlife

Date de sortie : 01/12/2021

Réalisé par Jason Reitman

Durée : 2h04.

Avec Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Paul Rudd, Logan Kim

SYNOPSIS : Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.

Mer, Sam, Dim : 19h30 | 22h00

Jeu, Ven : 22h00

Lun, Mar : 14h00 | 20h30