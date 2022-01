MONTPELLIER : Il tire à plusieurs reprises en pleine journée dans la rue.

Ce jeudi 13 janvier, vers 12h30, les policiers de la BAC sont intervenus dans le quartier d’Estanove à Montpellier, afin de neutraliser un homme qui tirait avec un pistolet automatique en pleine rue.

Illustration – DR

En effet, suite à un appel au 17 précisant qu’un homme tirait avec une arme de poing en pleine rue, les policiers de la brigade anti-criminalité du commissariat central de Montpellier ont été dirigés vers le parc Montcalm près de l’avenue de Toulouse. Arrivés pratiquement sur les lieux, les fonctionnaires de police ont pu constater plusieurs tirs.

Identifiant l’individu, les policiers ont tenté de l’interpeller, mais l’homme, très agité, a sorti un pistolet automatique de son blouson, sans viser les agents. L’homme, âgé d’une trentaine d’années, a alors demander aux policiers de lui tirer dessus, un acte plus connu sous le nom de « suicide by cop ». Le suicide par police interposée est une méthode de suicide dans laquelle une personne agit délibérément d’une manière menaçante vis-à-vis d’un représentant des forces de l’ordre en vue de provoquer chez celui-ci une réponse armée, typiquement en se faisant tirer dessus, dans le but de mourir.

Malgré plusieurs tentatives de négociations, le trentaine restait menaçant et fortement agité, un des policiers de la BAC, a alors fait usage de son pistolet à impulsions électriques dit Taser. L’individu a pu être maîtrisé. Selon nos informations, le pistolet automatique était chargé de balles à blanc, indétectable pour les policiers. Légèrement sonné, le tireur a été conduit par les sapeurs-pompiers de l’Hérault vers les urgences psychiatriques de l’hôpital Lapeyronie à Montpellier.