NINJA WARRIOR : Angéline de Montpellier et Léonardo de Frontignan sont en finale.

Ninja Warrior, présenté par le trio, Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, est diffusé tous les vendredis en Prime Time sur TF1. Vendredi dernier, pour la 3ème édition télévisée, 3 héraultais étaient en lice, 2 sont en finale.

Les présentateurs – Crédit photo LAURENT VU/TF1©

Le niveau des candidats progresse d’année en année, mais les épreuves sont aussi de plus en plus difficiles au fil de la compétition et le parcours réserve une fois de plus des nouveautés.

A chaque parcours de qualification, les candidats vont affronter 2 premiers obstacles et devront ensuite faire un choix entre le parcours A et le parcours B, composé chacun de deux épreuves. Cette saison encore, ils devront faire preuve de stratégie puisque les candidats ont un temps limité pour franchir les 4 premiers obstacles ! S’ils ne parviennent pas à vaincre ce fameux chronomètre, leur parcours s’arrête sur le champ ! Mais cette année, une nouvelle règle fait monter la difficulté et la pression de plusieurs crans. Seuls les 3 meilleurs du classement à l’issue du parcours de qualification gagneront leur ticket pour la demi-finale.

Vendredi dernier, 3 héraultais étaient en lice dans la compétition :

▪️ Angéline Serre, professeure des écoles de 28 ans de Montpellier et passionnée de gym depuis son enfance. C’est une compétitrice dans l’âme. Aujourd’hui, elle est acrobate et équilibriste.

Angéline – Crédit photo LAURENT VU/TF1©

▪️ Emmanuel Legras, de formation STAPS, 24 ans, originaire de Nouvelle-Calédonie, il habite à Montpellier. Le sport a toujours fait partie de sa vie. Il pratique l’escalade 5-6 fois par semaine et le parkour 1 ou 2 fois par semaine. Quand il ne fait pas de sport, il est motard et musicien (guitare et piano). Il réalise son rêve en participant à l’émission qu’il suit depuis qu’elle est diffusée aux USA.

Emmanuel – Crédit photo LAURENT VU/TF1©

▪️Léonardo Milheiro-Peuble, freerunner de 23 ans de Frontignan-La-Peyrade, est un véritable passionné de parkour depuis l’âge de 15 ans. Depuis il s’entraîne tous les jours. Plutôt du genre casse-cou, il aime faire le plein d’adrénaline. Il pratique aussi le snowboard, la moto et le cliff jumping.

Léonardo – Crédit photo LAURENT VU/TF1©

Surnommé « les champions de l’extrême », la 3ème édition , diffusé vendredi dernier, n’a pas volé son nom. En effet, 3 participants dont le frontignanais, Léonardo Milheiro-Peuble ont été qualifiés grâce au « Méga Mur », la fameuse rampe finale de 5,5 mètres de hauteur. L’adepte du Parkour a impressionné les présentateurs par sa performance et sa facilité. Il nous a d’ailleurs confié s’être préparé pour les épreuves avec Angéline.

« Après avoir visualisé les différentes émissions pour reproduire les différents spots, nous avons fait environ 3 à 4 mois de préparation avec Angéline afin d’arriver au mieux pour la compétition, nous nous sommes entraînés sur différentes disciplines … Je me sentais prêt et je voulais me tester sur le méga mur car je savais que je pouvais y arriver… Tout s’est bien passé pour le moment maintenant on attend la finale » nous confie Léonardo.

Sa compatriote montpelliéraine, Angéline Serre a rejoint aussi les finalistes grâce aux qualifications, elle est d’ailleurs pour le moment la seule femme qualifiée pour la finale à ce stade.

« Les épreuves très complètes sont difficiles, physiques et cardio mais j’y suis arrivé, je suis en finale. », nous précise Angéline.

Malheureusement le montpelliérain, Emmanuel Legras, malgré un beau parcours, a été éliminé de la compétition après une chute en demi-finale sur les trapèzes.

» Malgré ma performance et le résultat final, je m’attendais à peu près à ce type d’épreuves physiques, en revanche, un obstacle que je n’avais pas vu venir et auquel je n’étais pas préparé c’était le stress dû au chrono … Si je peux, je retenterai ma chance l’année prochaine car j’aimerai plus que tout pousser le rêve jusqu’à son paroxysme. », nous précise Emmanuel.

En tout cas de belles performances a souligner malgré que pour certains le résultat ne soit pas au bout. Maintenant pour les finalistes, chacun n’a qu’un objectif en tête : gravir la mythique « Tour des Héros » et ses 23 mètres de haut lors de la grande finale…