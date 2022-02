SAINT-JEAN-DE-BUÈGES : La truffe à l’honneur, ce dimanche.

Dimanche 13 février, le village médiéval de Saint-Jean-de-Buèges servira de cadre à une grande fête gourmande dédiée à la truffe, aux vins et produits du terroir. Une belle idée de sortie…

Illustration – DR

Marché, dégustations, animations, repas campagnards et menus truffés dans les restaurants seront au programme. L’occasion pour les amateurs d’authenticité et de convivialité d’une rencontre avec les producteurs locaux passionnés. Une façon gourmande de découvrir Saint-Jean-de-Buèges et ses environs, propices aux balades et autres randonnées nature.

Programme

La truffe à l’honneur !

Vente de truffes contrôlées (SPTH) en direct du producteur

Démonstrations de cavage avec la truie Pépette

Illustration – DR

Marché paysan

Vente de produits du terroir

Dégustation et vente de vins de la vallée

Possibilité de manger sur place des produits du terroir : omelette truffée, porc noir grillé, fromage, truite…

Repas truffé à l’Auberge de la Vallée (réservation conseillée)

Animation pas la fanfare Los Neblats

Autour de la biodiversité…

Balade naturaliste : la place de la truffe dans le paysage de la garrigue

Balades à dos de poneys

Rencontre avec les animaux de la ferme

… et de l’histoire de la vallée

Visite du château et de l’église de Saint-Jean-de-Buèges

Exposition consacrée à l’œnographilie (collection des étiquettes de bouteilles de vin)