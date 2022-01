CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 12 janvier au 18 janvier 2022.

Comme chaque semaine, 34 INFOS vous présente le programme complet du Cinéma CGR de Lattes. Retrouvez ici toutes les nouveautés et les avant-premières, proposées dans votre cinéma.

LES SORTIES DE LA SEMAINE

SCREAM

Genre : Epouvante-horreur, thriller

Date de sortie : 12/01/2022

Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Interdit aux -16 ans

Durée : 1h55.

Avec Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Melissa Barrera, Kyle Gallner

SYNOPSIS : ingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d’adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé.

Mer, Ven : 14h00 | 15h30 | 21h00

Jeu, Sam, Dim, Mar : 15h30 | 17h00 | 21h00

Lun : 15h30 | 17h00 | 18h00 | 20h45

EN SALLE ICE :

Mer, Ven : 16h45 | 19h30 | 22h00

Jeu, Sam, Dim, Lun, Mar : 14h00 | 19h30 | 22h00

ADIEU MR HAFFMANN

Genre : Drame, Historique

Date de sortie : 12/01/2022

Réalisé par Fred Cavayé

Durée : 1h56.

Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau, Nikolai Kinski, Mathilde Bisson

SYNOPSIS : Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.

Tous les jours : 10h50 | 14h00 | 16h30 | 19h30 | 22h00

CHER EVAN HANSEN

Genre : Drame, comédie musicale

Titre original : Dear Evan Hansen

Date de sortie : 12/01/2022

Réalisé par Stephen Chbosky

Durée : 2h17.

Avec Ben Platt, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amy Adams, Danny Pino

SYNOPSIS : Evan Hansen est un lycéen de 17 ans qui souffre de trouble d’anxiété sociale. Son thérapeute lui conseille de s’écrire une lettre pour l’aider à renforcer sa confiance. Lorsqu’un de ses camarades de classe, Connor, se suicide, Evan se retrouve au centre de la tourmente. Dans une tentative malavisée de réconforter la famille en deuil, Evan prétend qu’il était meilleur ami avec Connor.

Mer, Ven, Lun, Mar : 10h45 | 14h00 | 17h15 | 20h15

Jeu, Sam, Dim : 10h45 | 13h40 | 16h25 | 19h15

PLACES

Genre : Comédie dramatique

Date de sortie : 12/01/2022

Réalisé par Nessim Chikhaoui

Durée : 1h51.

Avec Shain Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot, Nailia Harzoune, Moussa Mansaly

SYNOSPIS : Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche d’un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social.

Tous les jours sauf Jeu : 11h00 | 13h30 | 15h55 | 20h00

Jeu : 11h00 | 13h15 | 15h35 | 20h00

FELIX ET LE TRESOR DE MORGAA

Genre : Animation, Famille

Réalisé par Nicola Lemay

Durée : 1h24.

SYNOSPIS : Convaincu que son père disparu en mer deux ans plus tôt est toujours vivant, Félix, 12 ans, part à sa recherche en compagnie du vieux Tom, un marin à la retraite, Quack, le perroquet voleur à la tire unijambiste et Ulysse, le chat qui se comporte comme un chien. Leur périple les conduit jusqu’à l’Ile-de-la-Nuit-Éternelle, dans une cité souterraine où se cache une société secrète dirigée par la mégalomane Morgäa, détentrice d’un trésor…

Mer, Sam : 11h00 | 13h45 | 15h50

Dim : 11h00 | 13h30 | 16h15

AVANT-PREMIERE

TENDRE ET SAIGNANT

Genre : Comédie, Romance

Date de sortie : 19/01/2022

Réalisé par Christopher Thompson

Durée : 1h31.

Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler, Stéphane De Groodt, Jean-francois Stevenin

SYNOPSIS : Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à se battre pour sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme de Martial, Charly pourrait être amenée à changer d’avis…

LUNDI 14 JANVIER À 20H

VAILLANTE

Genre : Animation, comédie, Famille

Titre original : Fireheart

Date de sortie : 02/02/2022

Réalisé par Laurent Zeitoun, Theodore Ty

Avec Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier, Claudia Tagbo

SYNOPSIS : Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

DIMANCHE 16 JANVIER À 11H

FILMS TOUJOURS À L’AFFICHE

355

Genre : Action, espionnage, thriller

Titre original : The 355

Date de sortie : 05/01/2022

Réalisé par Simon Kinberg

Durée : 2h03.

