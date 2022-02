VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE : La Galérie Éphémère, un évènement entre art et nature.

Jusqu’à dimanche, le site naturel protégé des Salines à Villeneuve-lès-Maguelone, domaine du Conservatoire du littoral accueille 12 artistes 100% régionaux, en résidence. Une manifestation hybride qui a pour ambition de provoquer la rencontre des amoureux de la Nature et des amateurs d’Art.

Crédit photo V.OULHEN/34 INFOS©

Cet événement est orchestré par Olivier Scher, Cahuate Milk, Aline Riou à la direction artistique et porté par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie, en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, le CPIE Bassin de Thau et Sète Agglopôle Méditerranée. Il s’inscrit dans le cadre des journées mondiales des zones humides.

Une manifestation hybride qui a pour ambition de provoquer la rencontre des amoureux de la Nature et des amateurs d’Art. Au programme : de l’illustration, de la photographie,de la peinture et «des installations diverses» mais aussi la découverte des Salines, un espace naturel d’exception. Une programmation éclectique dans une ancienne maison de saunier, une galerie au bord des étangs, un site naturel au passé industriel.

Cet ancien site industriel salinier abrite une zone humide de 300 ha, riche d’une faune et d’une flore remarquables, au coeur d’un paysage de lagunes de toute beauté !

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie, en lien avec le Conservatoire du littoral propriétaire du site, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, Sète Agglopôle Méditerranée et Montpellier Méditerranée Métropole, agit au quotidien pour préserver cette zone humide et permettre au public de la découvrir. La Région Occitanie et le département de l’Hérault sont engagés

dans la protection et la valorisation de ce site

emblématique. Ils participent annuellement au

financement des actions de gestion portées par

les gestionnaires.

Durant ce weekend, vous pourrez observer et découvrir l’environnement des salines avec le réseau CPIE du bassin de Thau et ses associations membres (Kimiyo, LPO et le civam Bio 34) qui proposeront des animations dans le cadre des journées mondiales des zones humides.

Crédit photo V.OULHEN/34 INFOS©

Tous les après-midi, découverte des oiseaux du site des Salines.

Une sortie sensorielle à 11h et une autre à 15h à l’affût des oiseaux du site avec la LPO Occitanie et ponctuée de surprises artistiques.

L’association Kimiyo proposera

des expérimentations pour comprendre le

climat, ses éléments et leurs effets sur la lagune (l’eau dans tous ses états, d’où vient le vent, etc…).

SAMEDI 05 FÉVRIER

VISITE GUIDÉE de la Réserve naturelle de l’Estagnol et sa biodiversité ! 9H30 – 12H Pensez à prendre vos bottes ! Une sortie Cap Salines animée par le CEN Occitanie.

SORTIE NATURE sur la plage des Aresquiers

10H – 12H / Ça bouge sur le littoral ! Comment pouvons-nous agir localement pour faire face à ces changements et améliorer la résilience des espaces littoraux ?

Animation proposée par la LPO Occitanie, dans le cadre du programme Cap sur les Salines mené par le CEN Occitanie.

Inscription obligatoire auprès des Salines de Villeneuve :

04 67 13 88 57 ou salines@cen-occitanie.org.

DIMANCHE 06 FÉVRIER

ARÔMES DANS TOUS LES SENS

Le civam Bio 34, vous propose l’atelier des « Arômes dans tous les sens » pour découvrir les plantes de la lagune et des balades pour apprendre à identifier les espèces à protéger et à savourer par nos 5 sens.

Les modalités d’accueil ou la programmation peuvent évoluer en fonction des contraintes sanitaires liées à la crise sanitaire. Toutes les informations seront transmises sur :

https://www.facebook.com/lagalerieephemere.info

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE