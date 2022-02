KOH-LANTA : Un pompier héraultais participant au jeu, mis en examen.

Le Canard Enchaîné a révélé que François, commandant des sapeurs-pompiers de l’Hérault et candidat de la nouvelle saison de Koh-Lanta, a été mis en examen dans une affaire d’homicide involontaire remontant à août 2016. De nombreuses réactions n’ont pas tardé à enflammer les médias.

En effet selon les informations du Canard Enchaîné, un candidat de la prochaine saison de Koh-Lanta, qui sera diffusée à partir du 22 février prochain, a été mis en examen pour homicide involontaire en 2016. François, un sapeur-pompier de l’Hérault, âgé de 38 ans, fait actuellement l’objet d’une enquête, avec 6 autres de ses collègues.

Un candidat mis en examen pour homicide involontaire

Soupçonnés d’avoir « donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes« , selon le Canard enchaîné, 7 des membres du SDIS 34 dont le colonel, qui les dirigeait au moment des faits, ont été mis en examen pour homicide involontaire après qu’un sapeur-pompier ait trouvé la mort et 3 de ses collègues aient été très grièvement blessés lors d’un feu de végétation le 10 août 2016 sur la commune de Gabian.

L’avocat du pompier héraultais, Ludovic Para, a tenu à préciser que son client n’était pas présent sur les lieux du drame le jour de l’incendie et qu’il était mis en examen dans un cadre hiérarchique. D’ailleurs dans un communiqué, le SDIS de l’Hérault précise que la « mise en examen de l’officier dans cette affaire intervient au titre de ses anciennes fonctions de chef du service formation et ne constitue pas dans l’attente de la poursuite de la procédure judiciaire une faute de l’agent qui reste présumé innocent ».

La production de TF1 a tenu à préciser qu’elle n’était pas au courant de la mise en examen du candidat.