Avec Jessica Chastain, Pénélope Cruz, Bingbing Fan Fan, Diane Kruger, Lupita Nyong’o

SYNOPSIS : Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les agences de renseignements du monde entier envoient leurs agentes les plus redoutables là où l’arme destructrice a été localisée : à Paris. Leur mission : empêcher des organisations terroristes ou gouvernementales de s’en emparer pour déclencher un conflit mondial. Les espionnes vont devoir choisir entre se combattre ou s’allier…

Mer : 18h30 | 21h00 | 22h05

Jeu : 10h50 | 13h30 | 18h30 | 21h00 | 22h00

Ven : 10h50 | 15h55 | 18h30 | 21h00 | 22h00

Sam : 16h00 | 18h30 | 21h00 | 22h00

Dim : 13h30 | 18h30 | 21h00 | 22h00

Lun : 10h50 | 16h00 | 18h30 | 21h00

Mar : 10h50 | 16h00 | 18h30 | 21h00 | 22h05

EN ATTENDANT BOJANGLES

Genre : Comédie dramatique

Date de sortie : 05/01/2022

Réalisé par Régis Roinsard

Durée : 2h05.

Avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois, Solan Machado-Graner, Orianne Daudin

SYNOPSIS : Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

Mer : 10h50 | 13h50 | 19h25

Jeu, Sam, Dim : 10h50 | 13h55 | 16h35 | 19h25 | 22h00

Ven : 10h50 | 13h10 | 19h25

Lun : 10h50 | 13h20 | 16h35 | 19h25 | 22h00

Mar : 10h50 | 13h30 | 16h35 | 19h25

SWORD ART ONLINE

Genre : Action, Animation, science-fiction

Titre original : Gekijouban Sword Art Online : Progressive – Hoshinaki Yoru no Aria

Date de sortie : 06/01/2022

Réalisé par Ayoko Kôno

Durée : 1h38.





SYNOPSIS : Notre histoire se passe longtemps avant que l’Éclair et l’Épéiste noir ne soient connus sous ces noms-là… Le jour où elle enfile le Nerve Gear, Yûki Asuna n’est qu’une élève de troisième, au collège, qui n’a jamais touché à un jeu en ligne de sa vie. Le 6 novembre 2022, sa vie bascule avec le lancement du premier VRMMORPG au monde, Sword Art Online. Les joueurs se retrouvent pris au piège en apprenant qu’il s’agit certes d’un jeu mais qu’ils ne sont pas là pour jouer… Toute mort dans le jeu semble se répercuter dans la réalité. Un vent de panique souffle alors sur la Ville du Départ. Sans connaître les règles, Asuna joue sa vie et tente de surmonter toutes les épreuves qui se présentent à elle. Sa rencontre avec l’épéiste solitaire Kirito risque de tout changer…

Dim : 15h45 (EN VO)

Sam : 13h50

LE TEST

Genre : Comédie

Date de sortie : 29/12/2021

Réalisé par Emmanuel Poulain-Arnaud

Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez, Joaquim Fossi, Chloé Barkoff-Gaillar

SYNOPSIS : Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

Mer, Sam : 11h00 | 16h00 | 18h15 | 20h15

Jeu, Ven : 11h00 | 14h00 | 15h45 | 18h15 | 20h15

Dim : 16h00 | 18h15 | 20h15

Lun : 11h00 | 14h00 | 15h45 | 18h15 | 19h50

Mar : 11h00 | 14h00 | 18h15 | 20h15

THE KINGSMAN : PREMIERE MISSION

Genre : Action, espionnage

Titre original : The King’s Man

Date de sortie : 29/12/2021

Réalisé par Matthew Vaughn

Durée : 2h11.

Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander

SYNOPSIS : Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.

Mer : 10h45 | 16h30 | 19h00 | 21h45

Jeu, Ven : 10h50 | 16h10 | 19h00 | 21h45

Sam : 10h45 | 16h10 | 19h00 | 21h45

Dim : 10h45 | 16h10 | 19h00 | 21h50

Lun, Mar : 16h10 | 19h00 | 21h45

Lun, Mar : 10h50

TOUS EN SCENE

Genre : Animation, Famille, comédie musicale

Titre original : Sing 2

Date de sortie : 22/12/2021

Réalisé par Garth Jennings, Christophe Lourdelet

Durée : 1h50.

