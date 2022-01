MONTPELLIER : Un point de deal démantelé, 2 individus interpellés.

Ce lundi, en début d’après-midi, les policiers de la sûreté départementale de l’Hérault ont déclenché une opération anti-drogue au coeur de la cité des Marels à Montpellier. Ils ont démantelé un véritable supermarché de la drogue.

Le point de deal, situé dans un cabanon, au niveau de la rue Lou Tarido, était sous surveillance policière depuis plusieurs jours. Une première tentative de contrôle par les policiers de la BAC avait été avortée début janvier. L’opération a donc été minutieusement préparée par les enquêteurs de la sûreté départementale. D’importants moyens ont été engagés lors de cette intervention avec plusieurs effectifs de la compagnie d’intervention mais aussi le groupe de sécurité de proximité, la brigade canine et les policiers de la brigade anti criminalité.

Bilan, 2 individus, âgés de 19 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue et d’importantes saisies ont été faites sur différents lieux. Les policiers ont saisi sur l’ensemble de l’opération 3,470 kg d’herbe de cannabis, 2,780 kg de résine de cannabis, 715 g de shit, 435 g de marijuana et 326 g de cocaïne ainsi qu’un peu plus de 5.000€ en espèces.

Lors des différentes fouilles, des balances de précision et des centaines de sachets de conditionnement ont été découvertes. Les dealers avaient monté un véritable marché digne d’un fast-food, pour preuve des flyers édités avec les menus et les tarifs.