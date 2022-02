SOCIÉTÉ : La chandeleur, c’est aujourd’hui…

Préparez votre pâte à crêpes ce mercredi 2 février, c’est la chandeleur. Cette tradition ancestrale est l’occasion de cuisiner en famille et se retrouver dans un moment convivial.

Illustration – DR

La chandeleur qui veut dire chandelle en latin, est une ancienne fête païenne, puis chrétienne mais aussi orthodoxe. Cette célébration, tous les 2 février, avait pour but de s’assurer une bonne récolte de blé et les superstitions étaient nombreuses et singulières.

Mais pourquoi la crêpe ? Rien de plus simple : une forme ronde, avec une couleur dorée, qui rappelle le soleil, bien sûr. Dans l’hémisphère nord, c’était le symbole du retour de la lumière, il fallait aller aux champs.

Histoire de vous aider pour votre préparation, voici un petite recette très rapide et facile :

Pour un quinzaine de crèpes:

250 gr de farine

4 œufs

50 cl de lait demi-écrémé

2 c. à soupe d’huile

1 pincée de sel

1 c. à café d’extrait de vanille (facultatif)

Illustration – DR

1- Dans un bol, mélanger la farine et le sel. Former un puits, et ajouter les œufs.

2- Mélanger, puis ajouter l’extrait de vanille et l’huile. Si le mélange est trop dur à mélanger, ne pas hésiter à ajouter un peu de lait.

3- Puis, ajouter le lait petit à petit, en mélangeant. Une fois tout le lait utilisé, couvrir le bol et laisser reposer une heure.

4- Faire chauffer une crêpière, et appliquer un peu d’huile à l’aide d’un tissu en papier. Verser une louche de pâte, et laisser cuire 1 minute, puis retourner la crêpe. Laisser cuire 1 minute, et sortir du feu.

5- Continuer l’étape précédente jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pâte, et voilà, vos crêpes sont prêtes.

Sucre en poudre, confiture, miel, pâte à tartiner ou nature, chaque crêpe est un régal !