Avec Jenifer Bartoli, Elodie Martelet, Camille Combal, Damien Bonnard





SYNOPSIS : Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe — dont Rosita la mère de famille nombreuse constamment débordée, Ash la rockeuse porc-épique, Johnny le gorille romantique, Meena l’éléphante à la timidité maladive sans oublier l’incroyable Gunter, le cochon le plus extraverti de la profession — Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en véritable nabab. Dans un effort désespéré pour attirer l’attention de Jimmy, Gunter lance soudainement un pari fou que Buster relève sur le champ : la promesse de faire participer au spectacle le roi du rock, le lion Clay Calloway. Le problème est que… Buster n’a jamais rencontré Clay… surtout depuis que ce dernier s’est retiré de la scène 10 ans plus tôt, après avoir perdu sa femme. Mais pire que tout notre koala préféré ne se rend pas compte qu’il fait cette promesse à un escroc à l’égo surdimensionné qui préférerait défenestrer quelqu’un plutôt qu’on lui mente. Tiraillé entre les rêves de spectacle dithyrambique de Gunter et les menaces quasi littérales de Jimmy Crystal, qui en profite pour remplacer le rôle principal tenu par Rosita par sa propre fille pourrie gâtée Porsha, Buster va se mettre à la recherche de l’idole du rock pour le persuader de revenir sur scène. Ce qui avait commencé comme une course au succès va finir par rappeler à tous que la musique est le remède ultime pour tous les cœurs, même les plus brisés.

Mer : 13h35 | 16h05 | 17h55

Jeu, Ven, Mar : 10h50 | 13h25 | 15h50 | 17h55

Sam, Dim : 11h15 | 13h45 | 15h50 | 17h55

Lun : 10h50 | 15h50 | 17h30

Mer, Sam, Dim : 10h45 (EN SALLE ICE)

MATRIX RESURRECTIONS

Genre : Action, science-fiction

Date de sortie : 22/12/2021

Réalisé par Lana Wachowski

Durée : 2h28.

Avec Keanu Reeves, CARRIE-ANNE MOSS, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff (II), Jessica Henwick

SYNOPSIS : MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux réalités parallèles – celle de notre quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas… Neo… a bien appris quelque chose, c’est qu’une telle décision, quoique illusoire, est la seule manière de s’extraire de la Matrice – ou d’y entrer… Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. Ce qu’il ignore en revanche, c’est que la Matrice est plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un air de déjà vu…

Mer, Sam, Dim : 18h10 | 21h10

Jeu : 10h45 | 18h10 | 21h10

Ven : 13h00 | 18h10 | 21h10

Lun, Mar : 10h45 | 13h35 | 18h10 | 21h10

Ven : 10h45

MES TRES CHERS ENFANTS

Genre : Comédie

Date de sortie : 15/12/2021

Réalisé par Alexandra Leclere

Durée : 1h35.

Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry, Ben, Laurent Stocker

SYNOPSIS : Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares… Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c’en est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu’ils ont touché le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…

Mer : 22h20

Jeu : 13h40 | 22h20

Ven : 17h35 | 22h20

Sam, Dim : 13h55 | 22h20

Lun : 11h00 | 13h40 | 22h20

Mar : 13h30 | 22h20

MYSTERE

Genre : Aventure, Famille

Date de sortie : 15/12/2021

Réalisé par Denis Imbert

Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain, Eric Elmosnino, Tcheky Karyo

SYNOPSIS : Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

Mer : 13h30

Sam, Dim : 11h00 | 13h30

Mar : 11h00

SPIDER-MAN NO WAY HOME

Genre : Action, aventure, fantastique

Date de sortie : 15/12/2021

Réalisé par Jon Watts

Durée : 2h29.

Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau

SYNOPSIS : Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.

Mer : 10h40 | 18h00 | 21h40

Jeu, Lun, Mar : 21h40

Ven, Sam, Dim : 18h00 | 21h40

Mer : 16h30

Jeu, Dim : 10h40 | 13h45 | 20h00

Ven : 16h30 | 20h00

Sam : 10h40 | 13h45

Lun, Mar : 13h45 | 20h00

EN 3D :

Jeu, Mar : 18h00

Mer, Sam : 20h00

EN SALLE ICE :

Mer : 13h50

Jeu, Sam : 16h30

Ven : 10h45

Lun, Mar : 10h45 | 16h30

LES TUCHE 4

Genre : Comédie

Date de sortie : 08/12/2021

Réalisé par Olivier Baroux

Durée : 1h41.

Avec Jean-paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc, Claire Nadeau, Sarah Stern

SYNOPSIS : Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet.

Mer, Sam, Dim : 17h45 | 19h40 | 22h10

Jeu : 11h00 | 17h35 | 19h40 | 22h10

Ven : 11h00 | 15h55 | 19h40 | 22h00

Lun : 11h00 | 13h45 | 16h00 | 18h00 | 22h00

Mar : 11h00 | 13h45 | 15h50 | 17h45 | 19h40 | 22h10

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL

Genre : Animation, comédie, Famille, fantastique

Titre original : Encanto

Date de sortie : 24/11/2021

Réalisé par Charise Castro Smith, Byron Howard, Jared Bush

Durée : 1h43.

Avec Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez

SYNOPSIS : Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

Mer : 10h55 | 13h45

Jeu : 16h10

Ven : 13h40

Sam, Dim : 10h55 | 13h35

Lun : 13h35

Mar : 15h35