MONTPELLIER : Un policier de la BAC grièvement blessé.

Ce mardi, en début de soirée, un policier de la brigade anti-criminalité du commissariat central de Montpellier a été grièvement blessé à la suite d’un contrôle et d’un refus d’obtempérer. L’individu, à bord d’un véhicule volé, a pris la fuite.

Les faits se sont produits aux alentours de 21h. Alors que les policiers de la BAC étaient en patrouille, un individu a été repéré dans un véhicule volé dans une artère de la cité Saint-Martin. Les agents ont voulu alors contrôler l’automobiliste mais celui-ci a refusé d’obtempérer et a heurté un des policiers le projetant au sol. Le chauffard a ensuite pris la fuite.

Selon les premiers éléments, le fonctionnaire de police, âgé d’une quarantaine d’années, souffrirait de contusions multiples et d’une suspicion de plusieurs fractures à une jambe. Les sapeurs-pompiers ont rapidement pris en charge le policier qui a été transporté en urgence sur le CHU Lapeyronie.

Le refus d’obtempérer est le nouveau fléau pour les policiers car la situation peut vite basculer, pour preuve, ce soir. Dimanche dernier encore, lors d’une opération de contrôles sur l’avenue de la liberté, menée conjointement par la police nationale et municipale, 2 refus d’obtempérer ont été constatés, obligeant les policiers à utiliser des herses. Un phénomène qui est de plus en plus fréquent sur l’ensemble du territoire.

DERNIÈRE MINUTE – Selon nos informations, l’individu en fuite serait toujours activement recherché. Il aurait pu être identifié, il serait connu défavorablement des services de police.

▶️ INFORMATIONS À SUIVRE…