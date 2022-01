FRONTIGNAN : Cet après-midi, les Rois Mages seront dans la Gardiole.

Les Rois Mages vous donnent rendez-vous ce samedi à 14h00 au parcours de santé de Frontignan pour une balade en Gardiole de près de 2h, un événement familial original à ne pas manquer…

Crédit photo C.LE MEUR©

En effet, dans le cadre des festivités de fin d’année, la ville de Frontignan-La-Peyrade organise, avec la participation des associations DromaSud, le Temps Jadis, la bergerie Ibanes et les Grailhes de Thau, cet événement en pleine nature.

Gaspard, Melkior et Balthazar vont arpenter le Pioch Michel (parcours de santé) accompagnés de leurs dromadaires aux sons du hautbois et des tambours pour une balade festive et bucolique.

▶️ RENDEZ-VOUS 13H30 AU PARCOURS DE SANTÉ AU DESSUS DES HALLES DES SPORTS NIKOLA KARABATIC.